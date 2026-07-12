Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por sueldos de concejales

La iniciativa, que ya fue ingresada al Palacio Vasallo, busca que cada edil destine el 10% de sus ingresos para el proyecto. El objetivo es no romper el núcleo familiar y que también se brinden capacitaciones laborales y atención a la salud

En Rosario hay cerca de mil personas durmiendo en la calle y refugios en distintos puntos de la ciudad, pero ninguno aborda a familias enteras.

En el Concejo municipal de Rosario se está estudiando el proyecto de un particular para la creación de un refugio para familias en situación de calle. Una modalidad de abordaje inédita en la ciudad y que está enmarcada en un plan mayor que incluye capacitaciones y atención médica . Además, uno de los artículos de la iniciativa busca que el cuerpo de concejales financie parte de la iniciativa .

Según datos oficiales, en Rosario hay 1.000 personas en situación de calle . Existen cuatro refugios a cargo de la Municipalidad de Rosario y otros tantos impulsados por grupos solidarios , pero ninguno de ellos aborda a familias enteras . Sólo este año, dos familias fueron ejemplos de la falta de alojamientos ante una crítica situación económica: una familia que pasó días en la plaza Julio Maiztegui , junto a la Maternidad Martín, que logró encontrar techo por la solidaridad de los rosarinos, y otra en Barra y Montevideo , que aún se aloja junto al fondo del club Rio Negro .

El proyecto, presentado por el psicólogo Miguel Comba , impone la creación de un refugio destinado a familias para que madres, padres e hijos en situación de calle puedan encontrar reparo ante la falta de un hogar . Además, solicita que este espacio tenga capacidad para 40 personas y se establezca en la zona noroeste de la ciudad ya que la municipalidad no cuenta con refugios en esa zona.

“No es una solución final, es un paliativo a la realidad que vemos de las personas en situación de calle. Ya no son hombres aislados o mayores como pasaba en otro momento , ya vemos familias”, apuntó Comba, autor del proyecto, a La Capital . La idea de mantener a la familia en un mismo sitio, explicó, “es para mantener el núcleo familiar porque es el primer regulador moral, de valores, de principios. Cuando se desintegra una familia, está expuesta a vulnerabilidades”.

Según el municipio, se incrementó la cantidad de personas en situación de calle en Rosario.

Comba presentó su idea bajo el nombre Red de San José y San Cayetano (Rejoca), justamente los patrones del hogar y del trabajo, respectivamente. La propuesta de un refugio para familias en situación de calle es novedosa porque en Rosario no existen estos espacios. Hay lugares para hombres y para mujeres con niños, pero generalmente cuando una familia se encuentra en situación de calle la autoridad interventora, la Secretaría de la Niñez de Santa Fe, aplica medidas excepcionales sobre los menores, que son derivados a instituciones de guarda.

Tras presentarlo en el Concejo, Comba sostuvo que “no desconocemos el trabajo que viene haciendo el grupo que atiende a las personas en situación de calle, que es enorme, pero sí creemos que esto es una propuesta más para llevar ayuda”.

Capacitación y atención médica

El proyecto, que fue presentando en la Comisión de Salud del Concejo, contempla que los refugios estén abiertos durante todo el año (en la actualidad están operativos de mayo a septiembre).

Por otro lado, dispone que la Municipalidad de Rosario ofrezca capacitaciones laborales, formación de oficios e inclusión educativa y que derive en una cooperativa de trabajo, que Comba sugirió llamarlo “Cooperativas de Reconstrucción Comunitaria”.

El autor del proyecto aseguró que “los programas socioeducativos o de oficios que ya existen, pero no están insertos en los refugios, se implementen” ya que “son la vía de salida del refugio” porque “estos lugares deberían ser sólo para pasar una noche”. Sobre esto, el impulsor de la Rejoca planteó que sea de caracter optativo para quienes pasan la noche en los refugios.

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Comba remarcó que son programas que ya están en marcha, pero fuera de los refugios: “Si a los que tienen acceso a internet se nos hace difícil conocerlos, imagínate una persona en situación de calle”.

Además, subrayó la necesidad de sostener dispositivos de atención primeria garantizados por un médico clínico, un psicólogo y un psiquiatra para abordar demandas integrales de salud.

Fondo patriótico y debate en el Concejo

Comba, a través del artículo 5 del proyecto, propuso crear el Fondo Patriótico Solidario Municipal de Inclusión Social, destinado a financiar las acciones previstas en el Programa Rejoca, “el cual estará integrado por el 10% del sueldo mensual de los 28 concejales de la ciudad de Rosario, además de partidas presupuestarias municipales, aportes institucionales, donaciones y convenios de cooperación”.

Aunque hubo algunas miradas disidentes a esta medida desde el Concejo, Comba defendió el fondo ya que “si aumenta el salario de los concejales, hay más presupuesto para el programa”.

El proyecto fue ingresado el 17 de abril de 2026 y su debate se dilató tanto que ni siquiera se abordó antes del receso del Concejo. “Algunos concejales me dijeron que lo que proponía ya existía, pero lo llamativo es que, si ya existe, por qué no lo rechazan. Sigue en observación”, concluyó Comba.

Entre los considerados del texto oficial, Comba destacó que las políticas públicas sobre la población en situación de calle "deben trascender los dispositivos estacionales y avanzar hacia estrategias permanentes de inclusión social".

Refugios con alta ocupación

El incremento de la demanda también impacta sobre la red de alojamiento. Desde el municipio reconocen que trabajan prácticamente al límite de la capacidad disponible, aunque diariamente reorganizan las plazas para poder recibir nuevos ingresos.

Actualmente, funcionan los refugios Grandoli, Felipe Moré, Punto Sudoeste y Hostal Grandoli, además de los espacios administrados por Cáritas y Sol de Noche.

Sin embargo, no todas las personas aceptan ingresar. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano municipal explican que los refugios cuentan con normas de convivencia que muchas veces llevan a que algunos rechacen el alojamiento.