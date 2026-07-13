La Capital | Zoom | Gran Hermano

"Gran Hermano": quiénes siguen en la casa, qué pasa con Andrea del Boca y qué se sabe del final

Tras una temporada marcada por entradas, salidas y cambios, el reality se prepara para la gala de eliminación mientras se define cuándo será la gran final

13 de julio 2026 · 11:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Santiago del Moro conduce Gran Hermano: Generación Dorada

Santiago del Moro conduce "Gran Hermano: Generación Dorada"

A casi seis meses de su estreno, "Gran Hermano: generación dorada" continúa al aire y se mantiene como el programa más visto de la televisión. Si bien esta edición ya no alcanza los picos de rating de temporadas anteriores, sigue liderando su franja horaria y se ubica por encima del resto de la programación de Telefé, incluso de ciclos como "Pasapalabra" y "Telefe noticias".

La decimocuarta edición del formato en Argentina llegó el 23 de febrero bajo la conducción de Santiago del Moro y con una propuesta inédita: en lugar de reunir únicamente a participantes desconocidos, apostó por un elenco integrado por influencers, celebridades de TikTok, exfutbolistas y figuras mediáticas, entre ellas Andrea del Boca y Divina Gloria.

Desde el comienzo la convivencia estuvo marcada por renuncias, ingresos, reemplazos y nuevas incorporaciones, una dinámica que terminó convirtiéndose en una de las características distintivas de esta temporada. Lejos de perjudicar al programa, esos constantes cambios mantuvieron la competencia en el centro de la conversación.

En materia de audiencia, el reality también atravesó distintas etapas. Los partidos de la selección argentina durante el Mundial provocaron una baja general en todos los programas y "Gran Hermano" no fue la excepción. Sin embargo, el ciclo volvió a estabilizarse alrededor de los 10 y 11 puntos de rating, suficiente para mantenerse como el programa más visto de la pantalla. En un escenario marcado por la escasez de ficciones nacionales y a la espera de nuevos realities, el ciclo conducido por Del Moro continúa siendo la principal apuesta de entretenimiento de Telefé.

A medida que avanza la competencia, el reality continúa sumando eliminaciones, cambios dentro de la casa y nuevas estrategias entre los participantes. En ese escenario, surgen muchas preguntas. ¿Quiénes siguen en carrera por el premio? ¿Cómo quedó conformada la casa? ¿Para cuándo está previsto que finalice "Gran Hermano: generación dorada"?

>> Leer más: Operativo policial en "Gran Hermano": una participante fue notificada por presunta explotación sexual

Quiénes continúan en la casa de Gran Hermano

A casi seis meses del inicio de la competencia, en la casa de "Gran Hermano: generación dorada" todavía hay 18 participantes. Esta edición comenzó con 28 jugadores, aunque a lo largo de los meses la cantidad varió debido a eliminaciones, renuncias, reemplazos y nuevos ingresos.

Luego de la tradicional cena de nominados, que se llevó a cabo el domingo, uno de los seis jugadores en placa deberá abandonar la casa este lunes. Los nominados de la semana son Luana, Sol, Yisela “Yipio” Pintos, JC, Emanuel y Manu. Tras la gala de eliminación quedarán 17 participantes en carrera por el premio mayor.

Además de los seis nominados, quienes continúan en competencia son Pincoya, Manuel Ibero Durigón, Juani Car, Cinzia Francischiello, Yanina Zilli, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Sebastián Cola, Steffy “Campanita” Pereira, Mariela Pietro y Alejandra Majluf.

Según confirmó Santiago del Moro, ya no ingresarán nuevos jugadores. “Se cerró la puerta para competir. Sí podrían llegar a ingresar exparticipantes o familiares, como ha sucedido en otras ediciones, pero solo para acompañar durante uno o varios días. No para competir y ganar. Los finalistas y el ganador están ahí dentro”, aseguró el conductor.

La aclaración llega en una edición que estuvo atravesada por una gran cantidad de movimientos. A diferencia de temporadas anteriores, "Generación dorada" se caracterizó por las numerosas salidas voluntarias, reemplazos e ingresos inesperados que modificaron constantemente la competencia. Uno de los casos más llamativos fue el de Andrea del Boca, quien abandonó la casa en tres oportunidades.

>> Leer más: "Gran Hermano": quién es Grecia Colmenares, la actriz de novelas que reemplaza a Andrea del Boca

Andrea del Boca en Gran Hermano

Desde el inicio del reality, uno de los ingresos más comentados de "Gran Hermano" fue el de Andrea del Boca. La actriz, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, acaparó la atención desde el comienzo de la competencia y su recorrido dentro del reality terminó reflejando una de las dinámicas que caracterizaron a esta temporada: las entradas y salidas de participantes.

Durante su paso por el programa, Del Boca tuvo dos salidas previas antes de su última despedida. La primera ocurrió por un problema de salud que requirió atención médica, mientras que la segunda se produjo luego de una caída que también obligó a que recibiera asistencia. En ambas oportunidades regresó a la casa.

Sin embargo, esta vez la situación fue diferente. Durante la última gala de nominación, la actriz fue convocada al confesionario, donde le comunicaron que su hija había pedido que dejara la competencia debido a que su madre no se encontraba bien de salud.

“Estoy de acuerdo. Siempre dije que estaba acá, pero también con el acuerdo de que ellas me necesitaban… Primero están mi mamá y mi hija”, expresó la actriz entre lágrimas.

Según confirmó Del Moro, la puerta para nuevos ingresos ya quedó cerrada, por lo que Del Boca no tendrá una nueva oportunidad de regresar al juego.

>> Leer más: Qué es "La cárcel de los gemelos", el reality español extremo y sin censura en el que participa Coty Romero

Cuándo termina Gran Hermano

Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte de Telefé, en las últimas horas comenzó a circular una posible fecha para la gran final de "Gran Hermano: generación dorada".

Según se filtró en distintos medios de comunicación, el reality tendría previsto su cierre el próximo lunes 31 de agosto.

El premio de "Gran Hermano"

El ganador de "Gran Hermano: generación dorada" no solo se quedará con el reconocimiento de haber sido elegido por el público, sino que también accederá a un importante premio económico y distintos beneficios.

Quien logre imponerse en la gran final recibirá 84 millones de pesos, una casa, una moto y cerveza gratis durante un año.

Noticias relacionadas
Vacaciones de invierno: un martes feriado ideal para disfrutar de talleres y teatro

Vacaciones de invierno: lunes de museos, teatro y "Las aventuras de Mario"

Peter Pan es una de las propuestas del Teatro El Círculo para las vacaciones de invierno.

El Teatro El Círculo apuesta a dos producciones propias para vacaciones de invierno

Las opciones para las vacaciones de invierno en Rosario tienen múltiples actividades agendadas en diversos puntos de la ciudad.

Vacaciones de invierno: domingo de KittyFeria, marionetas y "Toy Story"

La influencer Geraldine Mayer fue acusada de maltrato psicológico por su hijo Tomás

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Lo último

La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

La inflación de los trabajadores bajó al 1,7%, pero salud y vivienda presionan el bolsillo

La inflación de los trabajadores bajó al 1,7%, pero salud y vivienda presionan el bolsillo

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

El partido acapara toda la atención, es por eso que los centro comerciales de Rosario tomaron una decisión tajante en cuanto a su actividad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

Por Facundo Borrego
Política

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija
Policiales

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Ovación
El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

Por Juan Iturrez
Ovación

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La Ciudad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
La Ciudad

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años
La Región

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo
Mundial 2026

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia
Economía

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba
Policiales

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero
El Mundo

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Por Emmanuel Paz
Negocios

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná