La Capital | Zoom | Mickey Rourke

Mickey Rourke negó haber pedido plata para pagar el alquiler y alegó estafa

El actor se desvinculó de la campaña que reunió más de 100 mil dólares, supuestamente para evitar que sea desalojado de su casa. “Si pusieron plata, que se la devuelvan”, dijo.

6 de enero 2026 · 11:43hs
Mickey Rourke aseguró no tener ningún vínculo con la campaña solidaria para ayudarlo a pagar el alquiler y le pidió a sus fans que pidan que les devuelvan el dinero

Mickey Rourke aseguró no tener ningún vínculo con la campaña solidaria para ayudarlo a pagar el alquiler y le pidió a sus fans que pidan que les devuelvan el dinero

Mickey Rourke rompió el silencio, después de ocupar los titulares del mundo con la noticia de que se estaba recolectando plata públicamente para ayudarlo a pagar una deuda de alquiler y evitar su desalojo. El actor aseguró que no tuvo nada que ver con la iniciativa y alegó que se trata de una estafa.

La información comenzó a circular durante el fin de semana pasado, cuando se viralizó una campaña de GoFundMe, una página que se usa para recaudar fondos para distintas causas. Con el título “Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”, tenía el objetivo de reunir 100 mil dólares, supuestamente para que el actor salde una deuda vinculada a su situación habitacional.

La revista People dio a conocer que en diciembre Rourke recibió una intimación para pagar un saldo de 60 mil dólares en concepto de alquiler adeudado por su casa en Los Ángeles. La campaña aseguraba que había sido creada con “permiso total” de Mickey, y hablaba de la sinuosa trayectoria profesional del actor que hoy tiene 73 años.

“La vida de Mickey nunca fue por el camino seguro o protegido. En su mayor punto de éxito, se alejó de Hollywood en búsqueda de verdad y autenticidad, eligiendo el riesgo por sobre la comodidad. El boxeo le dejó cicatrices duraderas, tanto físicas como emocionales, y la industria que alguna vez lo celebró lo olvidó rápidamente. Lo que siguieron fueron años de lucha, no definidos por el espectáculo sino por la supervivencia: dificultades de salud, sequía financiera, y el daño silencioso de ser dejado atrás. Hoy, Mickey enfrenta una situación urgente y real: la amenaza de ser desalojado de su casa”, decía el texto.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 11.31.28 AM (1)

>> Leer más: Mickey Rourke, ícono de los ochenta, pide ayuda a sus seguidores para pagar el alquiler

La respuesta de Mickey Rourke

El lunes, cuando la campaña ya había recolectado más de cien mil dólares, Rourke se pronunció al respecto a través de un video que subió a sus redes sociales oficiales. “Alguien armó una suerte de fundación o fondo para donar plata, pero no soy yo. Si necesitara dinero, no pediría caridad. Prefiero meterme un arma en el culo y apretar el gatillo”, aseguró el actor, fiel a su estilo irreverente.

“Quien sea que haya hecho esto, no sé por qué lo hicieron, no lo entiendo. Yo jamás podría saber ni lo que es un GoFundMe. Mi vida es muy simple, no voy a buscar fuentes externas como esa. Y sí, es avergonzante, pero estoy seguro que la voy a superar como cualquier otra cosa”, agregó Mickey, quien afirmó estar “frustrado y confundido” por la campaña.

La página de GoFundMe fue creada por el usuario Liya-Joelle Jones, quien se identificó como asistente de Kimberly Hines, representante de Rourke. El medio The Hollywood Reporter habló con Jones, quien aseguró también en diálogo con ellos que tenía “permiso total” del actor.

Mickey le pidió a sus fans que no donen dinero y “si donaron, pidan que se lo devuelvan”. Las contribuciones más altas registradas fueron de 2500 y 5000 dólares, mientras que la mayoría eran por montos menores. “Voy a hablar con mi abogado. Odio hablar con él, pero hace mucho que trabajamos juntos y lo quiero. Voy a hablar con Bill para llegar al fondo de todo esto”, advirtió el actor.

Embed

Rourke aprovechó la instancia para abrirse y dar detalles sobre su situación financiera, que tanta empatía generó en las decenas de personas que decidieron donar.

“El Covid y el paro de guionistas mataron mi dinero, pero estaba en una situación muy mala en donde estaba alquilando. Todo estuvo bien por cinco o seis años, y después dos imbéciles de Nueva York compraron la casa y no querían hacer arreglos. Pero nunca le pediría ni un centavo a mis fans o a extraños. No es mi estilo. Preguntenle a cualquiera que me conozca, es humillante y es muy avergonzante”, detalló.

Finalmente, afirmó estar “muy agradecido” con lo que tiene y le aseguró a sus fans tener techo y comida. “Por favor, que les devuelvan su dinero. No necesito dinero de nadie y no lo haría de esta manera. Tengo demasiado orgullo”, cerró.

Noticias relacionadas
Romina Gaetani habló sobre la denuncia a su ex pareja 

Romina Gaetani habló por primera vez sobre la denuncia a su expareja: "Estoy muy rota"

Una guía de lectura para tener en cuenta ante la multiplicidad de novedades editoriales que tendrán los sellos argentinos independientes para 2026

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Roly Serrano atraviesa su mejor momento personal junto a su nueva novia

Roly Serrano está en pareja con una joven actriz 44 años menor

El histórico grupo folclórico Los 4 de Córdoba vivió un momento de fuerte tensión en un festival en Deán Funes.

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Ver comentarios

Las más leídas

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Lo último

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

El llanto de Noelia Marzol: No voy a permitir que hablen de abuso infantil

El llanto de Noelia Marzol: "No voy a permitir que hablen de abuso infantil"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El fiscal de la causa reveló cómo empezaron a buscar al cordobés Josué Urquia, el primer sospechoso identificado después de la denuncia en la mueblería

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana
Policiales

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
Información General

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Ovación
Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato
Ovación

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Newells se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Policiales
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Ciudad
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank
Información General

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron
Policiales

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares
Economía

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre
Economía

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre