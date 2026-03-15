La Capital | Información General | Quini 6

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $376 millones

El pozo del sorteo del próximo miércoles suma $4.650.000.000

15 de marzo 2026 · 21:34hs
Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $376 millones

Un apostador que jugó su boleta en la localidad cordobesa de Villa Nueva se hizo acreedor a 376 millones de pesos, al acertar los seis números de la modalidad Siempre Sale del Quini 6 número 3.356, sorteado este domingo 15 de marzo. En tanto, el Tradicional, La Segunda y el revancha quedaron vacantes.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 18 de marzo, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $4.650.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 02 - 04 - 08 - 12 - 15 - 36

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 103 ganadores, que recibirán $418.306

Con cuatro aciertos: 3.834 ganadores, que recibirán $3.371

►La Segunda

Números sorteados: 07 - 08 - 17 - 33 - 41 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 65 ganadores, que recibirán $662.854

Con cuatro aciertos: 3.632 ganadores, que recibirán $3.558

►Revancha

Números sorteados: 00 - 35 - 39 - 41 - 42 - 45

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.168.881.240

►Siempre Sale

Números sorteados: 04 - 14 - 16 - 26 - 33 - 36

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $386.697.078

►Pozo extra

575 ganadores, que recibirán $269.565

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
quini 6: tres ganadores se repartieron mas de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Resultados del Quini 6 del domingo 8 de marzo

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante que se pondrá en juego en el próximo sorteo

todo vacante en el quini 6, con varios santafesinos ganadores del siempre sale

Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale

Resultados del Quini 6 del mmiércoles 4 de marzo

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó $780 millones en La Segunda

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria

El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria

En Newells, el centrodelantero es otro tema clave a resolver en su laboratorio

En Newell's, el centrodelantero es otro tema clave a resolver en su laboratorio

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Lo último

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia

Sean Penn y Paul Thomas Anderson arrancan ganadores en los Oscar

Sean Penn y Paul Thomas Anderson arrancan ganadores en los Oscar

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder

La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con otra tanda de bajas en el registro de prepaga y ya suman 162 desde que asumió Javier Milei
Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder
Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España
La Ciudad

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor
Policiales

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $376 millones
Información general

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $376 millones

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra
Política

Un documento revela un pacto por u$s 5 millones por el apoyo de Milei con $Libra

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria

El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria

En Newells, el centrodelantero es otro tema clave a resolver en su laboratorio

En Newell's, el centrodelantero es otro tema clave a resolver en su laboratorio

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Central lo hizo como pudo pero se salió con la suya: ganó y se ilusiona

Central lo hizo como pudo pero se salió con la suya: ganó y se ilusiona

Ovación
Central tuvo una jornada histórica ante River en las divisiones inferiores de AFA luego de 28 años

Por Carlos Durhand
Ovación

Central tuvo una jornada histórica ante River en las divisiones inferiores de AFA luego de 28 años

Central tuvo una jornada histórica ante River en las divisiones inferiores de AFA luego de 28 años

Central tuvo una jornada histórica ante River en las divisiones inferiores de AFA luego de 28 años

Franco Colapinto, piloto del día en China y la mejor carrera en Alpine

Franco Colapinto, piloto del día en China y la mejor carrera en Alpine

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

La selección argentina podría jugar en el Coloso antes de partir rumbo al Mundial 2026

Policiales
Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales
POLICIALES

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor

Quedó preso el fiscal de Vera acusado de abusos sexuales reiterados a una menor

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

La Ciudad
Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto
La Ciudad

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Cuenta regresiva para Fito Páez: los rosarinos ya empezaron a copar la zona del Monumento

Cuenta regresiva para Fito Páez: los rosarinos ya empezaron a copar la zona del Monumento

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión
la region

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito
Economía

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito

Un gobernador aliado cargó duramente contra Milei: La economía va a crujir
política

Un gobernador aliado cargó duramente contra Milei: "La economía va a crujir"

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Fito en el Monumento: los horarios, los teloneros y los cortes de calle
La Ciudad

Fito en el Monumento: los horarios, los teloneros y los cortes de calle

EEUU atacó el principal centro de exportación de petróleo de Irán
El Mundo

EEUU atacó el principal centro de exportación de petróleo de Irán

La provincia licitará las obras de recuperación de la Quinta de Funes

Por Miguel Pisano
La Región

La provincia licitará las obras de recuperación de la Quinta de Funes

Premio Juana Manso para un informe de periodistas de La Capital sobre aborto legal
La Ciudad

Premio Juana Manso para un informe de periodistas de La Capital sobre aborto legal

Advierten por el crecimiento de panaderías clandestinas en la ciudad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Advierten por el crecimiento de panaderías clandestinas en la ciudad

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar
Economía

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro
La Ciudad

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos
Economía

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

$Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento
Politica

$Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos
La Ciudad

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos

El vermut como plan social: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería
La ciudad

El vermut como plan social: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género
La Ciudad

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género

Un plan que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio
Policiales

Un plan que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta
La Ciudad

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico
Zoom

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera