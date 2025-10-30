Halloween para toda la familia: 5 películas imperdibles para el 31 de octubre

El terror puede disfrutarse en familia y a cualquier edad con películas que no provocan pesadillas. En esta nota, algunos clásicos para Halloween

Como todos los años, el 31 de octubre se celebra una de las festividades más famosas del hemisferio norte: Halloween . En alusión a esta noche de terror, existen miles de películas y series ideales para sumergirse en historias escalofriantes.

En este sentido, las plataformas de streaming están repletas de producciones para todo tipo de público , perfectas para disfrutar de una noche de cine de terror. Entre clásicos de siempre y estrenos renovados, lo cierto es que el terror puede disfrutarse en familia y a cualquier edad con películas que no provocan pesadillas.

A continuación, un compilado de las cinco mejores películas con temática de Noche de Brujas para mirar este 31 de octubre en familia.

"Casper"

Uno de los clásicos para la noche de Halloween es definitivamente “Casper”. El filme de 1995, dirigido por Brad Silberling, cuenta la historia de uno de los fantasmas más queridos del mundo cinematográfico.

En una antigua mansión habita Casper, un fantasma amable que vive con sus tres tíos traviesos y fiesteros. Cuando un cazafantasmas (Bill Pullman) llega junto a su hija Kat (Christina Ricci) para liberar la casa, Casper y la joven entablan una amistad que cambiará sus vidas. Se trata de una entrañable historia de los años noventa que combina humor, ternura y magia.

"Casper" en Argentina se puede ver a través de las plataformas de streaming como Disney + y Prime Video.

"Coraline y la puerta secreta"

Perfecta para una noche de Halloween en familia, esta película estrenada en 2009 y basada en la novela de Neil Gaiman mezcla fantasía, misterio y un toque de terror.

La historia sigue a Coraline Jones (voz de Dakota Fanning), una niña curiosa y aventurera de 11 años que se muda con sus padres a Oregón. Al explorar su nuevo hogar, descubre una puerta secreta que la conduce a un mundo paralelo, donde todo parece mejor hasta que comienza a mostrar su lado oscuro. Entre personajes excéntricos y situaciones escalofriantes, Coraline deberá usar su ingenio para regresar a casa y proteger a su familia.

“Coraline y la puerta secreta” se puede ver en plataformas como Google Play, Amazon Prime Video y Apple TV.

"Los locos Addams"

Otro de los clásicos del terror familiar definitivamente es la película de una de las familias más misteriosas y escalofriantes del mundo cinematográfico: "los Locos Addams". Ideal para quienes disfrutaron de las temporadas del éxito de Netflix "Merlina", este filme de 1991 es una excelente opción para sumergirse en personajes excéntricos y una historia llena de humor negro.

La película sigue a la peculiar y adinerada familia Addams, cuya macabra vida se ve amenazada cuando el abogado Tully Alford (Dan Hedaya), endeudado con un usurero planea infiltrarse en la familia haciéndose pasar por un falso tío para apoderarse del tesoro y la fortuna familiar.

Entre los fuertes de la película se destacan sus personajes excéntricos: Gómez y Morticia, el apasionado y romántico matrimonio; Merlina y Pugsley, sus hijos traviesos; el extravagante Tío Fétido; la bruja Abuela; el mayordomo Largo, que recuerda a Frankenstein; y Dedos, la mano amputada que sirve a la familia.

“Los locos addams” está disponible en la plataforma de streaming Netflix.

“La casa con un reloj en las paredes”

Con un reparto de lujo que incluye a actores de la talla de Jack Black y Cate Blanchett, esta película estrenada en 2019 es ideal para que desde los más grandes hasta los más chicos puedan disfrutar de una historia de magia y suspenso sin miedo excesivo.

La historia sigue a Lewis (Owen Vaccaro), un niño de 10 años que, tras quedar huérfano, se muda con su excéntrico tío Jonathan (Jack Black) a una antigua mansión llena de secretos. Aunque en principio todo parecería normal, Lewis pronto descubrirá que tanto su tío como su vecina la Sra. Los Zimmerman son magos y brujos

Ahora bien, juntos, intentan desentrañar el misterio de un reloj mágico oculto en las paredes de la mansión, creado con fines apocalípticos. Entre hechizos, aventuras y situaciones sobrenaturales, Lewis debe superar sus miedos y usar su ingenio para detener a los villanos y proteger a su familia.

"Abracadabra"

El filme "Hocus Pocus", en español "Abracadabra", es un clásico de Halloween que nunca pasa de moda. Disponible en Netflix, cuenta la historia Winifred, Sarah y Mary Sanderson, tres hermanas brujas que en el siglo XVII fueron eran ejecutadas en Salem tras intentar robar la juventud de una niña.

Ahora bien, antes de morir, dejaron una advertencia: podrían regresar durante una sola noche si alguien encendía la vela de la llama negra un 31 de octubre.

Cientos de años después, el joven Max Dennison enciende sin querer la vela y así trae de vuelta a las Sanderson. Junto a su hermana Dani, su amiga Allison y Max deberá evitar que las burjas consigan robar la energía de los niños del pueblo antes de que amanezca.

Cabe destacar que este clásico tuvo su secuela en 2022, "Hocus Pocus 2", en el que las actrices originales retomaron sus papeles para revivir este clásico de Halloween.