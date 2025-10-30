La Capital | Zoom | Halloween

Palpitando Halloween: las mejores películas de terror en HBO Max

La plataforma organizó su filmografía en la colección “Enfrenta tus demonios” y reunió algunos de los títulos más destacados en el cine de terror. Qué se puede ver

30 de octubre 2025 · 13:54hs
Psicosis de Hitchcock es uno de los clásicos imperdibles para Halloween

"Psicosis" de Hitchcock es uno de los clásicos imperdibles para Halloween

Es el mes de Halloween y muchas plataformas aprovechan para destacar el terror en su propuesta. En este marco, HBO no se quedó atrás y organizó su catálogo para dar lugar a una colección especial llena de clásicos y novedades del género realmente imperdibles.

“Enfrenta tus demonios” es la sección de HBO ideal para los amantes del cine de terror. En ese apartado, la plataforma reunió estrenos y clásicos del género. Esta época del año es la excusa perfecta para explorar estas propuestas, también para quienes no son aficionados de este tipo de filmes.

Novedades de terror

Una de las grandes novedades de la sección es “IT: Bienvenidos a Derry”, la serie precuela de la famosa “IT”, basada en la obra de Stephen King. Con esta producción, la plataforma decidió pedir paciencia y lanzar un capítulo por semana: estrenó el primero el pasado 26 de octubre y el segundo se podrá ver justamente el viernes 31, la noche de Halloween. De esta manera, quienes estén interesados pueden ir avanzando en la historia de forma progresiva: este viernes. Asimismo, tanto “IT” como “IT: Capítulo 2”, las dos películas dirigidas por el argentino Andy Muschietti, están disponibles en el mismo lugar.

Dentro de los estrenos, se encuentran títulos que marcaron la conversación cinematográfica los últimos años. Así, películas como “La hora de la desaparición” (2025), “La sustancia” (2024), “Nosferatu” (2024), ”Sinners” (2025), “Compañera perfecta” (2025), la argentina “1978” (2024) y “No hables con extraños” (2024), son algunas de las invitaciones de HBO.

El mal en la sangre

En esta sección que explora el terror como cualidad inherente de la condición humana, los espectadores se van a encontrar con joyas como “Psicosis” (1960), el clásico de Alfred Hitchcock, “Maxxxine” (2024) , la tercera entrega de una de las trilogías más llamativas de los últimos años (compuesta también por "X" y "Pearl", todas dirigidas por Ti West), y “Destino final: Lazos de sangre” (2025), la última entrega de una de las sagas más populares en el cine de terror.

No pueden faltar éxitos como “Mamá” (2013, también de Andy Muschietti), “La purga” (2013), y “Cuando las luces se apagan” (2016, producida por James Wan).

Psicópata suelto

La premisa del psicópata le ha regalado al cine algunas de sus mejores historias y géneros enteros como el slasher. Algunas de las cintas infaltables en este apartado son las de la saga “Sé lo que hicieron el verano pasado” (que tuvo un reboot en 2025), las de la franquicia “Pesadilla en Elm Street” y “Viernes 13”.

Otros títulos destacados también tienen su lugar en esta sección: “Zodiaco” (2007) y “Seven” (1995) de David Fincher, el regreso de la saga de “Halloween” (2018, protagonizada también por Jamie Lee Curtis), y “Robando vidas” (2004, con Angelina Jolie y Ethan Hawke).

Fuerzas sobrenaturales

Otro de los grandes principios que lideran las historias más vistas es el de las fuerzas sobrenaturales. En este mundo destacan el universo “El Conjuro” (con su filmografía completa de diez películas, incluyendo la reciente "El conjuro: últimos ritos" de 2025), el clásico de Kubrick “El resplandor” (1980) con su secuela “Doctor sueño” (2019, dirigida por Mike Flanagan) y la saga de cinco películas de “La noche del demonio” ("Insidious"), entre otros títulos.

Terror psicológico

El terror que juega con la cabeza de sus espectadores es uno de los más celebrados del último tiempo. Entre lo más recomendado de este tipo de producciones, HBO ofrece cintas como “¡Huye!” (2017) del aclamado director Jordan Peele (ganador del Oscar a Mejor Guion Original por este filme), “Animales nocturnos” (2016), “El abogado del diablo” (1997), y “Cuckoo” (2024, con Hunter Schafer de "Euforia").

Los monstruos favoritos y los muñecos con los que no conviene jugar

El cine de terror está lleno de criaturas especiales, muchas veces llenas de maldad. Este Halloween se pueden revivir historias clásicas de Universal como las de “La novia de Frankenstein” (1935) o “La momia” (1932). Un poco más acá en el tiempo, se puede ver “Candyman” (1992), y algunas novedades como “Hombre lobo” (2025).

Si de jugar se trata, resuenan fuerte las cintas de la trilogía de “Annabelle” (parte del universo "El conjuro"), y o la saga de "Chucky, el muñeco maldito".

