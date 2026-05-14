Juegos Crear en Rosario: miles de chicos en la primera jornada de la cuarta edición

Los denominados "espacios deportivos" y el fan fest vieron pasar a alumnos de diferentes escuelas de Rosario y la región

La cuarta edición de los Juegos Crear abrió con una amplia convocatoria.

Alumnos de escuelas de Rosario y la región dieron inicio este jueves a la cuarta edición de los Juegos Crear (Centro Regional de Alto Rendimiento), en el Parque Independencia. La masiva participación de chicos le dio vida y color a la primera jornada del certamen , que se desarrollará hasta el domingo 17 de mayo.

Desde temprano, el hipódromo y el corredor de la calle Dante Alighieri se poblaron de estudiantes, docentes, profesores, entrenadores y familias que participaron de las propuestas deportivas, educativas y recreativas impulsadas por la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.

Los denominados "espacios predeportivos" fueron uno de los grandes atractivos de la jornada inaugural, indicaron desde la cartera del municipio que coordina Alejandra Mattheus.

Los espacios predeportivos de los Juegos Crear constan de propuestas brindadas por asociaciones y federaciones deportivas de la ciudad para que los jóvenes puedan experimentar distintas disciplinas.

juegos crear Celina Mutti Lovera / La Capital

En la primera jornada, los chicos que se acercaron al Parque Independencia participaron de actividades vinculadas al hockey, rugby, básquet, vóley, atletismo, handball, tenis de mesa, pickleball, golf, fútbol y deportes urbanos, entre otras propuestas.

Al mismo tiempo, en el hipódromo se desarrollaron muestras deportivas y exhibiciones vinculadas a disciplinas náuticas y actividades recreativas.

Detección de talentos

En el comienzo de esta cuarta edición de los Juegos Crear volvió a ser muy requerido el Centro de Evaluaciones, en donde cientos de estudiantes pueden pasar por distintas postas evaluativas en el marco de un sistema de detección y desarrollo de talentos deportivos que impulsa la Municipalidad.

juegos crear Celina Mutti Lovera / La Capital

A su vez, en el Salón Comisariato del hipódromo comenzaron capacitaciones organizadas entre el municipio y el Ministerio de Educación de la provincia, con actividades destinadas a docentes, estudiantes y profesionales vinculados al deporte y la educación física.

Fan fest repleto

El fan fest se convirtió rápidamente en uno de los lugares más convocantes de la primera jornada. Allí hay stands de sponsors y empresas que cuentan con juegos, premios, experiencias y propuestas interactivas.

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Con entrada libre y gratuita, el evento continuará hasta el domingo con encuentros deportivos, capacitaciones, evaluaciones, muestras, actividades recreativas y propuestas para toda la familia.