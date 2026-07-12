Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Inversiones inmobiliarias, mercado de capitales, gastronomía son parte de las opciones. En este informe, el rumbo de negocios que tomaron algunos ex futbolistas

El ambiente del fútbol suele asociarse con contratos millonarios y vidas de lujo. Muchos futbolistas generan durante sus carreras recursos que les dan acceso a un alto nivel de vida. Sin embargo, el retiro a edades tempranas los obliga a una planificación financiera estratégica, con el objetivo de seguir generando ingresos en el futuro . Hay casos exitosos de exdeportistas devenidos en empresarios, pero ¿qué ocurre con la gran mayoría? En este informe de Negocios de La Capital , veremos cuáles son los rumbos más habituales que eligen los jugadores a la hora de invertir y planificar su retiro.

Es difícil trazar un nivel general de las remuneraciones de los futbolistas. Si bien tienen un básico definido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo cierto es que la mayoría cobra muy por encima de la cifra oficial , puesto que cada jugador recibe una remuneración diferente por partido ganado, por partido empatado e incluso hay bonos y premios. Todo ese abanico hace que sea difícil colocar una cifra oficial de lo que ganan, hay un básico publicado por la AFA en 2025 de $1.6 M, pero algunas fuentes sugieren que en Primera los jugadores ganan entre $4 M y $6 M . Y, luego, las figuras más importantes tienen un contrato diferenciado que en general se calcula en dólares que puede ir entre los u$s30 mil y los u$s70 mil mensuales.

El salario es, en general, la principal fuente de ingresos y el resto de los ingresos pueden provenir de eventuales contratos publicitarios y porcentajes en las transferencias. Así lo explica Facundo Rodríguez Iturrieta, uno de los socios de PX Capital, empresa dedicada al asesoramiento financiero de futbolistas profesionales. “ Los clubes pagan lo que consideran que cada jugador puede retribuir tanto dentro como fuera de la cancha . Por eso es que tenemos una mínima, pero no hay un máximo. Hay tantos niveles de ingreso como cantidad de jugadores”, comenta.

Cabe aclarar que los montos han ido aumentando, conforme fue creciendo el negocio del fútbol. “Los campeones del mundo de 1978 y del 86, sacando algunos casos, son gente a la que hoy no le sobra nada. Si vemos a los de 2022, es probable que, incluso manejándose un poco mal, no sufrirán por falta de dinero”, analiza Rodríguez Iturrieta. Además, aclara: “ Los jugadores más jóvenes están mucho más informados y están más atentos a estos temas ”.

No obstante, el temor a la bancarrota sigue latente. Sobran los ejemplos de grandes figuras del deporte que se quedaron sin su fortuna luego del retiro. Los errores más frecuentes suelen venir de la mano del gasto desmesurado, malos negocios, desorden patrimonial o inversiones con poca documentación.

Para Rodríguez Iturrieta, la clave está en el ahorro. Independientemente de los negocios o el nivel salarial, el especialista dice: “Obligatoriamente tienen que ahorrar entre el 20% y el 30% del ingreso durante toda la carrera”. El error más común es pensar que siempre vendrá un nuevo contrato.

El caso de Santiago Gentiletti

Santiago Gentiletti es un nombre familiar para los rosarinos. Nació en Gödeken, provincia de Santa Fe, y a lo largo de su carrera como futbolista profesional pasó por Gimnasia de La Plata, Argentinos Juniors, San Lorenzo de Almagro, Lazio y Genoa (Italia), y se retiró en Newell's Old Boys en 2021. La despedida de su carrera profesional le llegó a los 36 años, acosado por una lesión de rodilla.

“Siempre tuve la inquietud acerca de qué hacer después del retiro. El fútbol genera algo que luego hace que sea difícil salir de ese mundo en el cual vivimos desde que somos chiquitos”, recuerda en esta charla con Negocios. Luego de contemplar algunas opciones como convertirse en director deportivo o representante, optó por empezar a capacitarse en finanzas: “Decidí ir por un problema que en el fútbol no está atendido, que es la parte económica/financiera. Estudié finanzas, marketing, desarrollo inmobiliario y empecé a adentrarme por ese lado”.

Tras colgar los botines, Santiago Gentiletti se radicó en Rosario y reconfiguró su perfil profesional.

Luego de su retiro, se involucró en una serie de emprendimientos relacionados al mundo deportivo: Ivolution, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de entrenamiento y rehabilitación con sistemas inerciales y software de monitoreo; Libro de Pases, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que conecta a futbolistas con agentes de reclutamiento y clubes, y participó como socio fundador en PX Capital.

Hoy, una de sus principales actividades es la de brindar acompañamiento y orientación financiera a otros deportistas. “Uno se encuentra con muchísimos escenarios. Algunos hacen inversiones sobre las que no tienen control ni papeles. Otros se encuentran con que lo invertido no les alcanza para vivir. Lo que hay que entender es que la carrera dura 15 años para los más privilegiados y después tu sueldo pasa a ser cero”, dice.

¿En qué invierten los futbolistas?

Según Rodríguez Iturrieta, hay algunos rubros que son un clásico entre los futbolistas que desean emprender, como la gastronomía y el sector inmobiliario. Sin embargo, en PX Capital recomiendan otro tipo de inversiones: “En general, si quieren poner un restaurante o un bar junto a otros socios, intentamos que sea una inversión no contemplada dentro de la cuota de ahorro obligatoria. Nada que sea economía real se puede considerar una inversión para asegurar el futuro”.

Las inversiones inmobiliarias resultan una alternativa más predecible: “Tratamos de asesorarlos acerca de las desarrolladoras, las ubicaciones y las curvas de crecimiento que puede tener el valor. A los jugadores les gusta invertir en algo que puedan ver y tocar. No es lo mismo que una inversión que podés chequear solamente desde el teléfono o la PC”.

Los casos locales

En Rosario, hay varios casos de jugadores y exjugadores que se volcaron a los negocios. Carlos Quintana, el exdefensor de Rosario Central, abrió hace pocos días en Palermo una franquicia de la panadería y cafetería Heroica. Leandro “Coty” Fernández, ex Newell's, es dueño de tres sucursales de la cadena de gimnasios Sportclub, dos en Rosario y una en Funes y, por otro lado, también tiene inversiones gastronómicas junto a Maxi Rodríguez. Luciano Vella, otro que supo jugar en la Lepra gestiona cinco residencias geriátricas distribuidas entre Rosario y Funes.

Maxi Rodríguez se consolidó en su faceta empresaria principalmente a través de desarrollos inmobiliarios y deportivos.

En la Selección Argentina, Lautaro Martínez eligió impulsar su propia línea de vinos Malbec junto a su esposa Agustina Gandolfo. El proyecto de producción vitivinícola y gastronomía se ubica en Luján de Cuyo, Mendoza. En tanto que Leandro Paredes también siguió un camino similar y cuenta con su propia marca en la provincia cuyana. En cambio, Rodrigo De Paul se alió con emprendedores argentinos para lanzar su propia bebida energizante llamada “Sh!”, mientras que Alexis Mac Allister apostó al mismo mercado, pero con una receta basada en yerba mate. Y, desde ya, existen las inversiones de Lionel Messi y Ángel Di María que en muchos casos están ligadas al rubro inmobiliario.

Aunque estos casos resultan llamativos, no necesariamente son representativos de la mayoría. En general, el mundo de las inversiones tiende a ser más conservador. “Lo primero es el ahorro y el segundo paso es hacer inversiones que den un rendimiento suficiente para que puedan vivir al mismo ritmo que lo hacían mientras estaban en actividad. Si guardan un 20% en todo momento de la carrera y lo invierten a un rendimiento del 7% anual en dólares, se puede mantener la misma calidad de vida tranquilamente”, detalla Rodríguez Iturrieta.

Habitualmente, relata el especialista, optan por un portfolio de inversión mixto con bajo riesgo. “Siempre todo lo que sea renta fija da mayor previsibilidad que las acciones, así que tratamos de ir por ese lado”. Al mismo tiempo, pese a que suelen llegar consultas al respecto, en PX Capital desaconsejan apostar por otros sistemas más volátiles.

El día después del último partido

Si bien para muchos futbolistas los negocios suelen ser la forma elegida para mantener su estilo de vida post retiro, algunos optan por seguir trabajando. La salida laboral para un exdeportista suele seguir ligada a la actividad deportiva. Sin embargo, puede volverse muy acotada si se pretende mantenerse en el máximo nivel de competencia.

“En general, hay que empezar desde cero una vez más. Hay algunos casos de futbolistas que se retiraron y al poco tiempo tuvieron la chance de convertirse en entrenadores. Pero la mayoría no tiene esa posibilidad o les va mal en su primera experiencia y tienen que buscar otros espacios”, comenta Gentiletti.

De acuerdo con el relato del exjugador, muchos colegas de profesión terminan tomando puestos de entrenador en divisiones inferiores, donde los salarios suelen ser ostensiblemente inferiores. Otros caminos habituales suelen ser la dirección deportiva o la representación de futbolistas. “Hay que considerar que dedicarse a estas actividades en niveles altos implica una carga horaria importante. Nuestras familias dejan su vida de lado para acompañarnos y eso es algo a considerar más allá del trabajo”, advierte.

Respecto a este tema, Rodríguez Iturrieta añade: “Todo requiere una preparación y los jugadores disponen de tiempo a lo largo de sus carreras. Hoy tienen herramientas para prepararse muy bien para lo que viene después de sus carreras deportivas. Si tienen inquietudes y ganas, las ofertas sobran”.

Más allá de las estrategias de inversión o los porcentajes de ahorro, Gentiletti sostiene que el primer paso es tomar conciencia de que la carrera tiene un final y prepararse para ese momento. “Que empiece a mirar y a ver qué es lo que tiene, qué es lo que verdaderamente le va a pasar cuando deje de jugar al fútbol”, recomienda a quienes transitan los últimos años de su trayectoria profesional.

También aconseja revisar que todas las inversiones y la documentación patrimonial estén en regla y evitar la improvisación cuando los ingresos del fútbol se terminan. Aunque considera importante ampliar conocimientos y mantener una mente abierta, advierte que la prioridad durante la carrera sigue siendo el rendimiento deportivo: “Dedicate a algo en lo que verdaderamente sos bueno y trata de mejorarlo siempre”. Para el exdefensor, la planificación patrimonial no pasa únicamente por elegir una buena inversión, sino por entender que el retiro llegará tarde o temprano y que prepararse con anticipación puede marcar la diferencia entre conservar el nivel de vida o tener que empezar de nuevo.