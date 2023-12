Quién es "Manzana", el cantante tucumano que ingresó a la casa de Gran Hermano

Antes de entrar a la emblemática casa de Gran Hermano, cada hermanito realizaba una presentación sintetizando en pocas palabras su personalidad y sus intereses. Cuando fue el turno de Manzana, el cantante de RKT develó su faceta musical pero reconoció que no se quiere “autodefinir como famoso ”. Por otro lado, cuando Big Apple llegó al estudio del programa, y antes de ingresar a la casa, cantó una parte de su hit más famoso, la audiencia presente lo acompañó con palmas y vitoreos, y los más memoriosos con la letra de “Qué A Pasao”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Big Apple (@manzanask)

Por último, antes de someterse al aislamiento que un reality como Gran Hermano impone, Manzana se despidió de sus seguidores con un pequeño comunicado en sus redes sociales. “Sé que no estuve muy presente este tiempo, pero es que tenía algo muy secreto que no podía revelar”, dijo Big Apple mediante una historia de Instagram, y agregó: “Espero que me apoyen en esta etapa tan importante de mi vida”.

IMG_9820.PNG

Para cerrar, Manzana recordó sus orígenes norteños: “Mamá voy a darlo todo para poder darte la casa que siempre soñaste y representar al norte de la mejor manera”.