Renovación de la costanera norte: demolieron dos históricos bares de la Rambla Catalunya

Mordisco y Paradiso ya son parte del pasado. De esa manera, el municipio prepara el terreno para el proyecto que incluye un parque acuático

Este viernes, el municipio le dio el puntapié inicial simbólico a las obras para la renovación integral de la costanera norte . Y lo hizo con las demoliciones de dos históricos bares de la Rambla Catalunya , Mordisco y Paradiso.

En ese lugar, se prevé la construcción de parque acuático como parte de un plan integral de mejoras para el cual ayer se presentaron cuatro oferentes en el proceso de licitación lanzado por la Municipalidad. El presupuesto previsto para la obra en total es de 12.600 millones de pesos.

Lo de este viernes no fue el inició formal de los trabajos, porque aún resta que las autoridades definan qué grupo empresario las llevará adelante.

Juan Ferrer, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, señaló a LT8 que hoy "comenzó la demolición del bar Mordisco,para poder avanzar con las obras de lo que será el gran proyecto de la costanera norte. Esta estructura tiene más de 110 metros lineales y unos 1.600 metros cuadrados aproximadamente, que se ganarán como playa. Luego de esta intervención, continuaremos con el bar Paradiso, que está en el extremo sur de la Rambla, cuya concesión también finalizó y ya se dio de baja. Con estas demoliciones, vamos a tener espacios de playa nuevos, independientemente de la obra para la cual ayer se abrieron los sobres de licitación".

demolicion mordisco03 Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

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Ferrer destacó que las obras de la reconversión de la Rambla comprenden la reconstrucción del conducto Piaggio "que está derruido en su extremo de conexión con el río y es fundamental reconstruir para garantizar que todos los desechos vayan al río como estuvo pensado en un principio. La reconstrucción implica rearmar dos conductos que importantes dimensiones. Eso mejorará el correcto drenaje de desechos pluviales para 24 mil vecinos de la zona norte de Rosario".

"Es una obra en la que no hay que dejar pasar el tiempo. Este es el momento para hacerla, aprovechando la bajante del río. Nos adelantamos para garantizar que la obra se lleve a cabo lo más rápido posible y con el menor inconveniente para que puede usarse en el verano", subrayó Ferrer.

demolicion mordisco05 Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Procedimiento express

Al ser consultado sobre cuándo se iniciarán las obras en sí, Ferrer aseguró “se realizará un procedimiento express para empezar a trabajar lo antes posible. En junio la empresa tiene que tomar posesión de las zonas, son varias las intervenciones, para arrancar inmediatamente y cumplir con el cronograma que prevé para fin de año esté todo en condiciones e inaugurado para todos los vecinos”.

demolición bares

El funcionario consideró que los cuestionamientos al proyecto que surgieron en distintos medios “tuvieron que ver con información que no se conocía o no estuvo bien explicada. Eso es lo que estamos haciendo, explicando cada una de las intervenciones para garantizar que el municipio no quiere cambiar el uso del espacio púbico, ni privatizar ninguna zona de la costanera norte, ni construir un parque acuático de grandes dimensiones en un sector donde no corresponde”.

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demolicion mordisco04 Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

“Todo lo contrario. La idea es garantizar que esta zona de Rosario, que siempre tuvo que ver con el disfrute del aire libre, siga siendo de la misma manera y que puedan aprovechar todos los vecinos de la ciudad. La intención no es sesgar, todo lo contrario. Es ampliar servicios, mejorar la infraestructura que es fundamental para que el resto de las actividades se lleven adelante y que esto sea público ciento por ciento para los vecinos y para los turistas, que muchos hoy cruzan el río Paraná y van a Victoria para disfrutar de un parque acuático. Queremos que Rosario pueda ofrecer esa experiencia también”, reiteró Ferrer.

Qué pasará con los bares, los pescadores y lanchas taxis

"Habrá oferta gastronómica. Como hablamos de disfrute y entretenimiento, siempre se garantizarán espacios que tengan que ver con lo gastronómico. Sobre el sector del río había cuatro locales, dos de ellos (Mordisco y Paradiso) se van a demoler. Lo que era Mordisco dejará una superficie de 1.600 metros cuadrados libres de playa, y Paradiso dejará una superficie libre de 800 metros cuadrados. En esos dos sectores habrá baños públicos. Y de la mano de enfrente de la avenida estará el Mercado Norte, similar al Mercado del Río y del Centro, para que allí se puedan alojar ofertas gastronómicas", destacó Ferrer.

El funcionario agregó que el sector donde están los pescadores también será renovado. "Nadie los quiere retirarlos de ese sector. Hay que ordenarlos, mejorar las condiciones de trabajo y ordenar la zona llevando infraestructura, no solo con un frente en mejores condiciones, sino con reformas en los interiores de los locales que en muchos casos tienen complicaciones con el agua potable y con los desagües. De esa manera, se llegará al acceso sur de La Florida, con la demolición del pórtico. Eso generará un acceso moderno, en mejores condiciones, donde habrá un plaza que distribuirá mejor el acceso peatonal".

Con relación al servicio de taxis lanchas, Ferrer dijo que la intención "es llevarlos hacia el estacionamiento norte de La Florida, donde ya se están realizando mejoras. De esa forma se ganarán entre 700 y 800 metros lineales de playa y de circulación para los nadadores que realizan sus actividades. Hoy pueden hacerlo solo en un tramo de 800 metros lineales, con un muelle en el medio. Con esta intervención, tendrán 1.500 metros libres para disfrutar del sector".