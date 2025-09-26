La Capital | Zoom | Cordera

Gustavo Cordera defendió al femicida Barreda: "Me puse en su lugar, es una injusticia"

Una vez más, el exlíder de Bersuit dio polémicas declaraciones. Ahora, el cantante defendió al odontólogo que asesinó a su esposa, hijas y suegra

26 de septiembre 2025 · 10:14hs
Gustavo Cordera participó del documental Barreda: el odontólogo femicida

Gustavo Cordera participó del documental "Barreda: el odontólogo femicida"
Gustavo Cordera defendió al femicida Barreda: Me puse en su lugar, es una injusticia

“Locati, Barreda, Monzón y Cordera matan por amor”, reza una canción de la Bersuit lanzada en el año del 2004, mucho antes que Gustavo Cordera se vaya de la banda de rock nacional y que varias de sus controversialres declaracinoes le costaran condena social. Ahora, con el estreno del documental “Barreda: el odontólogo femicida”, que retrata la historia del hombre que en 1992 mató a su esposa, sus dos hijas y a su suegra, el cantante volvió a defender al asesino.

El documental, que cuenta con voces muy variadas, como referentes del mundo judicial, periodistas feministas, personal de salud que trató al odontólogo y hasta amigas de las hijas asesinadas, también cuenta con el testimonio de Gustavo Cordera, quien volvió hacer cuestionables dichos.

La defensa de Gustavo Cordera al femicida Ricardo Barreda

“Me puse en su lugar como diciéndole a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquier puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta yo puedo cometer un crimen”, comienza Gustavo Cordera, frente a las cámaras del documental “Barreda: el odontólogo femicida”.

“Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia”, siguió el exlíder de Bersuit sobre el cuádruple femicidio cometido por Ricardo Barreda en 1992.

barreda documental

Lo particular es que el documental se estrenó este jueves en Flow, tan solo un día después que se conociera el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, crimen que movilizó al país entero y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre femicidios múltiples.

Además, la defensa de Cordera a Barreda salió a la luz tan solo unas semanas después de la entrevista con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina, mano a mano que volvió a activar la polémica en torno a cantante, y a recordar sus repudiables declaraciones en 2016. “Hay mujeres que merecen ser violadas” (sic), expresó Gustavo Cordera en aquel momento.

>> Leer más: Gustavo Cordera, Pedro Rosemblat y Mario Pergolini: repaso de una polémica sin fin

El documental sobre el cuádruple femicidio que cometió Ricardo Barreda

Este jueves llegó a Flow la docu-ficción sobre la historia del cuádruple femicida Ricardo Barreda. El documental reproduce en detalle, a través de distintas entrevistas, dramatizaciones ficcionadas, archivo inédito e inteligencia artificial cómo fue el cuádruple crimen del odontólogo Ricardo Barreda.

La producción está compuesta por dos episodios de 30 minutos cada uno que reproducen en detalle, a través de distintas entrevistas, dramatizaciones ficcionadas, archivo inédito e inteligencia artificial cómo fue el cuádruple crimen de Ricardo Barreda.

docuemtal barreda

El reparto está conformado por periodistas que abordaron el caso, como Rodolfo Palacios, autor del libro "CONCHITA, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres", Mariana Carbajal -periodista e impulsora del movimiento Ni Una Menos-, Mauro Szeta -periodista especializado en sucesos policiales-. También, formaron parte amigos y especialistas como el Subcomisario y el perito y juez que intervinieron.

El crimen de Ricardo Barreda

El 15 de noviembre de 1992, en su casona de calle 48 entre 11 y 12 de La Plata, Ricardo Barreda mató a escopetazos a su esposa Gladys Margarita Mc Donald (57), su suegra Elena Arreche (86) y sus hijas Celina (26) y Adriana (24).

El odontólogo primero negó la acusación del cuádruple crimen e intentó hacer pasar el hecho como un robo a su casa, pero finalmente confesó; y en 1995 fue condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y un homicidio simple.

Según contó él mismo en el juicio, los homicidios fueron una reacción suya a los "maltratos y humillaciones que recibía de todas ellas".

Recién en mayo de 2008 Barreda abandonó la Unidad Penal 9 de La Plata al ser beneficiado con un arresto domiciliario y se fue vivir con su nueva pareja, Berta “Pochi” André, quien murió en julio de 2015 como consecuencia del deterioro de su salud a raíz de graves problemas neurológicos.

>> Leer más: Murió hoy en un geriátrico el cuádruple femicida Ricardo Barreda

En diciembre de ese mismo año, y luego de varias idas y vueltas judiciales, Barreda recibió la libertad condicional, mientras que en mayo de 2016 se declaró “extinguida la pena impuesta” y se hicieron “cesar las accesorias legales impuestas”. El femicida falleció en mayo de 2020, a los 83 años.

Noticias relacionadas
En “Oceans 8”, Sandra Bullock lidera un grupo de estafadoras. La película llegó este mes a Netflix

Netflix: una película con Sandra Bullock, Anne Hathaway y Rihanna, entre las más vistas

Belén está dirigida y coesctrita por Dolores Fonzi

Todo lo que hay que saber de "Belén", la representante argentina en los Oscar

Andrea del Boca vuelve a estar en el centro de la escena con el juicio por Mamá Corazón

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

La familia reza por un milagro en redes sociales

Thiago Medina en estado crítico: la familia convocó a una vigilia frente al hospital

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Lo último

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Agenda cultural en Rosario: música en vivo y obras de teatro para toda la familia

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: Es nuestro lugar en el mundo

Con nuevo disco, Indios vuelve a Rosario: "Es nuestro lugar en el mundo"

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

El Ministerio de Economía habilita que la española World2Fly explote comercialmente rutas entre Argentina y España. Se viene una reunión clave

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón
La Ciudad

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

En un mes finalizan las obras en el pasaje Juramento y la Catedral

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Ovación
En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

Por Hernán Cabrera
Ovación

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

En la comisión fiscalizadora de Newells anticipan un gobierno de reconstrucción

En la comisión fiscalizadora de Newell's anticipan un gobierno de "reconstrucción"

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido

"Argentino llega muy bien para afrontar los partidos ante Alem en el Reducido"

Policiales
Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas
Policiales

Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

La Ciudad
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Crecen los reclamos por facturas de la energía eléctrica

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

Solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y forma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo