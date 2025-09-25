Triple femicidio de Brenda, Morena y Lara: todo lo que se sabe hasta ahora

El ministro de Seguridad bonaerense dijo que fue una “venganza narco”. Las cuerpos de las chicas fueron descuartizados. La tortura previa a los asesinatos se transmitió en vivo

Familiares y amigos se movilizaron pidiendo Justicia por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez , las tres chicas de La Matanza que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre, conmocionó a la provincia de Buenos Aires y a todo el país. Este miércoles, la Policía bonaerense confirmó que los tres cuerpos encontrados en un domicilio en la localidad de Florencio Varela pertenecen a las tres jóvenes.

Dos de los cuerpos fueron encontrados este miércoles minutos antes de las 8 de la mañana. Una hora después, se encontró el tercer cuerpo. Los cadáveres fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela, cuya ubicación coincide con la antena donde impactaron por última vez los celulares de las tres mujeres . El hecho motivó dos detenciones más. Hasta el momento, cuatro personas se encuentran demoradas por los crímenes.

Este miércoles al mediodía se revelaron los resultados preliminares de las autopsias a Brenda, Morena y Lara y se confirmó que las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela fueron atacadas entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado. De acuerdo a lo revelado, las víctimas del triple femicidio fueron asesinadas una por una y presentaban distintos signos de violencia extrema en sus cuerpos.

Otro punto escabroso del caso es que las torturas que sufrieron las mujeres previas a la muerte fueron transmitidas en directo a través de redes sociales, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas. La información fue confirmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

La última vez que fueron vistas las víctimas

Las jóvenes fueron identificadas como Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Verri y Del Castillo eran primas, mientras que Gutiérrez era amiga de ambas. La última vez que habían sido vistas fue el viernes 19 de septiembre.

Aquel viernes por la noche se las vio en una rotonda de La Tablada (ubicada en el cruce de Monseñor Bufano y Crovara). Según revelaron las cámaras de seguridad de la zona, las tres chicas se subieron a una camioneta blanca.

En particular, el vehículo era una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada. Pocas horas después, los celulares de las tres mujeres dejaron de recibir mensajes.

Este martes, familiares, amigos y vecinos organizaron una movilización en el lugar que las jóvenes fueron vistas por última vez para pedir por su pronta aparición.

La hipótesis de la policía bonaerense: “Venganza narco”

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía y del Ministerio de Seguridad bonaerense, las chicas fueron engañadas con la invitación a un supuesto evento. Subieron a una camioneta blanca en La Tablada y, tras un recorrido que incluyó Lomas de Zamora, fueron llevadas hasta Florencio Varela, donde se produjo el crimen.

“Fue una venganza narco. Sabemos que hay más personas involucradas, tanto autores materiales como intelectuales, y vamos a seguir avanzando en la investigación”, afirmó Javier Alonso, el ministro de Seguridad bonaerense.

La causa está a cargo del fiscal Gastón Dupláa e interviene también la Procunar, la Procuraduría de Narcocriminalidad, por la vinculación con redes transnacionales. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se esperan nuevas medidas en los próximos días.

Mientras tanto, familiares y allegados a las víctimas continúan con movilizaciones y cortes de ruta en reclamo de justicia, en medio de una conmoción que atraviesa a todo el país.

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio

“Cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”. Así definió Alonso el triple crimen.

La investigación policial, encabezada por la DDI de La Matanza, permitió allanar en la madrugada del miércoles una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Allí los efectivos encontraron a dos personas limpiando con lavandina las paredes y los pisos, en un intento de borrar rastros de sangre.

“Cuando llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y un olor muy fuerte a cloro”, describió Alonso sobre la escena. Los dos fueron detenidos en el acto y quedaron imputados por homicidio agravado.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron identificar a los dueños de la casa: una pareja de nacionalidad peruana. Según fuentes judiciales, el hombre sería un narco que opera en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Ambos fueron localizados poco después en un hotel alojamiento de la zona, donde también quedaron detenidos. Con estas capturas, ya son cuatro los arrestados en la causa, todos bajo la misma acusación.

Cuerpos descuartizados y torturas transmitidas en redes

De acuerdo a los resultados preliminares de las autopsias, las víctimas del triple femicidio fueron asesinadas una por una y presentaban distintos signos de violencia extrema en sus cuerpos.

Los primeros resultados revelaron que una de las chicas murió tras recibir un fuerte golpe en el cráneo que le provocó hundimiento y fracturas. La segunda tenía un profundo corte en el abdomen que habría sido realizado después de su muerte. Por último, la tercera sufrió golpes, puñaladas y hubo un intento de calcinar el cuerpo.

Además, a una de las víctimas —todavía no se estableció cuál— le cortaron parte de los dedos de una mano.

Por otro lado, otro detalle escabroso del caso es que las torturas previas a los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron transmitidos en directo a través de redes sociales.

Alonso confirmó hoy que los momentos previos a las muertes de las chicas fueron transmitidos en un live al que accedió un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas. Una primera versión asegura que se trató de TikTolk aunque otros reportes indicaban que habría sido Instagram.

Trascendió que el narco peruano señalado como autor de los homicidios afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".

Fuentes vinculadas al caso señalaron que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 ó 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Pedido de justicia en Rosario

La conmoción por el femicidio de tres chicas en provincia de Buenos Aires tuvo eco en Rosario. Este miércoles, desde las 18, organizaciones sociales y feministas concentraron en la plaza San Martín para pedir justicia por Lara, Brenda y Morena.

Bajo la consigna "basta de matarnos", en la ciudad, se pidió justicia por las tres jóvenes. También se replicó en otros puntos del país, donde también están convocando a movilizarse.

"Acompañamos a las familias y amigues de Morena, Brenda y Lara en estos momentos tan duros, repudiamos la violencia que vivimos sobre nuestras cuerpas, el ninguneo que el Estado muestra desde la carencia de políticas de género sumado a la invisibilización del tema. Mientras el presidente sigue ajustando y endeudando al pueblo, odiándonos, nos siguen matando", señalaron desde el área de género de la UNR.

También repudiaron "al periodismo que pasó de un pinkwashing a validar teorías de malas víctimas, apelando al trabajo de las chicas, a si tenían o no vínculos con el narco, si eran esto o aquello".

"Hoy nos enteramos que las mataron. No hay forma de expresar tanto dolor y tanta furia. No aparecemos muertas, nos matan", sentenciaron.