Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina: los motivos

La solicitud la realizó el fiscal federal Carlos Stornelli. El objetivo es que se juzgue al expresidente de Venezuela en suelo argentino por presuntas violaciones a los derechos humanos

Un nuevo revés judicial en el marco de la detención del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, pero ahora con impacto local. Es que el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó formalmente la extradición del derrocado líder bolivariano desde Estados Unidos hacia la Argentina.

El objetivo del pedido de Stornelli es que Maduro sea juzgado en Argentina por graves violaciones a los derechos humanos. El planteo se inscribe en una causa judicial abierta en 2024, en la que pesa sobre el expresidente venezolano una orden de captura internacional vigente dictada por los tribunales federales de Comodoro Py.

En su escrito, Stornelli señaló que "ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica", y recordó que el exmandatario venezolano se encuentra formalmente citado a prestar declaración indagatoria en territorio argentino, con orden de detención vigente, en cumplimiento de lo dispuesto por la Cámara Federal porteña.

La solicitud judicial se enmarca en un expediente que se inició en 2024, a partir de una denuncia formulada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) . Esta organización impulsó una investigación penal contra el entonces mandatario venezolano y otros altos funcionarios del régimen chavista. Aquella presentación derivó en una orden de captura internacional que, en su momento, impidió una visita de Maduro a la Argentina .

El expediente tuvo su punto de partida el año pasado, cuando el FADD —entonces presidido por el legislador porteño Waldo Wolff— presentó una denuncia penal contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. En septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña ordenó la "inmediata detención" de ambos para prestar declaración indagatoria.

En aquella oportunidad, los jueces consideraron que existían elementos suficientes para avanzar en la investigación por hechos que podrían encuadrarse dentro de delitos de lesa humanidad, tal como los reconoce el derecho internacional de los derechos humanos. A partir de esa resolución, se dispuso además notificar a Interpol para activar una alerta roja de captura internacional.

La primera audiencia de Maduro en Nueva York

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentó formalmente cargos por narcotráfico y conspiración criminal, apenas dos días después de haber sido capturado en Caracas en una operación militar ordenada por Estados Unidos.

La audiencia se desarrolló pasado el mediodía en el Tribunal Federal del Bajo Manhattan, a cargo del juez Alvin K. Hellerstein, quien dio inicio al procedimiento con la identificación de los acusados. Maduro ingresó a la sala vestido con uniforme de prisión, camisa azul marino de manga corta sobre un mameluco naranja, con el cabello canoso y auriculares para traducción simultánea. A pocos metros, también compareció su esposa, Cilia Flores, con vestimenta similar.

Al ser consultado por el magistrado sobre su identidad, Maduro se presentó como “presidente de la República Bolivariana de Venezuela” y afirmó estar “secuestrado”. El juez lo interrumpió de inmediato y le aclaró que en esa instancia solo debía responder a las preguntas formales del tribunal. Finalmente, Maduro se identificó como Nicolás Maduro Moros.

Según describió un periodista de The New York Times presente en la sala, el momento expuso un fuerte contraste entre la actitud del exmandatario y el marco judicial estadounidense: Maduro intentó realizar una declaración política, pero fue obligado a ajustarse a las reglas del proceso, donde la autoridad absoluta recae en el juez.

Durante la audiencia, Maduro se declaró inocente. “No soy culpable, soy un hombre decente”, afirmó, y agregó que tenía el escrito de acusación en sus manos “por primera vez”. Ante la consulta del juez sobre si deseaba que el documento fuera leído en voz alta, respondió que prefería leerlo personalmente.

El magistrado anticipó que es altamente probable que ordene la detención preventiva sin derecho a fianza, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. El proceso judicial podría extenderse más de un año antes de llegar a la conformación de un jurado y al inicio del juicio oral.

Las acusaciones

Maduro, de 63 años, está acusado de conspiración narcoterrorista, tráfico internacional de cocaína y asociación con organizaciones criminales, entre ellas los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y la banda venezolana Tren de Aragua. Las imputaciones también alcanzan a su esposa, acusada de conspiración para traficar cocaína.

En la nueva acta de inculpación figuran además su hijo, Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”), el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello y un presunto narcotraficante actualmente prófugo.

De ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar penas de entre 30 años de prisión y cadena perpetua, según detallaron fuentes judiciales. Los cargos se desprenden de una investigación de largo alcance llevada adelante por la DEA durante varios años.

