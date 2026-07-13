Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

La selección argentina eliminó a Inglaterra con la camiseta alternativa en los Mundiales 1986 y 1998

La selección argentina comenzó la preparación para la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, que se jugará el miércoles 15 de julio en Atlanta. En la previa del encuentro, la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) presentó un pedido formal ante la Fifa para que el equipo de Lionel Scaloni utilice la camiseta alternativa de color azul .

La información la difundió el periodista Diego Monroig en ESPN. Según explicó, la AFA solicitó jugar con la misma indumentaria que la Scaloneta utilizó en la victoria por 3-0 sobre Jordania durante la fase de grupos del torneo.

La respuesta oficial llegará este martes , cuando el organismo internacional confirme cuál de los dos seleccionados actuará como local y cuál como visitante.

En principio, Inglaterra ocupará la condición de local por el orden establecido en el cuadro de la competencia. En ese escenario, el conjunto europeo tendrá prioridad para vestir su tradicional camiseta blanca, mientras que Argentina quedaría habilitada para utilizar su uniforme alternativo.

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El antecedente de México 1986 que alimenta el pedido de la AFA

El pedido de la AFA tiene un fuerte componente simbólico. La camiseta azul quedó asociada para siempre a uno de los partidos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino: la victoria 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Aquella tarde, Diego Armando Maradona marcó los dos goles más recordados de la historia de los Mundiales: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". Con esa camiseta alternativa, la Selección avanzó hacia el título que conquistaría más adelante.

Ese no fue el único antecedente. En Francia 1998, Argentina volvió a imponerse a Inglaterra con la camiseta alternativa. En el marco de los octavos de final, el partido terminó 2-2 y el combinado nacional avanzó a la siguiente ronda tras ganar 4-3 en la definición por penales.

La semifinal del Mundial 2026 marcará el sexto enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo. Hasta el momento, el historial favorece al seleccionado inglés, con tres victorias. Argentina ganó un encuentro y también logró una clasificación por penales tras un empate.

La semifinal entre la selección argentina e Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio desde las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, programada para el domingo 19 de julio ante el vencedor de España y Francia.