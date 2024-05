"Gran Hermano": Furia se volvió a pelear con Mauro y el perro Arturo se queda en la casa

Los ánimos están cada vez más caldeados en “Gran Hermano”. Durante las últimas jornadas, las intensas peleas entre Furia y Mauro, que supieron tener una relación íntima y ahora no se pueden ni ver, marcaron la dinámica dentro de la casa. En la noche del martes, la dupla volvió a protagonizar un fuerte cruce.

Después de arremeter contra Mauro a los gritos, Furia también enfrentó a Darío. “¿Por qué me mirás con esa cara de: ‘Y por qué tocaste a mi nene?’”, le dijo la participante a su compañero. “¿Qué, no te puedo mirar? Cómo no te voy a mirar”, se defendió él. El lunes, habían protagonizado otro momento tenso: Furia lo había amenazado con un cuchillo, en un gesto que generó repudio de los televidentes.