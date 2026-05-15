Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado

Un juez de segunda instancia ordenó la excarcelación inmediata del joven señalado como partícipe secundario del homicidio de Ian Cabrera

El asesinato ocurrió el lunes 30 de marzo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

La Justicia santafesina revirtió este jueves la orden de prisión preventiva para un joven de 16 años en la causa sobre el f atal ataque a tiros en una escuela de San Cristóbal . Fuentes oficiales confirmaron la autorización para liberar al imputado como partícipe secundario del asesinato de un alumno y el intento de homicidio de otros dos.

El juez de segunda instancia de Rafaela, Matías Drivet , aceptó el pedido del defensor de adolescente durante la audiencia de revisión de una medida cautelar dictada por 90 días . El magistrado dispuso la excarcelación inmediata tras escuchar al abogado Pedro Busico y a los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

N. C. había sido detenido el último 6 de abril durante un operativo policial en Nelson, unos 130 kilómetros al sur de la institución donde otro chico de 15 años mató a Ian Cabrera (13) e hirió a algunos de sus compañeros. Después fue trasladado al pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores , en la ciudad de Santa Fe, por un pedido de los fiscales.

Los fiscales Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza creen que el joven de 16 años tenía conocimiento previo del ataque y que incluso habría alentado al tirador dentro de la Escuela 40 Mariano Moreno antes de la ejecución. La evidencia recopilada dentro del expediente incluye conversaciones y mensajes. En este archivo hallaron imágenes vinculadas a la masacre de Columbine e indicios de que ya tenía un arma de fuego para llevar a cabo el plan.

Según la resolución dictada este jueves en Rafaela, el adolescente debe fijar domicilio en la capital provincial tras la liberación. Entre otras restricciones, no puede ir a San Cristóbal y tiene prohibido usar redes sociales mientras se desarrolla el proceso penal por el homicidio.

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Por el contrario, la defensa sostiene que no existen pruebas suficientes para acreditar que el imputado supiera con anticipación lo que iba a ocurrir. Busico destacó que su defendido fue a clases ese día junto a su hermana de 13 años y también estuvieron en peligro.

Luego del ataque perpetrado el último 30 de marzo, el adolescente de 15 años que abrió fuego con una escopeta fue reducido por un portero de la escuela. Si bien no puede ser condenado debido a su edad, la Justicia quedó a cargo de dictar medidas de protección personal para abordar el caso y proteger a las víctimas, así como resguardar al estudiante.