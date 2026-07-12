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Dos muertos en un tiroteo en una de las sedes del Mundial 2026 durante un festival callejero

Ocurrió en una de las zonas más concurridas de Toronto, en Canadá. También se registraron nueve personas heridas

12 de julio 2026 · 09:12hs
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Las calles de Toronto se vieron sacudidas este sábado por un mortal tiroteo en el marco de un festival callejero.

Foto: The Canadian Press

Las calles de Toronto se vieron sacudidas este sábado por un mortal tiroteo en el marco de un festival callejero.

Una personas armada efectuó múltiples disparos este sábado en Toronto, Canadá, una de las sedes del Mundial 2026. El hecho ocurrió en el marco de un festival callejero en esa ciudad, la más poblada del país. El tiroteo dejó un saldo de dos muertos, nueve heridos y cinco personas arrestadas.

El evento en el que se vivieron momentos de terror consiste en el festival callejero más grande de Canadá, según consignó CNN, que se celebra anualmente desde hace 22 años. Cuando estaba comenzando a anochecer y las calles estaban llenas de gente, se escucharon disparos de un tirador que, en un primer momento, dejaron varias personas heridas.

Si bien las primeras informaciones aportadas por el Departamento de Policía de Toronto indicaron que el tirador estaba "activo" y prófugo, con el correr de las horas la misma repartición informó, a través de sus redes sociales, que pudo arrestar a cinco personas por el hecho.

Dónde fue el tiroteo

Los hechos ocurrieron en la intersección de Saint Clair Avenue y Arlington Avenue, una de las zonas más concurridas de Toronto y que, al momento del tiroteo, se encontraba llena de gente por el festival mencionado.

Fue la cadena de noticias canadiense CTV la que reportó las primeras imágenes de los hechos, en las que se pudo ver a asistentes del festival corriendo por las calles. En paralelo, decenas de patrulleros de la policía, vehículos blindados y ambulancias iban a toda velocidad hacia el lugar del tiroteo.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugaron en Toronto

Elegida como una de las 16 sedes del Mundial 2026, Toronto albergó a seis partidos de la copa en el estadio BMO Field. El último, disputado el 2 de julio, fue el triunfo de Portugal sobre Croacia por 2 a 1 por los 16avos de final. El resto de los encuentros fueron por fase de grupos.

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La anfitriona Canadá hizo su debut en el Mundial en el mencionado estadio con el empate 1 a 1 frente a Bosnia y Herzegovina (12 de junio). Posteriormente, se jugaron Ghana 1 - 0 Panamá (17 de junio), Alemania 2 - 1 Costa de Marfil (20 de junio), Panamá 0 - 1 Croacia (23 de junio) y Senegal 5 - 0 Irak (26 de junio).

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