Central se encuentra a la espera que un cacique sea uno de sus conductores y cruce la cordillera

El factor clave para entender las razones por las cuales Colo Colo se desprende de un jugador tan importante es que el Cacique no jugará torneos internacionales en 2026. Con Central jugará la Libertadores.

Jorge Almirón ya hizo su primer pedido a la dirigencia de Central . Y parece que se lo están por cumplir. Se trata de la posible llegada del volante chileno Vicente Pizarro, a quien el DT auriazul conoce muy bien tras haberlo dirigido hasta hace poco tiempo en Colo Colo.

Incluso hasta existía la posibilidad de que Pizarro adelante su llegada a Rosario y este mismo miércoles en persona acelere su vínculo con la entidad de Arroyito.

El mediocampista, que habitualmente forma parte de las convocatorias para los partidos que debe afrontar la selección de su país, estaría cerca de convertirse en jugador auriazul. Desde Central ya enviaron una oferta concreta para conseguir los servicios de Pizarro.

Al menos eso es lo que consignan distintos medios transandinos sobre el tema, que podría resolverse este miércoles. Es que para entonces está programada una reunión en la que la dirigencia colocolina definirá si acepta la propuesta que ya elevaron los de Arroyito por la compra de parte de la ficha de Pizarro.

A la espera de la respuesta de Colo Colo

Si la directiva de Colo Colo aprueba la operación, y todo indica que así será, Vicente Pizarro se convertirá en el segundo refuerzo de Central en este mercado (todo indica que el primero será Jeremías Ledesma que llega de River). El arribo del volante chileno podría cubrir la vacante que dejó en el mediocampo Ignacio Malcorra, quien el último lunes confirmó que no seguirá en Arroyito. Pero todavía no hay certeza del sistema táctico que utilizará Almirón, algo que podría empezar a descubrirse el próximo domingo, en la disputa del primer amistoso de pretemporada ante Villa Dálmine en Arroyo Seco.

En cuanto a las condiciones de la negociación, desde Central mantienen hermetismo total. Las únicas “filtraciones” de información al respecto llegan desde Chile. Allí se habla de venta del pase, no de préstamo. ¿La cifra de la operación? Según la prensa chilena, rondaría los dos millones de dólares por el 70 por ciento.

El factor clave para entender las razones por las cuales Colo Colo se desprende de un jugador tan importante para la estructura futbolística del equipo, tiene que ver con que el Cacique no jugará torneos internacionales durante 2026. Por lo que necesita ingresar dinero de ventas de futbolistas para equilibrar los números del club.

De tal palo tal astilla

El Vicho, como apodan a Pizarro, tiene 23 años y es titular indiscutido en Colo Colo, donde también brilló su padre, Jaime Pizarro. El Kayser, actual Ministro de Deporte en su país, fue líder de Colo Colo donde, entre mediados de los 80 y los 90, ganó todo, inclusive la primera Libertadores para un equipo chileno. A los 29 años, Jaime cruzó la cordillera para jugar en Argentinos Juniors. Eso fue en 1994, cuando los de La Paternal habían trasladado su localía a Mendoza por cuestiones comerciales y de marketing.

Los datos del volante que quiere Central

Vicente también está a punto de cruzar la cordillera. Volante hasta ahora central, como su papá, el Vicho aguarda ansioso la definición de su traspaso a Rosario Central. Su currículum en primera división marca que debutó el 2 de mayo de 2021 jugando ante Ñublense. Desde entonces, en el Cacique disputó un total de 171 partidos oficiales. En ellos aportó con 13 goles y 7 asistencias. Además, en noviembre de 2023 Vicente debutó en la selección mayor de Chile. Lo hizo en un partido de eliminatoria mundialista ante Ecuador, de visitante e ingresando desde el banco. Ya participó en 13 encuentros de la selección mayor, 9 de ellos de la última eliminatoria mundialista. Y también formó parte de varios seleccionados juveniles.

Con la más que probable contratación de Vicente Pizarro, Central continuará trabajando por sumar algún refuerzo más en este mercado. En este sentido, los dirigentes auriazules siguen negociando con Ajax de Holanda por la contratación de Gastón Avila. El marcador central de 24 años mantiene buenas chances de volver a jugar en Arroyito a préstamo. Pero todavía quedan detalles por pulir para cerrar el desembarco del Gato Avila.

Además, los directivos centralistas que se encargan del fútbol del club analizan opciones para incorporar, dentro de las posibilidades económicas de Central, a un lateral izquierdo y un extremo.