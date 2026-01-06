Choque múltiple en Circunvalación y Presidente Perón con dos heridos

La Capital | La Ciudad | Circunvalación

Sucedió en el carril que va hacia el sur de la ciudad. En el siniestro vial participaron cuatro vehículos. Uno de los conductores quedó atrapado y fue rescatado por bomberos

6 de enero 2026 · 09:13hs
Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Dos personas resultaron heridas en un choque múltiple en cadena ocurrido este martes a la mañana en avenida Circunvalación y Presidente Perón, en la zona sudoeste de Rosario. Como consecuencia del impacto una de las personas lesionadas quedó atrapada en uno de los vehículos y tuvo que ser rescatada por efectivos de los Bomberos Zapadores de Rosario.

El tránsito estaba cortado y era desviado a la altura de 27 de Febrero por personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 8.30 sobre el carril de circulación norte a sur de la ciudad. Los vehículos involucrados fueron un Toyota Corolla, una camioneta Toyata Hilux, un Toyota Yaris de la empresa Claro y otro automóvil particular. Según las primeras informaciones, la colisión se habría producido por el repentino frenado de uno de los rodados unos cien metros antes de llegar a la bajada de avenida Presidente Perón.

Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas y debieron ser atendidas por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Una de ellas tuvo que ser rescatada del interior del coche por efectivos de Bomberos Zapadores. Los autos sufrieron daños muy importantes y quedaron desparramados en unos diez metros de pavimento. Por ese motivo, el tránsito en el carril que desde el norte hacia la autopista a Buenos Aires estaba cortado y eso causó un embotellamiento muy grande en la zona.

El conductor de la camioneta contó a LT8 como se dio el choque en cadena: "Veníamos a una velocidad normal, 70 u 80 kilómetros por hora. Y este chico, (por el conductor del primer vehículo) disminuyó la marcha casi a cero. Yo pude esquivarlo, pero el que venía detrás mío (el Toyota Yaris de la empresa Claro) me golpeó de lleno. Y así fue la colisión en cadena. El conductor del Yaris fue sacado en camilla. Fue una desgracia con suerte".

"Soy de Villa Gobernador Gálvez. Hace 40 años que hago este recorrido por Circunvalación. Fue la primera vez que me pasó algo así", describió el conductor de la camioneta.

