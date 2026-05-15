Uno de los mejores volantes del fútbol argentino que pasó por Newell's y no logró rendir

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Siete de cada diez comercios de Rosario reportan caídas en sus ventas
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Desde el lunes habrá un examen más estricto para sacar la licencia de motos
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Kicillof encabezó un acto en medio de la tensión con La Cámpora
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En Mendoza, Adorni inauguró el primer proyecto realizado bajo el Rigi
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Sub 14 de tenis: Argentina fue categórica en varones y volvió al triunfo en mujeres
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Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa G. Gálvez
El Mundo
A un mes de las elecciones, Perú todavía no conoce a los candidatos del balotaje
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Piden que el perro Lolo no vuelva con su presunto abusador
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La inflación fue de 2,6 % en abril y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
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Intendentes reclamaron desde Rosario la restitución de fondos nacionales
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Quién es Manuel Quintar, el diputado que fue al Congreso en un Tesla Cybertruck
LA CIUDAD
Cuatro ofertas para construir el Parque Acuático y renovar La Florida
La Región
Asesinato en la escuela de San Cristóbal: revisan la preventiva de adolescente
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Investigan la muerte de un sereno en San Lorenzo tras un principio de incendio
La Ciudad
Avanzan las obras para la recuperación del Hospital Regional Sur
POLICIALES
Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus dueños
la ciudad
Juegos Crear en Rosario: miles de chicos en la primera jornada de la cuarta edición
LA CIUDAD
Pablo Javkin aseguró que el parque acuático "no invadirá la playa pública"
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Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años con seis balazos
POLICIALES
Avioneta narco en Villa Eloísa: cayeron los hermanos oriundos de Roldán