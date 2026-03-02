La Capital | Zoom | Gran Hermano

"Gran Hermano 2026": regreso inesperado, nueva participante y mensaje de Divina Gloria

Tras la salida de Daniela De Lucía por la muerte de su padre y la baja definitiva de Divina Gloria por motivos de salud, el reality vivió días de cambios

2 de marzo 2026 · 10:50hs
Gran Hermano: Generación Dorada recibió  a una nueva participate tras el retiro de Divina Gloria

"Gran Hermano: Generación Dorada" recibió  a una nueva participate tras el retiro de Divina Gloria

“Gran Hermano: Generación Dorada” sigue dando de qué hablar. En menos de una semana, el reality show pasó por renuncias, cambios, retiros y nuevas incorporaciones que sorprendieron a los televidentes. En este sentido, en las últimas galas se incorporó una nueva participante, mientras Daniela De Lucia regresó a la casa y Divina Gloria envió un mensaje a los hermanitos tras su salida a causa de un problema de salud.

Cabe recordar que, luego de la muerte de su padre, Daniela De Lucia decidió retirarse voluntariamente de la casa más famosa del país. Asimismo, Divina Gloria fue retirada mientras transitaba sus días dentro del reality a causa de un cuadro de hipertensión. En medio de la preocupación por el estado de salud de su compañera, la actriz se hizo presente en la casa con un breve clip con un mensaje para los hermanitos que aún permanecen en el encierro, llevando tranquilidad y palabras de aliento.

El regreso de Daniela de Lucía

A tan solo dos días del comienzo de "Gran Hermano: Generación Dorada", Daniela De Lucía dejó la casa luego de recibir la dolorosa noticia del fallecimiento de su padre y comunicó su decisión de abandonar el juego. La participante ya les había anunciado a sus compañeros su renuncia para poder pasar tiempo con su familia y acompañar a su madre en este difícil momento.

Ahora bien, la expanelista de América TV sorprendió este domingo a los hermanitos al reingresar a la casa más famosa del país.

“Estoy triste como con la despedida de cualquier ser querido, pero dije ‘bueno, ya pude despedirme y acompañar a mi mamá’. Así que listo, vine con ellos, que también los quiero”, expresó al ingresar una vez más al reality.

Embed

El reemplazo de Divina Gloria

No tuvo la misma suerte Divina Gloria, quien tuvo que retirarse del certamen por un problema de salud. En este caso, la actriz no regresó a la casa y, en su lugar, ingresó una nueva participante.

Se trata de Carla Bigliani, más conocida como “Carlota”, influencer y creadora de contenido en redes sociales, además de madre.

“Tenía ganas de recambios y acá estoy. Tengo muchas ganas de entrar a GH porque siempre quise hacerlo. Me empecé a visualizar a nivel mil, ¡tengo a todo el barrio podrido!”, expresó en su presentación antes de ingresar a la casa más famosa del país.

Embed

La despedida de Divina Gloria

La artista de 64 años, que debió ser retirada momentáneamente de la casa por un problema de salud, le envió un comunicado a los hermanitos que aún seguían en el encierro. Antes del ingreso de su reemplazo, la actriz apareció en un video en la pantalla de la casa más famosa del país y les dio a conocer a los concursantes que no volvería al reality show.

Ya recuperada, desde los estudios de Gran Hermano, expresó: “Hola mis queridos jugadores, acá Divi Gloria, sana, salva y feliz de poder comunicarme con ustedes. Les quiero, a pesar del poco tiempo que hemos estado juntos, hay mucha gente con la que he tenido onda y feeling”.

Luego, envió un saludo especial a Andrea del Boca, a Titi, a Lolo Poggio y a sus compañeras de Gran Hermano.

Embed

