Carmiña hizo comentarios racistas y "Gran Hermano" la expulsó de la casa

Comparó a a congoleña Jenny Mavinga con un "monito" y una "esclava". Antes de irse, la paraguaya pidió perdón

La participante paraguaya Carmiña Masi hizo comentarios racistas en la casa de "Gran Hermano: generación dorada", y la producción resolvió expulsarla de la casa.

Gran Hermano reunió a los participantes en la noche de este miércoles para anunciarles que Carmiña había tenido "expresiones racistas absolutamente fuera de lugar" al hablar sobre la congoleña Jenny Mavinga. Tras considerar "inadmisibles" sus dichos, instó a la paraguaya a abandonar el juego de inmediato.

Carmiña pidió disculpas a Mavinga "y a toda la gente de color", reconoció que "fue un chiste de muy mal gusto" y sostuvo: "Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona"

"No soy racista como se dijo, pero lo entiendo, son las reglas del juego", indicó antes de abrazar a la participante congoleña y finalmente dejar la casa.

Carmiña se había referido a Mavinga como "monito" en una charla con Danelik Galazan y Emanuel Di Gioia, quienes festejaron sus comentarios.

"Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer el show", dijo la participante paraguaya, quien añadió: “Acaba de bajarse del barco”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElLauchaOkey/status/2031792434687144222&partner=&hide_thread=false ¿EXPULSIÓN DIRECTA PARA CARMIÑA?: Fuertes comentarios a Mavinga:



“La negra parece que recién la compraron , viene a hacer el show y acaba de bajarse del barco. Monito”. #GranHermano pic.twitter.com/yrdEnU3o9S — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) March 11, 2026

Sus comentarios incluso fueron más allá, cuando sostuvo que “lo único que puede hacer ahora es mover el culo” y afirmó: “Allá hay una esclava. La sacaron de la jaula recién”.

Ante la viralización del video en redes sociales, fueron muchos los que repudiaron la actitud de Carmiña y también los que pidieron a la producción del programa que la participante paraguaya sea expulsada.

Damián, marido de Mavinga, dijo estar "indignadísimo" y "angustiado".

"Es algo que en este país pensé que no nos lo íbamos a encontrar", sostuvo.

La familia de Mavinga había pedido en redes sociales "la expulsión inmediata de Carmiña" y una sanción para Danelik y Emanuel, "quienes se rieron y avalaron esos comentarios".

"Comparar a una persona africana con un 'mono' y sugerir que 'parece que recién la acaban de comprar' no es un chiste: es racismo. Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas", indicaron.