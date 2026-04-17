Operativo policial en "Gran Hermano": una participante fue notificada por presunta explotación sexual

La jugadora del reality fue citada al confesionario para firmar la declaración jurada y dio su versión de los hechos ante sus compañeros

La emisión de este jueves en " Gran Hermano" Generación Dorada trajo consigo una noticia de fuerte impacto que sacudió la casa: en un procedimiento inédito en la historia del reality, la Policía Federal ingresó en la casa para hacerle llegar una notificación judicial a una participante .

La Maciel quedó enmarcada en una causa por presunta explotación sexual tras la denuncia de 17 jóvenes trans . La causa está caratulada como “averiguación de ílicito” y fue redirigida al Juzgado federal Nº2 de San Martín.

El conductor Santiago Del Moro comentó lo sucedido en el canal tras la llegada de las fuerzas policiales. En este sentido, anticipó que todos los participantes debían obligatoriamente presentar el certificado de antecedentes penales antes de ingresar, y la participante involucrada no contaba con antecedentes al momento de firmar contrato .

“El Big” le comunicó la noticia a Jessica Eli Maciel (su nombre de pila) dentro del espacio privado dentro de la casa: " Tengo algo que comunicarte: en unos instantes te voy a llamar al confesionario debido a una notificación judicial que debés firmar".

Ante el arribo de los efectivos policiales, la jugadora fue citada al confesionario para ponerla al tanto de su nueva situación judicial y que firmara la documentación emitida.

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El descargo de La Maciel tras ser notificada por la policía en Gran Hermano

La notificación conmocionó a Maciel, quien decidió compartir lo sucedido con "Gran Hermano": "Me movió mucho la cabeza porque sé de dónde viene".

Visiblemente afectada, la jugadora dio detalles del origen del caso: "Todo empezó cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que no podía salir a trabajar a la calle porque había alguien que le sacaba plata".

Además, agregó: "Durante muchos años tardé en mover esta causa. Yo simplemente había denunciado a dos personas y junté testigos. Cuando cayeron presos, cayó mucha gente, incluso fue noticia. Desde que pasó eso me acosaron en las redes sociales".

Luego, la implicada compartió sus sensaciones frente a este hecho: "No me movió por mí, yo siento que esto ya lo enfrenté y lo gané. Pero acá encerrada me está agarrando algo que no lo puedo controlar”. En este sentido, sintetizó: "Yo soy inocente y sé como probarlo".

Finalmente, la participante se preocupó por su círculo íntimo: "Siento que mi familia la debe estar pasando mal.. se que no deben estar contentos pero ellos saben que yo afuera soy fuerte".

Más tarde, Maciel profundizó su versión de los hechos frente a sus compañeros: "Nunca jamás exploté a nadie, jamás. Se que me vieron acá adentro y no sé qué están armando ahí afuera".

Por último, recordó situaciones similares en el pasado: "Siempre fue todo por redes y la única vez que me denunciaron, la persona fue y dijo que no me conocía. Me metí en esto sin saber que era tan grande y hasta casi me matan, tuve que vivir con la Gendarmería en la esquina de mi casa cuidándome para entrar y salir".