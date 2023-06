Grandes nombres confirmados en el line-up del próximo Primavera Sound Buenos Aires

Just like heaven



Con ustedes el line up para este 25 y 26 de noviembre



Conseguí tu Abono en @enigmatickets

Si sos cliente BBVA tenés 3 cuotas sin interés en tu compra, durante todas las etapas de venta.



¿Cuáles son los artistas que van a ir a escuchar? pic.twitter.com/kiPi5rODRJ