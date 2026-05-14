Investigan la muerte de un sereno en San Lorenzo tras un principio de incendio

Miguel Amarilla tenía más de 40 años y estaba encargado de cuidar un galpón. Lo hallaron sin vida a primera hora de la mañana

La víctima falleció en Ayohuma al 200, cerca del acceso sur a San Lorenzo.

La policía de San Lorenzo inició este jueves un operativo para investigar la muerte de un sereno de aproximadamente 45 años . La versión preliminar apunta hacia un principio de incendio como probable causa del fallecimiento en las instalaciones de una empresa del cordón industrial.

El deceso de Miguel Amarilla se confirmó cerca de las 6.40 de la mañana, cuando agentes del Comando Radioeléctrico fueron a inspeccionar un galpon ubicado en Ayohuma al 200 . Personal de la comisaría primera de la ciudad recibió aviso sobre lo ocurrido y convocaron a un médico para revisar a la víctima.

Fuentes oficiales indicaron que el trabajador estaba a cargo de cuidar un galpón al norte de Rosario . Al parecer, estaba solo en el momento en el que empezaron a propagarse las llamas.

En las primeras horas posteriores a la denuncia, los agentes de la Unidad Regional XVII comprobaron que Amarilla ocupaba una pequeña habitación a la noche. Allí se produjo un principio de incendio, aunque había medidas pendientes para determinar la causa de su muerte.

El hombre fallecido era oriundo de Paraguay, de acuerdo al registro oficial. Actualmente se dedicaba a cuidar el galpón de una empresa de albañilería, ubicado entre las calles Márquez y Gaboto.

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El sereno no presentaba signos vitales cuando los policías fueron llegaron al galpón. Durante la inspección detectaron indicios de que un caloventor se había prendido fuego, uno de los primeros elementos clave dentro de la investigación.

Además de las fuerzas de seguridad provinciales, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) intervino en el procedimiento desde las primeras horas de la mañana. Hasta entonces no había precisiones respecto de la causa del incendio.