La Capital | Zoom | Halloween

Halloween para toda la familia: 5 películas imperdibles para el 31 de octubre

El terror puede disfrutarse en familia y a cualquier edad con películas que no provocan pesadillas. En esta nota, algunos clásicos para Halloween

30 de octubre 2025 · 15:43hs
Abracadabra es un filme basado en la celebración de Halloween

"Abracadabra" es un filme basado en la celebración de Halloween

Como todos los años, el 31 de octubre se celebra una de las festividades más famosas del hemisferio norte: Halloween. En alusión a esta noche de terror, existen miles de películas y series ideales para sumergirse en historias escalofriantes.

En este sentido, las plataformas de streaming están repletas de producciones para todo tipo de público, perfectas para disfrutar de una noche de cine de terror. Entre clásicos de siempre y estrenos renovados, lo cierto es que el terror puede disfrutarse en familia y a cualquier edad con películas que no provocan pesadillas.

A continuación, un compilado de las cinco mejores películas con temática de Noche de Brujas para mirar este 31 de octubre en familia.

>> Leer más: Palpitando Halloween: las mejores películas de terror en HBO Max

"Casper"

Uno de los clásicos para la noche de Halloween es definitivamente “Casper”. El filme de 1995, dirigido por Brad Silberling, cuenta la historia de uno de los fantasmas más queridos del mundo cinematográfico.

En una antigua mansión habita Casper, un fantasma amable que vive con sus tres tíos traviesos y fiesteros. Cuando un cazafantasmas (Bill Pullman) llega junto a su hija Kat (Christina Ricci) para liberar la casa, Casper y la joven entablan una amistad que cambiará sus vidas. Se trata de una entrañable historia de los años noventa que combina humor, ternura y magia.

"Casper" en Argentina se puede ver a través de las plataformas de streaming como Disney + y Prime Video.

Embed

"Coraline y la puerta secreta"

Perfecta para una noche de Halloween en familia, esta película estrenada en 2009 y basada en la novela de Neil Gaiman mezcla fantasía, misterio y un toque de terror.

La historia sigue a Coraline Jones (voz de Dakota Fanning), una niña curiosa y aventurera de 11 años que se muda con sus padres a Oregón. Al explorar su nuevo hogar, descubre una puerta secreta que la conduce a un mundo paralelo, donde todo parece mejor hasta que comienza a mostrar su lado oscuro. Entre personajes excéntricos y situaciones escalofriantes, Coraline deberá usar su ingenio para regresar a casa y proteger a su familia.

“Coraline y la puerta secreta” se puede ver en plataformas como Google Play, Amazon Prime Video y Apple TV.

>> Leer más: Cómo pedir la devolución de impuestos de Netflix, HBO Max y Spotify en la web de Arca

Embed

"Los locos Addams"

Otro de los clásicos del terror familiar definitivamente es la película de una de las familias más misteriosas y escalofriantes del mundo cinematográfico: "los Locos Addams". Ideal para quienes disfrutaron de las temporadas del éxito de Netflix "Merlina", este filme de 1991 es una excelente opción para sumergirse en personajes excéntricos y una historia llena de humor negro.

La película sigue a la peculiar y adinerada familia Addams, cuya macabra vida se ve amenazada cuando el abogado Tully Alford (Dan Hedaya), endeudado con un usurero planea infiltrarse en la familia haciéndose pasar por un falso tío para apoderarse del tesoro y la fortuna familiar.

Entre los fuertes de la película se destacan sus personajes excéntricos: Gómez y Morticia, el apasionado y romántico matrimonio; Merlina y Pugsley, sus hijos traviesos; el extravagante Tío Fétido; la bruja Abuela; el mayordomo Largo, que recuerda a Frankenstein; y Dedos, la mano amputada que sirve a la familia.

“Los locos addams” está disponible en la plataforma de streaming Netflix.

Embed

“La casa con un reloj en las paredes”

Con un reparto de lujo que incluye a actores de la talla de Jack Black y Cate Blanchett, esta película estrenada en 2019 es ideal para que desde los más grandes hasta los más chicos puedan disfrutar de una historia de magia y suspenso sin miedo excesivo.

La historia sigue a Lewis (Owen Vaccaro), un niño de 10 años que, tras quedar huérfano, se muda con su excéntrico tío Jonathan (Jack Black) a una antigua mansión llena de secretos. Aunque en principio todo parecería normal, Lewis pronto descubrirá que tanto su tío como su vecina la Sra. Los Zimmerman son magos y brujos

Ahora bien, juntos, intentan desentrañar el misterio de un reloj mágico oculto en las paredes de la mansión, creado con fines apocalípticos. Entre hechizos, aventuras y situaciones sobrenaturales, Lewis debe superar sus miedos y usar su ingenio para detener a los villanos y proteger a su familia.

Embed

"Abracadabra"

El filme "Hocus Pocus", en español "Abracadabra", es un clásico de Halloween que nunca pasa de moda. Disponible en Netflix, cuenta la historia Winifred, Sarah y Mary Sanderson, tres hermanas brujas que en el siglo XVII fueron eran ejecutadas en Salem tras intentar robar la juventud de una niña.

Ahora bien, antes de morir, dejaron una advertencia: podrían regresar durante una sola noche si alguien encendía la vela de la llama negra un 31 de octubre.

Cientos de años después, el joven Max Dennison enciende sin querer la vela y así trae de vuelta a las Sanderson. Junto a su hermana Dani, su amiga Allison y Max deberá evitar que las burjas consigan robar la energía de los niños del pueblo antes de que amanezca.

Cabe destacar que este clásico tuvo su secuela en 2022, "Hocus Pocus 2", en el que las actrices originales retomaron sus papeles para revivir este clásico de Halloween.

Embed

Noticias relacionadas
Caían del cielo, documental dirigido por Rubén Plataneo, se estrena este jueves en el Cine El Cairo

Se estrena en el cine El Cairo el documental rosarino "Caían del cielo"

Darío Barassi compartió imágenes de su encuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Darío Barassi en modo fan: conoció a Messi y De Paul en Miami

La escritora Bárbara Pistoia analiza la figura de Diego Maradona como símbolo político, sensual y popular, y alerta sobre los riesgos de volverlo una estampita.

"El sticker de Diego no te paga el alquiler": el peligro de convertir a Maradona en una estampita

El tráiler de la última temporada de Stranger Things muestra al grupo de amigos preparándose para la batalla final contra el villano Vecna

Netflix: se estrenó el tráiler de la temporada final de "Stranger Things"

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Lo último

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas

Es el primer encuentro formal entre el presidente y los gobernadores tras las elecciones. El santafesino llegó acompañado por su pares de Provincias Unidas
Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas
Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada
Política

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán
Información General

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Por María Laura Neffen
Negocios

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Ovación
Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Los medios porteños vuelven a la carga: TyC y El Gráfico insinúan un trato especial de los árbitros hacia Central

Los medios porteños vuelven a la carga: TyC y El Gráfico insinúan un trato especial de los árbitros hacia Central

Policiales
Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

La Ciudad
En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión
La Ciudad

En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca
Información General

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña
Política

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Política

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Investigación por fentanilo contaminado: Nos permite visibilizar historias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre
Información General

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem
La Ciudad

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos
Información General

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca