"Gran Hermano": uno a uno, quiénes son los 22 participantes

El primero en ingresar a la casa fue Federico. Tiene 22 años y le dicen “Manzana” o Big Apple. Es oriundo de Tucumán pero vive en Buenos Aires y se dedica al RKT. Su canción “Que a pasao” tiene más de 25 millones de reproducciones y fue remixada por Pablo Lescano.

- Zoe Bogach

Es de Recoleta y contó que no le gusta trabajar ni estudiar. “A mí me gusta el show. Desde chiquita siempre tuve chicas que limpiaban mi casa, chicas que me ordenaban, chicas que me hacían todo, entonces ahora de grande me cuesta demasiado hacerlo”, aseguró en su video de presentación. Está en pareja.

- Alan Simone

Es oriundo de Chivilcoy y no terminó la escuela. Trabaja en el campo desde los quince años.

- Isabel Denegri

Es la jugadora de mayor edad en esta temporada y rápidamente despertó respuestas en redes. Es de La Plata, sommelier, personal shopper e instructora de Taekwondo. “Fui una de las primeras mujeres cinturón negro del país. Soy una diva anónima y no me caracterizo por ser la típica abuelita. Hago lo que quiero cuando quiero. No tengo vergüenza, no tengo modestia y no tengo culpa”, afirmó antes de entrar a la casa.

- Lisandro Navarro

Es asesor financiero y oriundo de Lomas de Zamora. “Le doy mucha importancia a la parte física, en cuidarme con la comida también. Aunque con la limpieza soy un desastre”, compartió. Está soltero, tras separarse después de una infidelidad.

- Rosina Beltrán

Es uruguaya y se definió como “una mujer sin filtro” que piensa “revolucionar la casa”. Está soltera y afirmó que tiene la capacidad de comunicarse con “seres que ya no están acá”.

- Martín Ku

De mamá china y papá taiwanés, Martín fue otro de los que generó inmediata simpatía en redes. “Quiero más a los animales que a las personas, las personas pueden ser muy hipócritas”, aseveró.

- Lucía Maidana

Es salteña y aseguró conocer a Marcos Ginocchio. Es jugadora de fútbol, viene de una familia grande y tradicional (son diez hermanos) y está en pareja con una chica. “Vengo de una sociedad muy cerrada y muy católica”, contó.

- Axel Klekaylo

Es de Misiones y se definió como “muy amoroso”. “Soy un chico que nunca consumió drogas. Muchas personas me admiran mucho. Voy a dar un muy buen ejemplo dentro de la tele”, remarcó. Está de novio hace dos meses.

- Denisse González

Es oriunda de Chubut y vive en Buenos Aires. Estudia abogacía, pero es influencer con más de 200 mil seguidores en Instagram. “Me encanta pescar, me encanta hacer asados al aire libre y acampar. Soy una persona muy competitiva, sé que voy a hacer lo que haga falta para ser una de las últimas personas en cerrar la puerta de la casa”, aseguró.

- Emmanuel Vich

Es peluquero y vive en Córdoba. Está casado hace once años con Nico, un militar de la Fuerza Aérea. Trabaja como peluquero y colorista, y agregó que ama cantar y bailar pop.

- Agostina Spinelli

Es de San Fernando (provincia de Buenos Aires) y siguió la profesión de su familia: policía. Sin embargo, sueña con ser modelo. Tiene una hija de 16 años y está soltera. “Soy muy obsesiva con la limpieza y el orden. Es algo que me pone de mal humor”, dijo en su video de presentación.

- Williams López

Es de Corrientes, de un pueblo de veinte habitantes. “Siempre ando así. Boina, bombacha, camisa. Quiero entrar porque quiero un futuro mejor para mí”, compartió el participante que se presentó como el gaucho de la casa.

- Carla De Stefano

Carla es comerciante y madre de familia. Es de Villa Adelina y sobreviviente de cáncer. Tiene cuatro hijos y más de medio millón de seguidores en su emprendimiento.

- Nicolás Grosman

Es de Ramos Mejía y desde el primer momento manifestó un alto perfil. “Tengo mucha presencia, soy muy divertido, soy un máster de seducción. Estoy dispuesto a mentir, a actuar, a sacrificar cosas y a sacar todos mis dotes psicológicos para hacer juegos con la gente y poder adelantarme”.

- Juliana Scaglione

Le dicen “Furia” y se definió como “deportista, entrenadora y creadora de contenido”. Contó que trabajó como doble de riesgo. Es bisexual y está soltera.

- Joel Ojeda

Es azafato y le dicen “Chon”. Está soltero y aseguró que no se enamora hace mucho.

- Florencia Cabrera

Es diseñadora, productora de moda y modelo curvy. “Hace muchos años que quería ser modelo y siempre tuve otro tipo de cuerpo, no soy hegemónica como muchas chicas”, afirmó.

- Hernán Ontivero

Es cordobés y fanático de la Mona Jiménez. Su frase de cabecera es: “Burlarse de otro está buenísimo, pero reírse de uno mismo es mejor”.

- Catalina Gorostidi

Catalina es médica pediatra, hija de un ex futbolista profesional y reveló que fue “muy botinera”. Además, contó que estuvo con un jugador campeón del mundo.

- Sabrina Cortés



Es mendocina pero vive en Buenos Aires. Es contadora pero se dedica a las redes y el modelaje. “Mamá y papá militares, yo también quise ser militar en un momento, todo ese ambiente me encanta”, compartió. Contó que está en pareja hace siete años pero está dispuesta a “estar con alguien” en la casa por “estrategia”. En su primera noche en la casa, ganó el "Desafío del líder" y tendrá beneficios de cara a la primera nominación.



- Bautista Mascia



Es uruguayo, de Montevideo. “Yo no me considero tincho para nada, entiendo que si tengo cositas de tincho, pero yo me considero un tincho evolucionado”, afirmó el joven, que aseguró haberse dedicado a la música, el atletismo y el rugby, y actualmente tiene un carnicería.