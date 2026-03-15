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Rosario vivió una fiesta multitudinaria en el Monumento con el show de Fito Páez

El músico rosarino arrancó con "Tema de Piluso" para cerrar gratis y de cara al río Paraná la semana de "Casa Páez". Estiman que hubo casi 300 mil personas

15 de marzo 2026 · 20:23hs
Rosario vivió una fiesta multitudinaria en el Monumento con el show de Fito Páez

Gustavo de los Ríos / La Capital

"Cerca, Rosario siempre estuvo cerca", empezó cantando Fito Páez con un "coro" de cientos de miles de personas que se acercaron al Monumento Nacional a la Bandera para vivir un histórico y multitudinario recital gratuito. El rosarino cerró de esta manera su "Casa Páez", que ya lo tuvo en una agitada semana con un show sinfónico en el Teatro El Círculo (donde también presentó en otra fecha "Novela") y en un recital más íntimo solamente acompañado por su piano en el Astengo.

Ya desde temprano el domingo rosarino estaba distinto. El intenso movimiento que mostró el centro de la ciudad a partir del mediodía hacía anticipar que Fito sería recibido en su ciudad natal con todos los honores. Después de una previa con reposeras, lonas, mates y facturas, familias, grupos de amigos y fanáticos comenzaron a poblar los alrededores del Monumento, de espaldas al Paraná, para asegurarse un lugar cerca del escenario. No solamente había rosarinos, sino también gente llegada de Buenos Aires e incluso de distintas provincias del interior. Todos querían dar el presente en la fiesta de Páez.

Después del show de Coki & The Killer Burritos, y con el sol poniéndose por detrás de los edificios del centro, Fito abrió casi a las ocho en punto con "Tema de Piluso" (de "Circo Beat") y siguió con "Hazte fama" (de "Tercer mundo"), "Lejos de Berlín" (de "Ey") y "Tráfico por Katmandú" (de "El amor después del amor"), en un rápido repaso por su carrera con más música que palabras.

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Gustavo de los Ríos / La Capital

Gustavo de los Ríos / La Capital

Detrás de un piano "disfrazado" de Monumento a la Bandera, Fito empezó con un set de canciones de la primera mitad de su carrera. Así sonaron luego la infaltable "11 y 6", "Lo que el viento nunca se llevó", "Yo vengo a ofrecer mi corazón", "Fue amor", "She's mine" y "Tus regalos deberían de llegar".

Minutos antes de que comenzara el recital, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, publicó en redes sociales que había 280.000 personas en el Monumento, aunque ya con la música sonando seguía sumándose público.

El escenario se dispuso de la misma manera en que se celebró el Tricentenario de Rosario, cuando el 7 de octubre pasado Nicki Nicole se presentó ante 250.000 personas acompañada por la Orquesta Sinfónica Provincial y Juan Carlos Baglietto.

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Si bien el show gratuito de la cantante rosarina también fue masivo, Fito tuvo dos sólidos argumentos a su favor: hizo su recital un domingo —en el que clima acompañó— y cuenta con una exitosa carrera de más de cuatro décadas (desde la trova rosarina, su paso por la banda de Charly García y su debut solista de 1984) que lo convirtió en uno de los pilares del rock nacional. Fue por eso que la gente respondió a la convocatoria y así dio forma a un recital histórico.

Fito cerró con el show en el Monumento la semana de "Casa Páez" en Rosario, el puntapié inicial del Sale el Sol Tour 2026, que continuará por Buenos Aires, Uruguay, Colombia y otros países de América Latina.

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