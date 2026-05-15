Uno de los mejores volantes del fútbol argentino que pasó por Newell's y no logró rendir

Federico Fattori, semifinalista con Argentinos Juniors, llegó a la Lepra a pedido del Tolo Gallego tras quedar sorprendido en un amistoso ante Chicago en la pretemporada de Necochea 2015

Cuando se busca un nombre de uno de los mejores volantes del fútbol argentino, dentro de un grupo de elegidos aparece el de Federico Fattori . El jugador de Argentinos Juniors es uno que sobresale en el equipo y un pilar fundamental del conjunto de La Paternal que logró el pase a las semifinales del torneo. Pero precisamente este futbolista tuvo un breve paso por Newell's , aunque no logró sobresalir y su estadía duró apenas unos meses con un puñado de partidos disputados.

El que apuntó al mediocampista, de 33 años, fue Américo Gallego , quien quedó deslumbrado con su juego en un amistoso que la Lepra disputó ante Nueva Chicago en la pretemporada veraniega de 2015 en Necochea. Ese día, 23 de enero, ni bien terminó el encuentro, el Tolo les pidió a los dirigentes, con Guillermo Lorente a la cabeza y presente en la ciudad, que hiciera todos los esfuerzos necesarios para contratarlo.

La Lepra goleó en ese amistoso a Nueva Chicago por 4 a 0 y formó con Pocrnjic; Orzán, Coty Fernández, Nehuén Paz y Casco; Bernardello y Villalba (20’ Castro); Tevez (51’ L. Figueroa), V. Figueroa y Maximiliano Rodríguez; Ignacio Scocco.

Fue el quinto refuerzo

El Pelado fue el quinto refuerzo solicitado por el Tolo y que llegaba después de sobresalir en Mataderos. Newell's compró el 75 por ciento del pase a cambio de 400 mil dólares y firmó un contrato por cuatro temporadas. La estadía no fue la esperada por una sucesión de inconvenientes físicos.

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Debut y lesión

Fattori se presentó ante la sociedad Leprosa ingresando desde el banco de suplentes y a los pocos minutos recibió una patada que le provocó un esguince grado 1 de la sindesmosis de tibia y peroné, algo que frenó su adaptación a la entidad. "No quiero hablar de la jugada de la lesión. No hacía falta que Graciani vaya con tanta vehemencia", declaró el futbolista en ese tiempo y agregó que "tuve un Dios aparte, la saqué barata". Apenas jugó seis encuentros.

Desde hace un tiempo el Pelado se convirtió en uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino por su juego y despliegue físico e integra, sin dudas, el podio junto a Leandro Paredes (Boca) y Franco Ibarra (Central), entre otros.