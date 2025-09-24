Cómo pedir la devolución de impuestos de Netflix, HBO Max y Spotify en la web de Arca El organismo nacional permite recuperar el dinero de los impuestos pagados en las plataformas de streaming y de música on demand. El paso a paso 24 de septiembre 2025 · 15:31hs

Cómo pedir la devolución de impuestos de plataformas de streaming como Netflix

Las plataformas de streaming y de música on demand, como Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Spotify o Apple Music, se están volviendo cada vez más populares. La particularidad de este tipo de servicios es que son extranjeros y se abonan en dólares, por que se les aplica un monto adicional al precio real.

No obstante, para este cargo extra que se le impone a las plataformas de entretenimiento la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) dispone de un función para tramitar la devolución de impuestos por el pago de este tipo de servicios.

La medida de Arca está destinada a algunos contribuyentes, quienes podrán obtener el reintegro de los impuestos abonados en el pago de este tipo de servicios. Este beneficio está disponible para personas que no estén inscriptas en el Impuesto a las Ganancias ni en Bienes Personales, o para contribuyentes inscriptos solo en Ganancias, pero no en Bienes Personales.

En esta nota, el paso a paso para solicitar la devolución de impuestos por el pago de servicios como Netflix, HBO Max y Spotify, entre otros. Cómo pedir la devolución de impuestos de las plataformas de streaming El trámite es muy sencillo, y se realiza en la web de Arca. Los pasos a seguir son los siguientes: Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal de nivel 2 o superior.

Verificar que esté habilitado el servicio “Devolución de percepciones”. Si no lo está, activarlo en la sección “Mis servicios”.

Generar una nueva solicitud, seleccionando el período (año y mes) por el cual se pide el reintegro.

Marcar las percepciones a devolver y presentar el formulario.

Aceptar la declaración jurada y descargar el comprobante de presentación.