Sabrina Rojas tiró una bomba sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro

“Del lado de ella había como una obsesión. Yo estaba casada, embarazada y ella… Mensaje, mensaje y mensaje. Después si pasó o no pasó algo, supongo que sí, eso ya no lo sé”, aseguró. Vale recordar que Rojas y Castro fueron pareja durante más de diez años y juntos tuvieron a Esperanza en 2013 y Fausto en 2015.

“Viste que en la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés. No suelto porque no me sueltan. Y lo que pasa en cuatro paredes es su palabra contra la mía, pero si quisiera explotó una bomba”, aseveró, sugiriendo un acercamiento con su ex.