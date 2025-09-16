Gustavo Cordera, Pedro Rosemblat y Mario Pergolini: repaso de una polémica sin fin

El ex Bersuit dio una entrevista en Gelatina que causó controversia. Este lunes, dio el presente en el late night show de Pergolini y ensayó un pedido de disculpas

En los últimos días, Gustavo Cordera hizo una serie de apariciones en los medios de comunicación y volvió a desatar la polémica. Primero, participó de una entrevista con en el streaming Gelatina , que creó una controversia , sobre todo dentro del nicho de oyentes de la plataforma creada por Pedro Rosemblat. Además, este lunes dio el presente en “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini, donde ensayó un intento de pedido de disculpas.

Vale recordar que, en 2016, Gustavo Cordera lanzó una frase que le costó un fuerte repudio . " Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente.", dijo el ex líder de Bersuit Vergarabat en una charla para estudiantes de periodismo. Sus declaraciones causaron gran repudio en la sociedad.

Sus controversiales dichos no solo le hicieron ganarse una condena social, sino que, a raíz de sus palabras, se inició incluso un proceso judicial contra Cordera . Finalmente, la Justicia lo imputó por el delito de “incitación a la violencia colectiva”.

Ahora, Gustavo Cordera volvió a generar controversia por sus intervenciones en medios. En esa línea, se puso en debate el lugar se le da a este tipo de personajes en el debate público. En ese sentido, tras la entrevista al cantante, Pedro Rosemblat realizó un descargo donde le respondió a su comunidad por los cuestionamientos frente al mano a mano con el músico.

Cordera en Gelatina y el descargo de Pedro Rosemblat

Quien fuera la voz principal de Bersuit Vergarabat pasó por distintos medios en estos días. En Gelatina, Cordera tuvo un mano a mano íntimo con Rosemblat, en el que se explayó sobre diversos temas, pero evitó hablar sobre la secuencia que le costó una fuerte condena social. "Me sentí muy solo cuando me condenaron", se limitó a decir el músico.

Por su parte, Rosemblat tampoco repreguntó por dicho episodio, lo que fue muy cuestionado por sus seguidores. Además, los oyentes de Gelatina, un streaming que se autodefine como progresista, criticaron al conductor y al canal por darle espacio a Cordera.

Frente a las numerosas críticas de la comunidad de Gelatina, Pedro realizó un descargo en su programa “Industria Nacional”. Para empezar, el streamer contó cómo se gestó la nota: "Cordera nos llamó por teléfono y nos dijo que estaba descontento, nos expresó sus diferencias con el sentido que tomaron sus canciones en nuestros contenidos y nos pidió conversarlo al aire", sostuvo.

Vale mencionar que en el programa de streaming de Gelatina se han usado temas del cantante para los famosos jingles. "Bersuit es una banda amiga nuestra, siempre se han portado muy bien. A cada cosa que hacemos vienen como también los invitaremos a cada cosa que hagamos. Me llamó Cordera y dijo ‘hay algo de lo que están haciendo ahí que no me gusta, le están dando un sentido a mis canciones que no comparto y quiero conversarlo al aire’", repitió Rosemblat.

"Nosotros sabíamos que iba a generar repudio, no es algo que nos haya sorprendido ni mucho menos molestado. Lo discutimos internamente y hubo posiciones encontradas”, aseguró el conductor, y agregó: “Hubo voces que me dijeron ‘no tenés que hacerlo’. No es que sea algo que nadie vio venir".

"¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo hice la nota? Bueno, acá yo separo. El derecho a la palabra para mí lo tiene todo el mundo y entrevistar a cualquier persona creo que es algo que está habilitado. Eso por un lado y por el otro: 'Che: ¿Te da el cuero para hacer esa nota?'. Bueno, eso es otra cosa", continuó el streamer.

Pedro Rosemblat respondió a las críticas sobre entrevista al excantante de La Bersuit: "Me niego a estar a la derecha del código penal que no le quita el derecho de la palabra a nadie".https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/bTPxrqZ2Rq — Corta (@somoscorta) September 15, 2025

Siguiendo con su descargo, Rosemblat afirmó haber sido “condescendiente” durante la charla con Cordera. "Me decís: 'Che, Pepe, estuviste muy condescendiente en esa nota'. Y te digo: 'Tenés razón'. Es cierto. Se me juegan otras cosas a mí”, afirmó Pedro “Pepe” Rosemblat.

"Decirle que no también era un problema. Porque anular algunas palabras o discursos de personas o de sectores está bastante alejado a la búsqueda que tenemos nosotros. Nosotros decidimos hace un tiempo que por Gelatina circulen voces o lejanas a las nuestras, o controversiales, o incluso contrapuestas. A las nuestras y de nuestra comunidad", expresó el streamer.

El pedido de disculpas en el programa de Mario Pergolini

Tras su paso por Gelatina, que desató una gran polémica, Gustavo Cordera dio el presente en “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini, donde recordó sus repudiables declaraciones y ensayó un pedido de disculpas.

“Quería aprovechar este momento que es un momento importante porque tu programa lo ven en todo el mundo. Así que aprovecho este momento. Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy porque es muy importante para mi decirlo”, expresó Cordera, en referencia a sus declaraciones en una charla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1967795438335168811?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967795438335168811%7Ctwgr%5Ec0f5849d509db8e89a06710c9be84dc13d9ff195%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felintransigente.com%2F2025%2F09%2Fllena-de-odio-gustavo-cordera-quiso-explicar-su-cuestionada-actitud-y-descoloco-a-mario-pergolini%2F&partner=&hide_thread=false En conversación con Mario Pergolini, Gustavo Cordera hizo referencia a sus desafortunados dichos del pasado y expresó: "No voy a pedirle a la gente que me perdone, porque cada uno tiene sus tiempos internos para hacerlo, pero sí quiero pedir disculpas."#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/YYSj6GmHJd — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) September 16, 2025

“Hace muchos años, ya hace casi 10 años, tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado. Dije algo en un momento histórico y en un lugar de una manera desubicada, de una manera que lastimó a mucha gente y quiero pedir disculpas públicamente por eso, quiero cerrar esa herida definitivamente”, siguió el cantante.

“No quise lastimar a nadie, no fue esa mi intención. Hago canciones hace muchos años y las canciones son justamente puentes para para que las partes se junten para integrar, para que las heridas sanen y me gustaría, por ahí eso es pedir mucho… No le voy a pedir a la gente que me perdone porque cada uno tiene sus tiempos internos para hacerlo, pero sí quería pedir disculpas", aseguró Gustavo Cordera.