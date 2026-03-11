La Capital | Zoom | Gran Hermano

Carmiña hizo comentarios racistas y "Gran Hermano" la expulsó de la casa

Comparó a a congoleña Jenny Mavinga con un "monito" y una "esclava". Antes de irse, la paraguaya pidió perdón

11 de marzo 2026 · 23:07hs
Carmiña hizo comentarios racistas y Gran Hermano la expulsó de la casa

La participante paraguaya Carmiña Masi hizo comentarios racistas en la casa de "Gran Hermano: generación dorada", y la producción resolvió expulsarla de la casa.

Gran Hermano reunió a los participantes en la noche de este miércoles para anunciarles que Carmiña había tenido "expresiones racistas absolutamente fuera de lugar" al hablar sobre la congoleña Jenny Mavinga. Tras considerar "inadmisibles" sus dichos, instó a la paraguaya a abandonar el juego de inmediato.

>>Leer más: "El monito del barco": una participante de "Gran Hermano" sería expulsada por xenofobia

Carmiña pidió disculpas a Mavinga "y a toda la gente de color", reconoció que "fue un chiste de muy mal gusto" y sostuvo: "Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona"

"No soy racista como se dijo, pero lo entiendo, son las reglas del juego", indicó antes de abrazar a la participante congoleña y finalmente dejar la casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2031912960939925751&partner=&hide_thread=false

Carmiña se había referido a Mavinga como "monito" en una charla con Danelik Galazan y Emanuel Di Gioia, quienes festejaron sus comentarios.

"Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer el show", dijo la participante paraguaya, quien añadió: “Acaba de bajarse del barco”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElLauchaOkey/status/2031792434687144222&partner=&hide_thread=false

Sus comentarios incluso fueron más allá, cuando sostuvo que “lo único que puede hacer ahora es mover el culo” y afirmó: “Allá hay una esclava. La sacaron de la jaula recién”.

Ante la viralización del video en redes sociales, fueron muchos los que repudiaron la actitud de Carmiña y también los que pidieron a la producción del programa que la participante paraguaya sea expulsada.

Damián, marido de Mavinga, dijo estar "indignadísimo" y "angustiado".

"Es algo que en este país pensé que no nos lo íbamos a encontrar", sostuvo.

La familia de Mavinga había pedido en redes sociales "la expulsión inmediata de Carmiña" y una sanción para Danelik y Emanuel, "quienes se rieron y avalaron esos comentarios".

"Comparar a una persona africana con un 'mono' y sugerir que 'parece que recién la acaban de comprar' no es un chiste: es racismo. Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas", indicaron.

Noticias relacionadas
Gran Hermano: generación dorada recibió  a una nueva participate tras el retiro de Divina Gloria.

"Gran Hermano 2026": regreso inesperado y mensaje de Divina Gloria

es ignorancia: cada vez hay mas criticas hacia timothee chalamet

"Es ignorancia": cada vez hay más críticas hacia Timothée Chalamet

Desgaste articular es una de las obras que forma parte de la agenda de teatro en Rosario

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Los fanáticos de Pity Álvarez en Rosario expectantes por anuncios oficiales

Pity Álvarez reavivó la expectativa por un show en Rosario citando a Fito Páez

Ver comentarios

Las más leídas

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Lo último

Carmiña hizo comentarios racistas y Gran Hermano la expulsó de la casa

Carmiña hizo comentarios racistas y "Gran Hermano" la expulsó de la casa

Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

Boca no pudo con San Lorenzo y en River comienza la era del Chacho Coudet

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Mariela Miranda, madre de Alan Funes, fue asesinada delante de su hijo. El hecho provocó una saga de crímenes en barrio Tablada y alrededores
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Ovación
En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

En Central, Fatu Broun continúa haciendo historia bajo los tres palos

Almirón: Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo

Almirón: "Central hizo un gran partido a pesar de las bajas muy importantes que tuvo"

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Policiales
Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

La Ciudad
Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario va por más y gestiona un vuelo directo para ver la Fórmula 1

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque
La Región

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María
La Ciudad

El Museo del Deporte sumará un espacio dedicado a Di María

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comienzo de clases: en calle San Luis se vendió más que el año pasado

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
La Región

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

El uno x uno de Newells: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra