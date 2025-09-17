La Capital | Zoom | DiCaprio

"Horripilante y ridículamente divertida": llega a los cines la nueva de DiCaprio

Paul Thomas Anderson dirige "Una batalla tras otra", un oportuno y audaz drama cómico de acción

Caryn James / BBC

Por Caryn James / BBC

17 de septiembre 2025 · 20:39hs
Horripilante y ridículamente divertida: llega a los cines la nueva de DiCaprio

(Esta crítica de "Una batalla tras otra" contiene spoilers)

Una película "virtuosa" y con una fuerte carga política, "horripilante y a la vez ridículamente divertida". Paul Thomas Anderson es la mente brillante y Leonardo DiCaprio el corazón emocional de "Una batalla tras otra", un oportuno y audaz drama cómico de acción que se estrenará la semana próxima en Rosario.

En el papel de Bob, un exradical que ahora se conforma con beber y fumar todo el día, DiCaprio corre enfundado en una bata a cuadros intentando rescatar a su hija adolescente secuestrada. Es una actuación divertida, pero el amor y el miedo en sus ojos revelan lo importante que es para Bob. Ese es solo un elemento de la película, que también está llena de persecuciones de coches, milicias, organizaciones oscuras, lealtades y traiciones, todo ello fusionado en una historia que atrapa de principio a fin y que resulta impactante por su inmediatez política.

>> Leer más: Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy 2025

Es raro ver una película tan ambiciosa funcionar con tanta fluidez, pero una de las señas de identidad de Anderson es su capacidad para controlar con serenidad historias estridentes y extensas. A lo largo de su carrera, el cineasta ha tenido una voz distintiva: nítida, clara, elegante y divertida. Y esas cualidades se manifiestan en una variedad de estilos, incluyendo la intensa "There Will Be Blood" (2007) y la elegante "Phantom Thread" (2017).

"Una batalla tras otra" reúne varias vertientes, en particular el humor alegre de "Boogie Nights" (1997) y la combinación de múltiples historias en "Magnolia" (1999). También es su segunda película influenciada por una novela de Thomas Pynchon, después de "Inherent Vice" y ahora con "Vineland".

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler oficial | Doblado

Anderson toma prestado solo un pequeño fragmento de la trama, la actualizó al presente y creó personajes completamente nuevos, pero conservó el espíritu de la novela de Pynchon: hay indicios de ello en algunos nombres caricaturescos y en la comedia tradicional.

Pynchon se burlaba de organizaciones cuasi gubernamentales nefastas en sus novelas —como lo hace Anderson aquí con una finura cómica que a la vez es mortalmente seria— mucho antes de que las teorías conspirativas se popularizaran.

La inflexible Perfidia

Las tensas escenas iniciales transcurren en un centro de detención para inmigrantes, donde guardias militares merodean tras vallas metálicas, en imágenes que claramente buscan imitar las que se ven en las noticias. Un grupo ficticio llamado Los 75 Franceses se infiltra en el lugar para anunciar la revolución. Entre sus miembros, Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) es dura e inflexible. Bob es su experto en explosivos y su amante. La película tiene suficientes matices como para comprender los objetivos de los radicales, pero no justifica sus actos violentos.

En el centro de inmigrantes, Perfidia se topa con el siniestro Capitán Steven Lockjaw, un personaje tan ambiguo como su nombre. Sean Penn lo interpreta de forma convincente como un pervertido sexual que luego la intimida y chantajea, y que admite sentirse atraído por ella porque es negra. Perfidia rápidamente se esconde, abandonando a Bob y a su bebé, y basta decir aquí que su pérfido nombre sugiere duplicidad con razón.

Las secuencias iniciales son tensas, pero la película realmente despega y la comedia llega cuando la historia avanza 16 años y aterriza en la pequeña casa de Bob. Como demostró en "Atrápame si puedes" (2002), DiCaprio tiene más talento para la comedia de lo que se le reconoce. Hace que la torpeza y el caótico estilo de vida de Bob —bebiendo, fumando y viendo la película política "La batalla de Argel" en televisión— sean en sí mismos divertidos.

Pero DiCaprio también muestra el intenso amor de Bob por su hija Willa (una serena y segura de sí misma Chase Infiniti), con solo unos detalles. Se refleja en la dulzura con la que la llama "cariño" y la preocupación en su mirada, que Anderson capta en primer plano.

A pesar de todo su ingenio, Anderson puede ser un cineasta frío y cerebral, y la calidez emocional de DiCaprio en el papel lo equilibra. El drama y la comedia coexisten con una facilidad notable y virtuosa.

Supremacistas blancos

Uno de los hilos argumentales que Anderson teje con gran maestría es el intento de Lockjaw de unirse al Club de Aventureros de Navidad, una sociedad secreta de supremacistas blancos, lo cual, dada su antigua obsesión con Perfidia, es la máxima hipocresía. Anderson hábilmente crea una organización aterradora pero a la vez ridículamente divertida: un grupo de hombres blancos ricos (Tony Goldwyn interpreta a uno de sus líderes) que insisten en ser "seres humanos superiores".

Su intento de unirse al grupo lleva a Lockjaw a enviar a una milicia a rondar el pueblo de Bob, Baktan Cross, acorralando a migrantes como pretexto para encontrar a Bob y Willa. Los enigmáticos militares no están identificados, ya que no llevan insignias oficiales en sus uniformes, un detalle que los hace aún más siniestros. Lo absurdo y lo trágico también se mezclan cuando secuestran a Willa y Bob olvida la contraseña que necesita para obtener ayuda de su antiguo grupo radical, ahora clandestino.

DiCaprio brilla en su mejor momento cómico mientras Bob se esfuerza por sortear la pesadilla de encontrar a su hija, reclutando a su profesor de karate, llamado Sensei (Benicio del Toro). Sensei combina su ayuda a Bob con su lucha para salvar a migrantes de una redada de las tropas de Lockjaw. La redada, en realidad, encaja mejor con la actualidad que en la película, pero Anderson y los actores hacen que funcione.

Todo esto conduce a una persecución en coche que se siente como una montaña rusa en un vasto y desolado paisaje desértico.

La película, rodada en formato panorámico VistaVision, tiene un aire épico de principio a fin, ya sea mostrando el aterrizaje de un gran helicóptero militar o una calle destartalada en Baktan Cross.

Steven Spielberg elogió la película como "cada vez más relevante, incluso más ahora que cuando terminó el guion". La sociedad estadounidense, con todas sus virtudes y defectos, ha sido un tema central tanto para Pynchon como para el director, y fundamenta la deslumbrante película de Anderson, otorgándole una carga política enfática e inconfundible.

Noticias relacionadas
Marcos Camino habló del conflicto con Cacho Deicas: “Me duele mucho porque es un amigo de muchos años”

"No sé qué pasó": Marcos Camino habló del conflicto entre Cacho Deicas y Los Palmeras

La dura caída que sufrió Catherine Fulop

Catherine Fulop sufrió una tremenda caída durante su actuación en el show de Erreway

Charly García y Patricio Sardelli compartieron una cena durante un íntimo recital en La Fábrica.

Charly y Patricio Sardelli vieron juntos el recital del corista de los Rolling Stones

Agustin Franzoni lanzó unos repudiables comentarios sobre su expareja Flor Jazmín Peña

Fotos íntimas y repudio: qué pasó entre Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo último

Newells: tras la dura derrota, el Ogro Fabbiani se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro Fabbiani se fue otra vez sin hacer declaraciones

Nadia Isasa y Patricio Raffo presentan sus últimos libros

Nadia Isasa y Patricio Raffo presentan sus últimos libros

El BCRA comenzó a quemar dólares y los bonos se derrumbaron

El BCRA comenzó a "quemar dólares" y los bonos se derrumbaron

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

La ratificación de la ley de financiamiento universitario en Diputados fue recibida en las calles por una multitud que no dudó en celebrar el triunfo

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

Por Mila Kobryn
Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura
Policiales

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Por Matías Petisce
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Hospital Garrahan

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Hospital Garrahan

Ovación
El podio de Newells: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

El podio de Newells: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

El podio de Newell's: Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

Al Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

Al Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Policiales
Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura
Policiales

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

La Ciudad
Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

Por Mila Kobryn
Política

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones
POLITICA

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Política

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio