"Gambaro": un film sobre una leyenda viva del teatro y la literatura argentinos

GAMBARO Trailer

“Desde muy joven -explicó la directora sobre la motivación para hacer el filme- tuve acceso a la literatura de Gambaro, ya sea sus obras de teatro, sus novelas o sus cuentos. Sus obras siempre me interpelaron directamente desde varios aspectos, en particular lo poético de la escritura así como la fuerza política y feminista de su obra. Conocerla a ella fue encontrarme a una artista profunda, pero con una sencillez única. A partir de esa interpelación que me provocó su obra y la calidad humana con la me encontré al poder conocerla personalmente, nació la idea de esta película”.