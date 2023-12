"Gran Hermano": una participante contó que salió con un futbolista campeón del mundo

Catalina, una joven de treinta años, de profesión médica pediatra, fue la última en entrar al reality . Durante su presentación, contó que vivió en distintos lugares por el trabajo de su padre. “En toda mi infancia fuimos muy nómades por el trabajo de mi papá que era futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva”, aseguró, aunque no reveló la identidad de su progenitor.

Finalmente, en una nota más seria, Catalina afirmó: “Lo que me molesta mucho es la injusticia. Soy una persona muy justiciera, no careteo nada. Lo que me molesta se los digo. Yo te voy a ir a la yugular y te lo digo”.