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Asesinato en la escuela de San Cristóbal: revisan la prisión preventiva de un adolescente

La defensa del presunto cómplice del tirador pidió la excarcelación a un mes y medio del homicidio de Ian Cabrera

14 de mayo 2026 · 11:25hs
La escuela Mariano Moreno de San Cristóbal estuvo cerrada durante semanas.

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La escuela Mariano Moreno de San Cristóbal estuvo cerrada durante semanas.

La Justicia provincial programó este jueves una audiencia clave sobre el tiroteo fatal en una escuela de San Cristóbal. En esta instancia se define la revisión de la prisión preventiva de un adolescente imputado como partícipe en el asesinato de Ian Cabrera (13) y el intento de homicidio de otros dos estudiantes.

El juez de segunda instancia Matías Drivet debe expedirse en Rafaela sobre la situación del joven de 16 años detenido en un pabellón juvenil de la ciudad de Santa Fe. Fuentes oficiales confirmaron su participación por videoconferencia y descartaron un traslado hacia la cabecera del departamento Castellanos.

N. C. se encuentra privado de su libertad desde principios de abril. Inicialmente, la medida cautelar se dictó por 90 días, pero su defensor presentó un recurso de apelación para que salga del penal de la capital provincial.

Nueva audiencia por el tiroteo en San Cristóbal

El abogado Pedro Busico no sólo pretende la excarcelación. También decidió cuestionar la calificación legal de los delitos atribuidos al adolescente por el tiroteo del 30 de marzo en la Escuela 40 Mariano Moreno. Cabe recordar que la fiscal Carina Gerbaldo y su colega Mauricio Spinoza identificaron al estudiante como partícipe secundario del ataque perpetrado por otro chico de 15 años que no es punible.

Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el joven detenido tenía conocimiento previo del plan del ataque y alentó al agresor antes llevarlo a cabo. Entre la evidencia presentada el mes anterior se incluyen conversaciones entre ambos menores de edad.

>> Leer más: Crimen en escuela de San Cristóbal: la investigación apunta a "redes internacionales"

Los investigadores advirtieron que el autor de los disparos había compartido imágenes de la masacre de Columbine, un episodio que terminó con 13 víctimas fatales y 24 personas heridas en una escuela secundaria de Estados Unidos. También encontraron mensajes donde daba cuenta de que tenía un arma de fuego y estaba dispuesto a utilizarla de esta forma.

El representante legal de N. C. sostuvo que no hay evidencia suficiente para afirmar que el joven de 16 años sabía de antemano lo que iba a hacer su amigo. Incluso remarcó que el adolescente fue a la escuela el día del ataque junto a su hermana menor y también estuvo expuesto al peligro de los disparos.

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