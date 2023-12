"Gran Hermano": hay nuevo líder de la semana y logró la inmunidad

“Vos sabes que si yo gano la prueba acá se pica re duro. Así que fíjense qué quieren hacer. Quilombo ya no queremos más, está todo que explota. Algunos están cansados porque no durmieron en toda la noche, yo dormí como una genia, así que estoy llena de energía positiva y vital”, agregó Juliana.

Sin embargo, “Furia” no pudo destacarse en la prueba, y Agostina, Martin Ku y Alan fueron quienes pasaron a la final. Para la definición, el conductor Santiago del Moro le pidió a los participantes que se encolumnaran detrás del jugador que apoyaban. Si bien esto no tenía injerencia en el resultado, dejaba a la luz las preferencias y alianzas de cada uno.

Así fue que Martín, “el Chino” recibió el apoyo de Isabel, Lisandro, Sabrina, Denisse y Bautista. Alan, por su parte, fue acompañado por Joel, Rosi, Nicolás, Zoe, Williams, Axel, Emmanuel y Manzana. Agostina, el de Carla, Flor, Cata, Juliana y Lucia. Finalmente, Martín resultó ganador.

“Me concentré mucho e hice lo que tenía que hacer. No tenía que pensar en nada, si pensabas en algo te distraías, era mirar para arriba y tratar de no distraerme”, explicó el Chino, quien no podrá ser nominado en la gala de este miércoles. Además, una vez conformada la placa, podrá salvar a uno de los candidatos a dejar la casa, y reemplazarlo por otro participante.