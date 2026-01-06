Mickey Rourke negó haber pedido plata para pagar el alquiler y alegó estafa

El actor se desvinculó de la campaña que reunió más de 100 mil dólares, supuestamente para evitar que sea desalojado de su casa. “Si pusieron plata, que se la devuelvan”, dijo.

Mickey Rourke aseguró no tener ningún vínculo con la campaña solidaria para ayudarlo a pagar el alquiler y le pidió a sus fans que pidan que les devuelvan el dinero

Mickey Rourke rompió el silencio, después de ocupar los titulares del mundo con la noticia de que se estaba recolectando plata públicamente para ayudarlo a pagar una deuda de alquiler y evitar su desalojo. El actor aseguró que no tuvo nada que ver con la iniciativa y alegó que se trata de una estafa.

La información comenzó a circular durante el fin de semana pasado, cuando se viralizó una campaña de GoFundMe, una página que se usa para recaudar fondos para distintas causas. Con el título “Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”, tenía el objetivo de reunir 100 mil dólares, supuestamente para que el actor salde una deuda vinculada a su situación habitacional.

La revista People dio a conocer que en diciembre Rourke recibió una intimación para pagar un saldo de 60 mil dólares en concepto de alquiler adeudado por su casa en Los Ángeles. La campaña aseguraba que había sido creada con “permiso total” de Mickey, y hablaba de la sinuosa trayectoria profesional del actor que hoy tiene 73 años.

“La vida de Mickey nunca fue por el camino seguro o protegido. En su mayor punto de éxito, se alejó de Hollywood en búsqueda de verdad y autenticidad, eligiendo el riesgo por sobre la comodidad. El boxeo le dejó cicatrices duraderas, tanto físicas como emocionales, y la industria que alguna vez lo celebró lo olvidó rápidamente. Lo que siguieron fueron años de lucha, no definidos por el espectáculo sino por la supervivencia: dificultades de salud, sequía financiera, y el daño silencioso de ser dejado atrás. Hoy, Mickey enfrenta una situación urgente y real: la amenaza de ser desalojado de su casa”, decía el texto.

La respuesta de Mickey Rourke

El lunes, cuando la campaña ya había recolectado más de cien mil dólares, Rourke se pronunció al respecto a través de un video que subió a sus redes sociales oficiales. “Alguien armó una suerte de fundación o fondo para donar plata, pero no soy yo. Si necesitara dinero, no pediría caridad. Prefiero meterme un arma en el culo y apretar el gatillo”, aseguró el actor, fiel a su estilo irreverente.

“Quien sea que haya hecho esto, no sé por qué lo hicieron, no lo entiendo. Yo jamás podría saber ni lo que es un GoFundMe. Mi vida es muy simple, no voy a buscar fuentes externas como esa. Y sí, es avergonzante, pero estoy seguro que la voy a superar como cualquier otra cosa”, agregó Mickey, quien afirmó estar “frustrado y confundido” por la campaña.

La página de GoFundMe fue creada por el usuario Liya-Joelle Jones, quien se identificó como asistente de Kimberly Hines, representante de Rourke. El medio The Hollywood Reporter habló con Jones, quien aseguró también en diálogo con ellos que tenía “permiso total” del actor.

Mickey le pidió a sus fans que no donen dinero y “si donaron, pidan que se lo devuelvan”. Las contribuciones más altas registradas fueron de 2500 y 5000 dólares, mientras que la mayoría eran por montos menores. “Voy a hablar con mi abogado. Odio hablar con él, pero hace mucho que trabajamos juntos y lo quiero. Voy a hablar con Bill para llegar al fondo de todo esto”, advirtió el actor.

Rourke aprovechó la instancia para abrirse y dar detalles sobre su situación financiera, que tanta empatía generó en las decenas de personas que decidieron donar.

“El Covid y el paro de guionistas mataron mi dinero, pero estaba en una situación muy mala en donde estaba alquilando. Todo estuvo bien por cinco o seis años, y después dos imbéciles de Nueva York compraron la casa y no querían hacer arreglos. Pero nunca le pediría ni un centavo a mis fans o a extraños. No es mi estilo. Preguntenle a cualquiera que me conozca, es humillante y es muy avergonzante”, detalló.

Finalmente, afirmó estar “muy agradecido” con lo que tiene y le aseguró a sus fans tener techo y comida. “Por favor, que les devuelvan su dinero. No necesito dinero de nadie y no lo haría de esta manera. Tengo demasiado orgullo”, cerró.