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Pablo Javkin aseguró que el parque acuático "no invadirá la playa pública"

El intendente subrayó que el proyecto prevé retirar los bares de la Rambla Catalunya y demoler estructuras que impiden el libre acceso al lugar. Resaltó los trabajos en el conducto Piaggio

14 de mayo 2026 · 09:16hs
Ya se muestran maquetas del proyecto para el Parque Acuático que le cambiará la cara a la costanera norte.

Ya se muestran maquetas del proyecto para el Parque Acuático que le cambiará la cara a la costanera norte.

El intendente Pablo Javkin se refirió al proyecto que prevé la construcción de un parque acuático en la costanera norte, una iniciativa que genera polémica entre sectores ambientalistas y también de la oposición, que plantean que sería la pérdida de un sector destinado al uso público. “El proyecto no solo no invade la playa pública, sino que implica retirar bares que están en la zona y que le restan espacio público a la gente”, subrayó el mandatario en diálogo con LT8. En ese marco, adelantó que tiene previsto dialogar con quienes rechazan la iniciativa para explicar los fundamentos y resaltar beneficios.

Javkin encabezará este jueves un acto que servirá como presentación oficial del proyecto y de convocatoria a licitación de la obra. “Son 11 puntos de intervención en la costanera norte, un lugar que requiere inversión. Hace muchos años que no hay un proyecto integral en ese sector, me atrevo decir desde su inauguración para el Mundial del 78”.

Qué contempla el proyecto de parque acuático

Según el intendente “lo fundamental del proyecto es resolver el problema del conducto Piaggio, que es pluviocloacal y está roto. Entonces derrama residuos de lluvias, pero también de cloacas en la zona de la explanada que hoy está en discusión”.

Javkin aseguró que “el proyecto, con el parque acuático incluido, no solo no invade la playa pública, sino que implica retirar bares que están sobre esa zona y que le quitan espacio público a la gente. Vamos a demoler estructuras que hoy tapan la vista y el acceso al río como comercios gastronómicos, en su momento Señor Arenero o Mordisco. Todo eso representaba una interferencia al uso del río y a la visual”.

>> Leer más: Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción turística en la costanera norte

“Hoy presentaremos los once puntos de intervención. En el medio hubo que hacer una llamado a licitación y sobre eso hubo gente con intereses políticos que difundieron información falsa. Vamos a dialogar con todos los sectores involucrados en las protestas, porque estamos convencidos de que costanera norte es un lugar que debería estar mejor”, subrayó.

Pablo Javkin
Parque acuático. El intendente Pablo Javkin presentará hoy el proyecto con 11 intervenciones en la costanera norte

Parque acuático. El intendente Pablo Javkin presentará hoy el proyecto con 11 intervenciones en la costanera norte

Dijo también que “es un sector que, durante las noches, genera dificultad para descansar a los vecinos, producto del uso de ese espacio para el consumo de alcohol o de drogas en algún momento. Es un sitio donde se hicieron allanamientos por parte de fuerzas federales y provinciales con el secuestro de armas y estupefacientes. Además, tiene una colectora con una obra de Pérez Celis, que hoy está muy deteriorada por la pérdida de agua del conducto Piaggio. Vamos a mejorar ese lugar como lo hicimos con la costa central y en la Cascada del Saladillo y el parque Sur”.

El parque acuático y las críticas

Javkin recordó que durante la gobernación de Hermes Binner se intentó hacer una obra en la Cascada Saladillo, que fue muy cuestionada por diversos sectores. “Esa obra se frenó y después costó mucho retomarla y casi se perdió la cascada. Hoy se está haciendo una obra enorme para recuperarla casi sobre el puente, pero cuando se proyectó debía hacerse mil metros adelante”.

El titular del Ejecutivo Municipal también fue consultado sobre los cuestionamientos que recibe por estos días la concreción del parque acuático, algo que se expresó anoche cuando un grupo de vecinos se manifestó frente al Teatro El Círculo, donde se realizaba un encuentro de intendentes.

>> Leer más: Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Espacio público, explotación privada

"A veces, el hecho de no hacer nada perjudica el patrimonio de la ciudad. Estamos convencidos que hay que mejorar la costanera norte. La Rambla Catalunya está afectada a una empresa pública (Costanera Rosario), desde cuando Binner era intendente. Y seguirá siendo así. Hay un montón de emprendimientos privados que hay que achicar. Había no menos de cinco bares en esa zona. Y eso, de algún modo, también era un espacio público que se utilizaba para una explotación privada”.

“Todo el mundo tiene el derecho a opinar. Nosotros vamos a presentar el proyecto y exhibiremos cómo va a quedar. No puedo jugar con inteligencia artificial. Tengo que explicar una obra fundamental que es reparar el conducto Piaggio, que es lo más urgente. Además, hay un muelle con embarcaciones, que le impide ir a nadar a la gente. Vamos a hablar con cada vecino que tenga una inquietud. Después, si alguien quiere mentir y hacer figurar una cosa que no estará en el proyecto, y eso lo usa en redes sociales... así son estos tiempos. Es muy fácil generar odio y desinformar, y es difícil hacer, a mí me tocó hacer”.

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