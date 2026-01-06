La Capital | Zoom | Noelia Marzol

El llanto de Noelia Marzol: "No voy a permitir que hablen de abuso infantil"

Un video publicado por Noelia Marzol en redes sociales desató una fuerte polémica y derivó en graves acusaciones por parte de una profesional en Psicología

6 de enero 2026 · 13:29hs
Noelia Marzol expresó su angustia e indignación tras las acusaciones en redes sociales

Noelia Marzol expresó su angustia e indignación tras las acusaciones en redes sociales

Un video publicado en redes sociales desató un escándalo en la vida de Noelia Marzol. En los últimos días, la bailarina compartió un clip junto a su pareja y su hija que generó indignación entre algunos de sus seguidores y provocó una fuerte polémica.

En el video se la ve a la mediática junto a su marido y su hija de tres años en la pileta. Ahora bien, la controversia surgió porque en las imágenes el hombre aparece dándole besos a Marzol. Junto al posteo, la bailarina y actriz escribió: “Imposible tener un momento de lujuria así”.

Rápidamente la publicación generó una oleada de críticas, ya que muchos seguidores interpretaron la situación como inapropiada al estar frente a su hija. Ante la repercusión negativa, Marzol optó por eliminar el video de sus redes sociales.

En este contexto, una licenciada en Psicología realizó un descargo en redes en el que llegó a acusar a la mediática de “abuso infantil”. Si bien la profesional eliminó el contenido, la bailarina, a través de sus redes sociales y en un móvil televisivo, expresó su enojo y dolor por la gravedad de las acusaciones.

>> Leer más: Embarazo confirmado: la bailarina Noelia Marzol va a ser mamá

El descargo de Noelia Marzol

Ante la repercusión del breve video y los dichos de algunas profesionales en redes sociales, Noelia Marzol compartió un video realizando un fuerte descargo.

“Voy a subir esto porque la verdad ya me tienen re podrida”, comenzó diciendo la bailarina. Luego explicó que fue ella misma quien decidió publicar el video, con el conocimiento del contexto en el que fue grabado. En ese sentido, aclaró: “Estaba toda mi familia detrás. O sea, están flasheando una situación que no sucedió”.

Si bien reconoció haber recibido numerosos comentarios negativos por parte de sus seguidores, Marzol aseguró que lo que más la indignó fueron las declaraciones de las profesionales que opinaron públicamente sobre la situación. “Que una licenciada esté diciendo o haciendo un diagnóstico de mi hija asociado a abuso infantil por un video de 10 segundos, sin conocer el contexto, sin haber evaluado a mi hija y sin saber cómo es mi familia”, expresó con enojo.

En este sentido, agregó: “No voy a permitir que se instale la idea de que en mi casa hay situaciones de abuso infantil”. Además, volvió a apuntar directamente contra la psicóloga por la gravedad de la acusación: “Que una psicóloga instale de forma masiva que en mi casa se vive una situación de abuso infantil me parece muy apresurado, imprudente y muy peligroso”.

Embed

Por último, la mediática compartió el intercambio que mantuvo con la profesional involucrada. En la conversación, realizada a través de comentarios en Instagram, la psicóloga reconoció su error, aunque sostuvo que, a su criterio, el video no le parecía apropiado.

image
image

>> Leer más: Romina Gaetani habló por primera vez sobre la denuncia a su expareja: "Estoy muy rota"

El llanto de Noelia Marzol

Ahora bien, el descargo de Noelia Marzol no se limitó únicamente a las redes sociales. Horas más tarde, la mediática brindó una entrevista al programa de Florencia de la V, donde volvió a referirse a la polémica.

Invadida por la angustia y la furia, la bailarina rompió en llanto al hablar del impacto que tuvo la acusación. En relación con la profesional, Marzol aclaró: “Ella pidió disculpas y en el mismo momento dijo que era un momento de sexualidad y que no está bueno para los nenes. El pedido de disculpas sería diferente”.

En ese sentido, explicó que las disculpas realizadas a través de un comentario en Instagram no le resultaban suficientes, teniendo en cuenta la gravedad de la acusacion y el daño provocado. Con la voz quebrada, expresó: “Yo la pasé como el orto. Mi hija está asociada en un montón de lugares, su carita, con un tema de abuso infantil. Fue muy jodido lo que hizo. Un pedido de disculpas no saca todo eso y no saca la opinión que ella formó forzosamente diciendo que mi hija está siendo abusada infantilmente”.

La actriz remarcó que todo ocurrió en el marco de “un hogar donde se vive con mucho amor y respeto”, y volvió a enfatizar la gravedad de las acusaciones realizadas sin fundamento.

Lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias porque no sólo me hirió a mí, sino también a la integridad del menor, que es lo que supuestamente ella predica que está tratando de conservar. Porque a la que más dañó fue a mi hija", cerró Noelia Marzol.

>> Leer más: Polémica en Los Piojos: aseguran que Ciro Martínez está en pareja con su bajista

Embed

Noticias relacionadas
Una guía de lectura para tener en cuenta ante la multiplicidad de novedades editoriales que tendrán los sellos argentinos independientes para 2026

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Roly Serrano atraviesa su mejor momento personal junto a su nueva novia

Roly Serrano está en pareja con una joven actriz 44 años menor

El histórico grupo folclórico Los 4 de Córdoba vivió un momento de fuerte tensión en un festival en Deán Funes.

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Wanda Nara reavivó los rumroes de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson 

Wanda Nara increpó a Ian Lucas y Evangelina Anderson: "¿Hay romance confirmado?"

Ver comentarios

Las más leídas

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Lo último

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

El llanto de Noelia Marzol: No voy a permitir que hablen de abuso infantil

El llanto de Noelia Marzol: "No voy a permitir que hablen de abuso infantil"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El fiscal de la causa reveló cómo empezaron a buscar al cordobés Josué Urquia, el primer sospechoso identificado después de la denuncia en la mueblería

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana
Policiales

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
Información General

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Ovación
Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato
Ovación

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Newells se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Policiales
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Ciudad
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank
Información General

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron
Policiales

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares
Economía

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre
Economía

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre