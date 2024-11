Griselda Siciliani le respondió a Sabrina Rojas tras las acusaciones de infidelidad La actriz hizo aclaraciones públicas tras las sugerencias hechas por la ex de su actual pareja Luciano Castro 6 de noviembre 2024 · 11:22hs

En los últimos días, Sabrina Rojas hizo fuertes acusaciones en torno al vínculo entre su ex, Luciano Rojas, y Griselda Siciliani. Por un lado, sugirió que la relación comenzó cuando ella estaba embarazada y todavía en pareja con el actor. A su vez, dio a entender que tuvo recientemente un encuentro íntimo con su ex. Ante esto, la protagonista de “Envidiosa” salió a responder.

“Sí, me molesta, obviamente. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular. También es parte un poco que siempre alguien pueda hablar de mí y trato de entenderlo como eso. Yo tengo este modo de no participar. No es que no me afecte, pero no es mi tema”, aseguró Griselda.

“Yo entiendo que dicen algo de vos y es como una invitación a que uno tenga que decir algo, pero también uno tiene la opción de no decir nada sobre algunas cosas. No me moviliza, no me genera ningún conflicto interno”, agregó. “Yo estoy bien, estoy contenta, estoy pasando un momento muy hermoso, de trabajo, de la vida, mi familia, mi hija”, cerró Siciliani.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro Siciliani y Castro formalizaron su vínculo el pasado mes de mayo y desde entonces se muestran muy felices juntos. Al momento de la confirmación, contaron que habían tenido un breve romance en 2007, tras el cual cada uno siguió con su vida. Luciano inició en 2010 un vínculo con Rojas que duraría más de diez años y tendría como fruto dos hijos. Griselda se puso en pareja con Adrián Suar en 2008, con quien tuvo a su hija Margarita. “Del lado de ella había como una obsesión. Yo estaba casada, embarazada y ella… Mensaje, mensaje y mensaje. Después si pasó o no pasó algo, supongo que sí, eso ya no lo sé. Viste que en la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés. No suelto porque no me sueltan. Y lo que pasa en cuatro paredes es su palabra contra la mía, pero si quisiera explotó una bomba”, había dicho Sabrina al aire de su programa.