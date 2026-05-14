Condenan a prisión a un consejero médico por la muerte de Matthew Perry

Lo encontraron culpable de entregarle al actor las dosis de ketamina que lo mataron

Un consejero licenciado en adicciones a las drogas que entregó al actor Matthew Perry las dosis de ketamina que lo mataron, y que más tarde se convirtió en un informante clave en la investigación, fue condenado a dos años de prisión.

En un tribunal federal de Los Ángeles, la jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia para Erik Fleming, de 56 años, por su papel en la muerte de la estrella de la serie “Friends”.

“Es verdaderamente una pesadilla de la que no puedo despertar. Me persiguen los errores que cometí”, dijo Fleming desde el estrado antes de su sentencia.

La jueza ordenó a Fleming, que estaba en libertad bajo fianza, que se entregue para cumplir su condena en 45 días. También fue condenado a tres años de libertad condicional.

Fleming fue el cuarto acusado sentenciado de los cinco que se declararon culpables en los procesos por la muerte del actor en 2023 en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. Fleming conectó a Perry con Jasveen Sangha, la traficante de drogas condenada a quien los fiscales llamaron “La reina de la ketamina”, quien llevó drogas a la casa de Perry y aumentó el precio para obtener ganancias.

Fleming entregó a Sangha a los investigadores el mismo día en que lo encontraron por primera vez en la casa de su hermana, donde dormía en el sillón varios meses después de la muerte de Perry. Sangha fue condenada el mes pasado a 15 años de prisión.

El abogado de Fleming, Robert Dugdale, le dijo a la jueza que él “entregó a 'la reina de la ketamina' en bandeja de plata”.

“No tenían ni idea de quién era ella antes de ese día”, dijo Dugdale.

Los fiscales también dijeron que el trabajo de Fleming como consejero de drogas lo hacía moralmente culpable por vender drogas de la calle a una víctima que tenía una batalla pública y bien documentada con la adicción.

"Me duelen el pecho y el corazón todos los días por el dolor que causé no solo a su familia sino a los millones de personas que lo adoran”, afirmó Fleing.

Perry, que murió a los 54 años, se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación en el rol de Chandler Bing en “Friends”, la comedia de NBC que marcó una época y se emitió de 1994 a 2004.