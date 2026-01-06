La Capital | Policiales | Villa Gobernador Gálvez

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

El paciente de 28 años quedó gravemente herido tras la agresión de delincuentes que huyeron en moto del barrio Coronel Aguirre

6 de enero 2026 · 07:48hs
El joven cayó herido sobre el pasaje 5 al 2200

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El joven cayó herido sobre el pasaje 5 al 2200

Un joven de 28 años permanecía internado este martes en Rosario tras haber sido baleado en Villa Gobernador Gálvez. El primer reporte indica que le dispararon la noche anterior y sufrió lesiones graves en la cabeza como consecuencia del ataque.

La denuncia por tentativa de homicidio se confirmó minutos después de las 21.30, cuando la víctima fue atendida en el Hospital Anselmo Gamen por una herida de arma de fuego en el cráneo. Según la versión preliminar, los agresores escaparon a bordo de una motocicleta.

La investigación comenzó a raíz de un aviso a la Central de Emergencias 911 sobre detonaciones en el barrio Coronel Aguirre. Agentes del Comando Radioeléctrico fueron a inspeccionar la zona y pidieron asistencia médica urgente para el muchacho baleado.

¿Cómo está el joven baleado en Villa Gobernador Gálvez?

En primera instancia, el personal del Gamen constató que el paciente tenía un orificio de entrada a la altura de la ceja izquierda por un balazo. De acuerdo al diagnóstico, el proyectil salió por la región preauricular del cráneo.

Fuentes oficiales detallaron que el joven cayó herido sobre el pasaje 5 al 2200 y desde allí lo trasladaron al nosocomio provincial. Ante la gravedad de las lesiones, los médicos lo estabilizaron y lo derivaron de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para realizar nuevos estudios y continuar con el tratamiento.

>> Leer más: Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Después de la denuncia, la policía se hizo cargo de custodiar la zona para tratar de reconstruir cómo fue el ataque en Villa Gobernador Gálvez. Los primeros testigos consultados mencionaron que los sospechosos circulaban en una motocicleta.

A través de las entrevistas en el lugar, los investigadores empezaron a seguir la pista de los presuntos agresores hacia el oeste, ya que las personas entrevistadas los vieron alejarse por Soldado Aguirre hacia la avenida Alfonsín, el enlace con la ruta provincial 22S. A primera hora de la mañana siguiente, el muchacho herido continuaba internado este martes en el Heca con pronóstico reservado.

El hombre baleado en Cavia y Castagnino permanece internado en el Hospital Eva Perón

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en barrio Parque Oeste.

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

El joven asesinado se llamaba Agustín Rojas y tenía 28 años. 

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

La denuncia de robo quedó registrada en la comisaría de Correa.

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

