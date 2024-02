"Gran Hermano": anunciaron sorpresivos cambios que, sin dudas, modificarán el juego

Santiago del Moro anticipó las nuevas medidas que llegarán al reality en los próximos días, sumado a un particular ingreso a la casa esta noche

Al respecto, del Moro les notificó a los participantes que habría una regla que se modificaría a partir de la próxima semana y un juego que podría ser introducido dentro de poco tiempo. El primer aspecto es que el líder de la semana ya no podrá repetir su liderazgo , como fue el caso de Martín Ku, por lo que quien gane la prueba de esta semana no podrá participar por mantener su lugar de líder a la semana siguiente .

En tanto, el otro aviso del conductor mantiene expectantes a muchos fanáticos de Gran Hermano que han visto las ediciones de otros países a través de redes sociales, con juegos particulares que generan tensión y desestabilizan dentro de la casa. Por ello, le anticipó a los participantes que se preparen para el “congelado” , lo que hará que los jugadores, en algún momento elegido por la producción, deberán quedarse inmóviles ante la entrada de un familiar aleatorio a la casa durante pocos minutos , con la aclaración de que no ingresarán mascotas. En caso de no cumplir, podrán ser sancionados con ir a la placa o ser directamente eliminados del juego .

Embed Se confirma que en las próximas semanas llega “El Congelado” a #GranHermano pic.twitter.com/QAw6N1cec6 — Real Time (@RealTimeRating) February 6, 2024

No obstante, la gran promesa de la noche se encontraba en un sobre dorado, que el propio del Moro mantuvo con gran expectativa hasta el final. El conductor le comunicó al público que esta noche ingresará a la casa más famosa del país Romina Uhrig, participante de la edición anterior, por 48 horas. La ex diputada deberá enseñarles a los jugadores cómo mantener el orden y limpieza del hogar, ya que se ha visto que no hay un referente que organice este aspecto.

Embed MAÑANA ingresa Romina a la casa y estará por 48 hs



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/rfyrHLxLDJ — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 6, 2024

>> Leer más: "Gran Hermano": sorpresiva eliminación de un participante dejó en shock a la casa

“Va a convivir con los jugadores de esta temporada por 48 horas y les va a enseñar cómo se ordena, cómo se administra una casa. Ustedes no saben el lío que hay ahí, los olores que hay. Esa casa necesita de Romina y mañana, quien fuera ‘la mamá de la casa’ va a entrar y se va retirar”, aclaró Santiago sobre la misión.

Por otro lado, lo que generó mayor discordia en una parte de los fanáticos del programa es que Romina deberá nominar el miércoles por la noche, por lo que elegirá a qué jugadores desea poner dentro de la placa de eliminación del domingo. Este hecho fue cuestionado por muchos usuarios como polémico por su breve estadía dentro de la casa y sus opiniones previas sobre Juliana, a quien Uhrig aclaró que no apoya.