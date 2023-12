"Gran Hermano": ¿quién fue el primer eliminado de la casa más famosa de la TV?

>> Leer más: El temporal provocó destrozos en la casa de Gran Hermano

En medio de una gran tensión, De Moro volvió a aparecer en pantalla para anunciar al siguiente salvado con el 6,76%: “Williams López”. Ya está, estaba mal que no me quería ir, ahora estoy tranquilo. Le agradezco a todos, espero que me sigan aguantando, tarde o temprano me tocará el callejón ese, hoy no me toco pero gracias a ustedes. Gracias de corazón”, confesó el joven correntino.

Para la disputa final quedaron Julia y Hernán, uno de los dos debía abandonar el reality. En un silencio cerrado, los 22 participantes esperaron la aparición del animador del envío. Después de una tensa espera, Del Moro reveló quién tenía que dejar el programa: Hernán, quien truvo que abandonar la casa con el 52.6% de los votos. Ahora empieza una nueva semana, una nueva competencia.