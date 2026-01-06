Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

El paciente de 28 años quedó gravemente herido tras la agresión de delincuentes que huyeron en moto del barrio Coronel Aguirre

Un joven de 28 años permanecía internado este martes en Rosario tras haber sido baleado en Villa Gobernador Gálvez . El primer reporte indica que le dispararon la noche anterior y sufrió lesiones graves en la cabeza como consecuencia del ataque.

La denuncia por tentativa de homicidio se confirmó minutos después de las 21.30, cuando la víctima fue atendida en el Hospital Anselmo Gamen por una herida de arma de fuego en el cráneo . Según la versión preliminar, los agresores escaparon a bordo de una motocicleta.

La investigación comenzó a raíz de un aviso a la Central de Emergencias 911 sobre detonaciones en el barrio Coronel Aguirre . Agentes del Comando Radioeléctrico fueron a inspeccionar la zona y pidieron asistencia médica urgente para el muchacho baleado.

En primera instancia, el personal del Gamen constató que el paciente tenía un orificio de entrada a la altura de la ceja izquierda por un balazo . De acuerdo al diagnóstico, el proyectil salió por la región preauricular del cráneo.

Fuentes oficiales detallaron que el joven cayó herido sobre el pasaje 5 al 2200 y desde allí lo trasladaron al nosocomio provincial. Ante la gravedad de las lesiones, los médicos lo estabilizaron y lo derivaron de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para realizar nuevos estudios y continuar con el tratamiento.

Después de la denuncia, la policía se hizo cargo de custodiar la zona para tratar de reconstruir cómo fue el ataque en Villa Gobernador Gálvez. Los primeros testigos consultados mencionaron que los sospechosos circulaban en una motocicleta.

A través de las entrevistas en el lugar, los investigadores empezaron a seguir la pista de los presuntos agresores hacia el oeste, ya que las personas entrevistadas los vieron alejarse por Soldado Aguirre hacia la avenida Alfonsín, el enlace con la ruta provincial 22S. A primera hora de la mañana siguiente, el muchacho herido continuaba internado este martes en el Heca con pronóstico reservado.