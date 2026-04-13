Qué es "La cárcel de los gemelos", el reality español extremo y sin censura en el que participa Coty Romero
El ciclo español, que se emite por streaming, propone encierro, conflictos y cero censura en su segunda temporada. La ex Gran Hermano, ya tuvo su primer conflicto
13 de abril 2026·15:36hs
Definitivamente,el reality show es el formato que continúa conquistando tanto a las plataformas de streaming como a la televisión. Con cada vez menos telenovelas o ficciones al aire, este género que muestra situaciones de la vida real, supuestamente sin guion, domina la programación en gran parte del mundo. En Argentina, "Gran Hermano", "MasterChef" y "La Voz Argentina" se consolidaron en los últimos años como algunos de los programas más vistos. Esta tendencia no es exclusiva del país: a nivel global, los realities siguen ganando terreno y evolucionando hacia formatos cada vez más extremos.
En ese contexto, en España surgió "La casa de los gemelos", un reality que logró captar la atención de los espectadores y que incluso dio origen a una versión aún más radical: "La cárcel de los gemelos". El programa, inspirado en el estilo de Gran Hermano, lleva el formato un paso más allá al incluir violencia extrema y eliminar todo tipo de censura.
"La casa de los gemelos" es un reality español producido por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como “Zona Gemelos”. A diferencia de los formatos tradicionales, no se emite por televisión abierta, sino a través de plataformas de streaming como YouTube y Kick. Su primera temporada se estrenó el 12 de octubre de 2025, pero fue cancelada en la madrugada del 13 de octubre, tras aproximadamente nueve horas de emisión. En diciembre de ese mismo año se lanzó una segunda temporada.
Al igual que Gran Hermano, el formato consiste en una casa donde conviven distintas personalidades que son grabadas las 24 horas del día. Sin embargo, la principal diferencia es la ausencia total de censura y la inclusión de contenido mucho más extremo. En el reality participan principalmente influencers polémicos de redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube.
Ahora bien, tras el éxito de sus primeras ediciones, en marzo de 2026 los hermanos Ramos lanzaron “La cárcel de los gemelos”, una versión aún más extrema del formato. En esta nueva propuesta que ya comenzó con su segunda temporada, influencers, youtubers y tiktokers compiten por un premio de 250.000 euros. Entre los participantes se encuentra Coty Romero y Furia Scaglione , dos ex concursantes de Gran Hermano, que se encargan de representar al país dentro del programa. Además del youtuber argentino Maxi Miller, reconocido por su frase “hola niños”.
"La cárcel de los gemelos" comenzó el 15 de marzo y es un producto de los hermanos Ramos. Se transmite en vivo a través del canal de “Zona Gemelos”, que cuenta con más de 800 mil suscriptores en Youtube. Tras una primera temporada, este domingo comenzó la segunda edición con la incorporación de nuevos participantes, entre ellos la ex concursante de Gran Hermano Argentina, Coty Romero y Furia Scaglione.
A diferencia de otros reality shows, "La cárcel de los gemelos" tiene una duración más corta: se extenderá por tan solo tres semanas. Tal como su nombre lo indica, el programa simula una cárcel en la que los participantes permanecen encerrados y son grabados las 24 horas del día. Con celdas compartidas ente parejas, comida de prision, y tiempo limitado en el patio, a lo largo del show, los participantes deben enfrentarse a distintas pruebas para ganar el premio final de 250.000 euros.
La primera temporada contó con la participación de influencers y creadores de contenido españoles como Frank Cuesta, Aída Nízar, La Falete y José Labrador, este último ex concursante de "La casa de los gemelos", que fue expulsado tras un enfrentamiento físico con otra participante.
En esta segunda temporada de "La cárcel de los gemelos", que comenzó el domingo 14 de abril, hubo dos incorporaciones argentinas. Por un lado, el youtuber Maxi Miller, quien cuenta con más de un millón de suscriptores y es conocido por su popular serie “Hola niños”. Por otro, la ex participante de Gran Hermano Argentina, Coty Romero.
Antes de ingresar, la correntina dejó en claro su perfil dentro de este tipo de formatos: “Estuve en cuatro realities, este es mi quinto. Estuve en dos Gran Hermano, en El Cantando y en El Bailando”.
Según adelantaron los creadores del programa, también se sumará Furia Scaglione, otra ex participante de Gran Hermano, aunque por el momento aún no ingresó al reality.
A pocas horas del inicio, Coty Romero ya protagonizó su primer conflicto dentro de la casa. La argentina se enfrentó con La Falete, una influencer española de 28 años que ya participó en varias ediciones del formato, como "La casa de los gemelos".
El cruce comenzó minutos después del ingreso de Coty, quien encaró a su compañera por no haberla saludado. “¿Qué pasó? ¿Qué dijiste de mí? ¿Por qué desde que llegué no me saludaste? La educación ante todo”, lanzó.
La discusión fue escalando hasta terminar en gritos. Luego de que Coty se instalara en una de las celdas junto a Maxi Miller, La Falete fue a buscarla y le arrojó una botella de gaseosa encima. En respuesta, la correntina le tiró un plato de comida y rápidamente tuvo que ingresar el personal de seguridad del reality show.
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