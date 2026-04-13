"Gran Hermano": quién es Grecia Colmenares, la actriz de telenovelas que reemplaza a Andrea del Boca

La actriz venezolana, figura reconocida de la televisión en los 80 y 90, regresa tras años alejada de los medios argentinos

"Gran Hermano: Generación Dorada" continúa dando que hablar. Desde su comienzo en febrero, la casa vivió todo tipo de cambios: renuncias, ingresos y retiros temporales. En estos meses, definitivamente hubo una figura que se destacó por sobre el resto: Andrea del Boca. Sin embargo, tras sufrir un accidente doméstico dentro de la casa, la actriz debió abandonar el certamen. En su lugar, anunciaron el ingreso de otra reconocida figura de las telenovelas.

Tras la repentina salida de Andrea del Boca, este domingo por la noche, el conductor del ciclo Santiago del Moro dio a conocer quién ocupará su lugar . Según confirmó, será ni más ni menos que la actriz venezolana, Grecia Colmenares, que hace tiempo se encuentra alejada de los medios argentinos. La ex estrella de las telenovelas actualmente vive en Italia y ya participó de "Grande Fratello", la versión italiana del reality.

Según adelantó el conductor, su ingreso se concretará en breve. Durante su presentación previa, la actriz anticipó: “La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano”.

Quién es Grecia Colmenares

Grecia Colmenares es una actriz de 63 años nacida en Venezuela y nacionalizada argentina, considerada una de las grandes reinas de las telenovelas. A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, participó en más de 20 ficciones televisivas y también en obras teatrales, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana de la década del 70 y 80 .

Inició su carrera en la pantalla chica de Venezuela en 1976 con la telenovela "Angélica", donde interpretó un papel secundario siendo apenas una niña, en una producción protagonizada por El Puma Rodríguez .

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En 1981 llegó su primer gran protagónico con "Rosalinda", junto al actor Carlos Olivier. Sin embargo, su salto definitivo a la fama internacional se dio con "Topacio", donde compartió elenco con Víctor Cámara, convirtiéndose en un éxito en toda América Latina y Europa.

Tras ese reconocimiento, a mediados de los años 80 fue convocada para trabajar en Argentina, donde se instaló para protagonizar "María de nadie" junto a Jorge Martínez. A partir de entonces, se consolidó como una de las caras más populares de las telenovelas argentinas, con títulos como "Pasiones", "Rebelde", "Primer amor", "Más allá del horizonte" y "El día que me quieras".

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En 1999 fue convocada para formar parte de una nueva etapa de "Chiquititas". Luego de ese período, se radicó en Miami y, después de pasar por México, la actriz regresó a la Argentina para hacer temporada teatral en Villa Carlos Paz y participar en 2012 en "Bailando por un sueño", ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

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En los últimos años, su carrera se orientó también hacia los realities: en 2019 participó en "La isla de los famosos" en Italia y en 2023 en "Grande Fratello", la versión italiana de Gran Hermano.

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En cuanto a su vida personal, tiene un hijo, Gianfranco, fruto de su relación con el empresario Marcelo Pelegri. Anteriormente, estuvo casada con el actor y director venezolano Henry Zakka entre 1979 y 1983.

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