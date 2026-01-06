La Capital | El Mundo | Maduro

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina: los motivos

La solicitud la realizó el fiscal federal Carlos Stornelli. El objetivo es que se juzgue al expresidente de Venezuela en suelo argentino por presuntas violaciones a los derechos humanos

6 de enero 2026 · 10:46hs
Nicolás Maduro detenido junto a agentes de la DEA en Nueva York.

Nicolás Maduro detenido junto a agentes de la DEA en Nueva York.

Un nuevo revés judicial en el marco de la detención del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, pero ahora con impacto local. Es que el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó formalmente la extradición del derrocado líder bolivariano desde Estados Unidos hacia la Argentina.

El objetivo del pedido de Stornelli es que Maduro sea juzgado en Argentina por graves violaciones a los derechos humanos. El planteo se inscribe en una causa judicial abierta en 2024, en la que pesa sobre el expresidente venezolano una orden de captura internacional vigente dictada por los tribunales federales de Comodoro Py.

Por qué la Justicia argentina pide la extradición de Maduro

En su escrito, Stornelli señaló que "ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica", y recordó que el exmandatario venezolano se encuentra formalmente citado a prestar declaración indagatoria en territorio argentino, con orden de detención vigente, en cumplimiento de lo dispuesto por la Cámara Federal porteña.

La solicitud judicial se enmarca en un expediente que se inició en 2024, a partir de una denuncia formulada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). Esta organización impulsó una investigación penal contra el entonces mandatario venezolano y otros altos funcionarios del régimen chavista. Aquella presentación derivó en una orden de captura internacional que, en su momento, impidió una visita de Maduro a la Argentina.

>> Leer más: Ante un juez federal de Nueva York, Maduro se declaró inocente y denunció un secuestro

El expediente tuvo su punto de partida el año pasado, cuando el FADD —entonces presidido por el legislador porteño Waldo Wolff— presentó una denuncia penal contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. En septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña ordenó la "inmediata detención" de ambos para prestar declaración indagatoria.

En aquella oportunidad, los jueces consideraron que existían elementos suficientes para avanzar en la investigación por hechos que podrían encuadrarse dentro de delitos de lesa humanidad, tal como los reconoce el derecho internacional de los derechos humanos. A partir de esa resolución, se dispuso además notificar a Interpol para activar una alerta roja de captura internacional.

La primera audiencia de Maduro en Nueva York

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentó formalmente cargos por narcotráfico y conspiración criminal, apenas dos días después de haber sido capturado en Caracas en una operación militar ordenada por Estados Unidos.

La audiencia se desarrolló pasado el mediodía en el Tribunal Federal del Bajo Manhattan, a cargo del juez Alvin K. Hellerstein, quien dio inicio al procedimiento con la identificación de los acusados. Maduro ingresó a la sala vestido con uniforme de prisión, camisa azul marino de manga corta sobre un mameluco naranja, con el cabello canoso y auriculares para traducción simultánea. A pocos metros, también compareció su esposa, Cilia Flores, con vestimenta similar.

Al ser consultado por el magistrado sobre su identidad, Maduro se presentó como “presidente de la República Bolivariana de Venezuela” y afirmó estar “secuestrado”. El juez lo interrumpió de inmediato y le aclaró que en esa instancia solo debía responder a las preguntas formales del tribunal. Finalmente, Maduro se identificó como Nicolás Maduro Moros.

Según describió un periodista de The New York Times presente en la sala, el momento expuso un fuerte contraste entre la actitud del exmandatario y el marco judicial estadounidense: Maduro intentó realizar una declaración política, pero fue obligado a ajustarse a las reglas del proceso, donde la autoridad absoluta recae en el juez.

>> Leer más: La comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

Durante la audiencia, Maduro se declaró inocente. “No soy culpable, soy un hombre decente”, afirmó, y agregó que tenía el escrito de acusación en sus manos “por primera vez”. Ante la consulta del juez sobre si deseaba que el documento fuera leído en voz alta, respondió que prefería leerlo personalmente.

El magistrado anticipó que es altamente probable que ordene la detención preventiva sin derecho a fianza, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. El proceso judicial podría extenderse más de un año antes de llegar a la conformación de un jurado y al inicio del juicio oral.

Las acusaciones

Maduro, de 63 años, está acusado de conspiración narcoterrorista, tráfico internacional de cocaína y asociación con organizaciones criminales, entre ellas los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y la banda venezolana Tren de Aragua. Las imputaciones también alcanzan a su esposa, acusada de conspiración para traficar cocaína.

En la nueva acta de inculpación figuran además su hijo, Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”), el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello y un presunto narcotraficante actualmente prófugo.

De ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar penas de entre 30 años de prisión y cadena perpetua, según detallaron fuentes judiciales. Los cargos se desprenden de una investigación de largo alcance llevada adelante por la DEA durante varios años.

>> Leer más: Confirman que 32 cubanos murieron en la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Noticias relacionadas
trump advierte a delcy rodriguez: si no hace lo correcto, va a pagar un precio mas alto que maduro

Trump advierte a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro"

Nicolás Maduro y la primera dama fueron detenidos este sábado a la madrugada.

Nicolás Maduro llegó bajo custodia a Estados Unidos tras la detención en Venezuela

Maduro y el ministro de lnterior de Venezuela, Vladimir Padrino López; fueron señalados como parte del Cartel de los Soles

Qué es el Cartel de los Soles, la red narco en Venezuela cuyo liderazgo atribuyen a Maduro

como fue el operativo de estados unidos en venezuela para capturar a maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Ver comentarios

Las más leídas

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Lo último

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

El llanto de Noelia Marzol: No voy a permitir que hablen de abuso infantil

El llanto de Noelia Marzol: "No voy a permitir que hablen de abuso infantil"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El fiscal de la causa reveló cómo empezaron a buscar al cordobés Josué Urquia, el primer sospechoso identificado después de la denuncia en la mueblería

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana
Policiales

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
Información General

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Ovación
Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato
Ovación

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Newells se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Policiales
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Ciudad
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank
Información General

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron
Policiales

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares
Economía

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre
Economía

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre