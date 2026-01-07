El plantel de Newell's permanecerá concentrado a partir del jueves y hasta el sábado

La idea de la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez es entrenar en doble turno el jueves y viernes. No hay programado ningún amistoso para esta semana

El plantel de Newell's cumple la segunda semana de la pretemporada. La misma culminará con una concentración de dos días y medio en el hotel del Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa. Por el momento no hay previsto ningún amistoso para los días que restan de la semana.

Hubo una práctica que se desarrolló el martes por la mañana en Bella Vista y continuará este miércoles, también en horario matutino.

El jueves empezará la concentración, con entrenamientos en doble turno, tanto ese día como el viernes.

El sábado se desarrollará un entrenamiento por la mañana y al mediodía los jugadores quedarán desafectados, para reencontrarse el lunes 14 de enero.

Newell's, todavía sin amistoso

Cuando se llegue al fin de semana, habrá 15 días por delante hasta el inicio de la temporada oficial. Por ahora no está previsto que haya un amistoso de preparación.

Newell's comenzó la pretemporada el viernes 19 de diciembre en Bella Vista. Hasta el momento incorporó al arquero Gabriel Arias y renovó los contratos, que se vencieron en diciembre, de Luciano Herrera y Martín Luciano.

Este miércoles se aguarda que se anuncie en forma oficial la incorporación de los delanteros Franco García y Walter Núñez, y el zaguero Nicolás Goitea.

El club gestiona la llegada del mediocampista Rodrigo Atencio y Juan Ignacio Ramírez, ambos en Sport Recife, el centrodelantero Matías Cóccaro, que está con el pase en su poder, el marcador central Bruno Cabrera, de Coquimbo.