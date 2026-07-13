Vacaciones de invierno: lunes de museos, teatro y "Las aventuras de Mario"

Comenzó el receso escolar y la agenda rosarina está repleta de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos.

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Vacaciones de invierno: un lunes para disfrutar de teatros y museos

Comenzó la segunda semana de las vacaciones de invierno y las opciones para que chicos y grandes disfruten de los días sin clases siguen multiplicándose. Hasta el 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas para todas las edades y todos los bolsillos, desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y actividades al aire libre.

Entre los recomendados para este lunes 13 de julio, una buena opción es comenzar la jornada recorriendo los museos de la ciudad. A las 10, el Museo Diario La Capital abre sus puertas para conocer parte de la historia del diario y de Rosario. Más tarde, a las 17, el Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202) propone un recorrido gratuito para todo público por su colección y sus salas.

Para la tarde, a las 15, el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223) presenta “Las aventuras de Mario” , un espectáculo inspirado en Mario Bros. y Luigi, ideal para los fanáticos de los populares personajes . Los suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen un 20% de descuento.

A la misma hora, quienes tengan niños de entre 0 y 3 años pueden acercarse a la Biblioteca Popular Solidaridad Social (Paraguay 2545), donde se presenta “La Guarida de los Sentidos” , un espectáculo infantil con entrada gratuita. Se trata de una propuesta de teatro inmersivo especialmente pensada para las primeras infancias que, a través de sonidos, texturas, aromas y espacios inspirados en el río Paraná y el paisaje del Litoral, invita a explorar, jugar y compartir un recorrido sensorial respetando los tiempos y la curiosidad de cada niño.

>> Leer más: Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario, en una guía completa para el fin de semana largo

Agenda completa del lunes 13 de julio

10h - "Exploraciones en el jardín". Grabado en el espacio Berni y los monstruos, espacio textil y narraciones. Red de mediadores de lectura. Mil65. Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164). Gratis

10h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

11h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis

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14h - "La carpa mágica de Shinetti". CC El Obrador (Pasaje Espinillo 4250). Gratis

14h - Estación Cultural. Experiencias para jugar y crear. Red de mediadores de lectura. Mil65. Playón Hume (Avellaneda y Arijón). Gratis

14h - Función “La guarida de los sentidos”. Red de mediadores de lectura. De 0 a 3 años. Cupos limitados. Mil65. CMD Sur (Uriburu 637). Gratis

15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Biblioteca Popular Solidaridad Social (Paraguay 2545). Gratis

15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Vecinal Amor al Estudio (Junín 1684). Gratis

15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

15h - Función “La guarida de los sentidos”. Red de mediadores de lectura. De 0 a 3 años. Cupos limitados. Mil65. CMD Sur (Uriburu 637). Gratis

15h - “Las aventuras de Mario”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

15h- “La casita del campo”. La Orilla Infinita (Colón 2148).

15.30h - “Peter Pan”. Teatro el Círculo.

16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

16h - Función “La guarida de los sentidos”. Red de mediadores de lectura. De 0 a 3 años. Cupos limitados. Mil65. CMD Sur (Uriburu 637). Gratis.

16h - “Otra de Princesas y Piratas”. Centro Cultural Atlas (Mitre 645)

16.30h - Tito y Pelusa en “Una aventura maravillosa”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

16.30h- “Mundo curioso”. La Orilla Infinita (Colón 2148).

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17h - Recorrido para todo público. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Gratis

17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602).

>> Leer más: Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

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Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).