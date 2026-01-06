El llanto de Noelia Marzol: "No voy a permitir que hablen de abuso infantil"

Un video publicado por Noelia Marzol en redes sociales desató una fuerte polémica y derivó en graves acusaciones por parte de una profesional en Psicología

Un video publicado en redes sociales desató un escándalo en la vida de Noelia Marzol. En los últimos días, la bailarina compartió un clip junto a su pareja y su hija que generó indignación entre algunos de sus seguidores y provocó una fuerte polémica.

En el video se la ve a la mediática junto a su marido y su hija de tres años en la pileta. Ahora bien, la controversia surgió porque en las imágenes el hombre aparece dándole besos a Marzo l. Junto al posteo, la bailarina y actriz escribió: “Imposible tener un momento de lujuria así”.

Rápidamente la publicación generó una oleada de críticas, ya que muchos seguidores interpretaron la situación como inapropiada al estar frente a su hija . Ante la repercusión negativa, Marzol optó por eliminar el video de sus redes sociales.

En este contexto, una licenciada en Psicología realizó un descargo en redes en el que llegó a acusar a la mediática de “abuso infantil”. Si bien la profesional eliminó el contenido, la bailarina, a través de sus redes sociales y en un móvil televisivo, expresó su enojo y dolor por la gravedad de las acusaciones.

>> Leer más: Embarazo confirmado: la bailarina Noelia Marzol va a ser mamá

El descargo de Noelia Marzol

Ante la repercusión del breve video y los dichos de algunas profesionales en redes sociales, Noelia Marzol compartió un video realizando un fuerte descargo.

“Voy a subir esto porque la verdad ya me tienen re podrida”, comenzó diciendo la bailarina. Luego explicó que fue ella misma quien decidió publicar el video, con el conocimiento del contexto en el que fue grabado. En ese sentido, aclaró: “Estaba toda mi familia detrás. O sea, están flasheando una situación que no sucedió”.

Si bien reconoció haber recibido numerosos comentarios negativos por parte de sus seguidores, Marzol aseguró que lo que más la indignó fueron las declaraciones de las profesionales que opinaron públicamente sobre la situación. “Que una licenciada esté diciendo o haciendo un diagnóstico de mi hija asociado a abuso infantil por un video de 10 segundos, sin conocer el contexto, sin haber evaluado a mi hija y sin saber cómo es mi familia”, expresó con enojo.

En este sentido, agregó: “No voy a permitir que se instale la idea de que en mi casa hay situaciones de abuso infantil”. Además, volvió a apuntar directamente contra la psicóloga por la gravedad de la acusación: “Que una psicóloga instale de forma masiva que en mi casa se vive una situación de abuso infantil me parece muy apresurado, imprudente y muy peligroso”.

Embed El descargo de Noelia Marzol tras el video con su marido y su hija en la pileta pic.twitter.com/zcaqo4INaw — SQP (@SQP_oficial) January 5, 2026

Por último, la mediática compartió el intercambio que mantuvo con la profesional involucrada. En la conversación, realizada a través de comentarios en Instagram, la psicóloga reconoció su error, aunque sostuvo que, a su criterio, el video no le parecía apropiado.

image

image

>> Leer más: Romina Gaetani habló por primera vez sobre la denuncia a su expareja: "Estoy muy rota"

El llanto de Noelia Marzol

Ahora bien, el descargo de Noelia Marzol no se limitó únicamente a las redes sociales. Horas más tarde, la mediática brindó una entrevista al programa de Florencia de la V, donde volvió a referirse a la polémica.

Invadida por la angustia y la furia, la bailarina rompió en llanto al hablar del impacto que tuvo la acusación. En relación con la profesional, Marzol aclaró: “Ella pidió disculpas y en el mismo momento dijo que era un momento de sexualidad y que no está bueno para los nenes. El pedido de disculpas sería diferente”.

En ese sentido, explicó que las disculpas realizadas a través de un comentario en Instagram no le resultaban suficientes, teniendo en cuenta la gravedad de la acusacion y el daño provocado. Con la voz quebrada, expresó: “Yo la pasé como el orto. Mi hija está asociada en un montón de lugares, su carita, con un tema de abuso infantil. Fue muy jodido lo que hizo. Un pedido de disculpas no saca todo eso y no saca la opinión que ella formó forzosamente diciendo que mi hija está siendo abusada infantilmente”.

La actriz remarcó que todo ocurrió en el marco de “un hogar donde se vive con mucho amor y respeto”, y volvió a enfatizar la gravedad de las acusaciones realizadas sin fundamento.

“Lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias porque no sólo me hirió a mí, sino también a la integridad del menor, que es lo que supuestamente ella predica que está tratando de conservar. Porque a la que más dañó fue a mi hija", cerró Noelia Marzol.

>> Leer más: Polémica en Los Piojos: aseguran que Ciro Martínez está en pareja con su bajista