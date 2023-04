"Gran Hermano": Alfa aseguró estar en contacto Tinelli pero no para bailar

El polémico ex participante aseguró que no será parte del "Bailando" tal como había sugerido el famoso conductor

Alfa fue uno de los nombres ineludibles de la décima temporada de “Gran Hermano” . A pesar de haber quedado afuera de la final, que terminó ganando Marcos Ginocchio, Alfa fue uno de los personajes más polémicos y comentados de la casa. Por eso, no es extraño que la televisión no quiera soltarlo. En una entrevista, afirmó que está en comunicación con Marcelo Tinelli, aunque no está claro para qué.

“Marcelo se contactó, quiere tenerme con él. No sé de qué manera, pero quiere tenerme con él. Y es muy fuerte que me pase todo esto a esta edad”, contó. Cuando le preguntaron si era para ser parte del “Bailando”, tal como había sugerido el propio Marcelo recientemente , Alfa se negó rotundamente.

“No bailo nada. Y si vos supieras lo que me costó hacer la coreografía y lo que le costó a Julieta que yo aprendiera esos veinte pasos que tuve que hacer ahí...¡Fue terrible! Soy de madera. Yo jugué al rugby y soy un tipo más rudo. No sé bailar nada”, dijo en referencia al baile que tuvieron que hacer en la casa como desafío.

Sin embargo, en sus primeras declaraciones tras la firma de contrato con América Tv, “el Cabezón” negó esta versión y dijo que no recordaba haber conocido a Alfa: “No me acuerdo de él, pero lo que me sorprendió es que un amigo de él me dijo que Alfa se moría por conocerme, pero si dijo que me conocía, ¿cómo se va a morir por conocerme?”, afirmó.