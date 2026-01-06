La Capital | Policiales | robo

Robo violento en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Fiscalía Regional de Rosario difundió el pedido de captura de Josué Urquía junto con la grabación de la agresión en el barrio Echesortu

6 de enero 2026 · 10:30hs
El sospechoso de 32 años fue identificado por el MPA tras el robo.

Foto: MPA.

El sospechoso de 32 años fue identificado por el MPA tras el robo.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) compartió este martes una solicitud de colaboración a partir del video de un robo violento en una mueblería de Rosario. Fuentes oficiales confirmaron la identidad del hombre que mordió a la víctima en un negocio del barrio Echesortu y dieron a conocer detalles detrás del pedido de captura.

La Fiscalía Regional de Rosario ratificó la hipótesis sobre la agresión de un falso cliente en Mendoza al 3300. De esta manera dieron a conocer el pedido de captura de Josué Alexis Urquia, cuya imagen se viralizó la semana pasada a partir de las grabaciones del sistema de seguridad del local.

El robo ocurrió el martes 30 de diciembre a la tarde, cuando un delincuente agarró del pelo a la empleada, la golpeó y la zamarreó. Después del forcejeo se llevó el teléfono celular y la billetera.

¿Quién es el sospechoso del robo en la mueblería?

Urquia tiene 32 años y es oriundo de la ciudad de Córdoba. El fiscal Ramiro González Raggio confirmó que fue el agresor de la joven que estaba atendiendo la mueblería ubicada entre las calles Crespo e Iriondo hace una semana.

Violento asalto en Echesortu

El prófugo fue ya fue condenado por tres denuncias de hurto y una cuarta en grado de tentativa en la provincia de La Pampa. Hace tres años lo detuvieron en una terminal de ómnibus Catamarca por haberle robado a los pasajeros del micro en el que viajaba.

>> Leer más: Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Dónde denunciar

En este caso, el MPA aseguró que todos los testigos contarán con la protección necesaria para colaborar con la investigación penal. Cualquier persona que cuente con datos de interés puede comunicarse a través telefónicamente del 911 o enviar un correo electrónico a [email protected]. Además es posible presentarse a declarar en cualquiera de las fiscalías regionales de la provincia:

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela
Embed - Solicitud de colaboración | Localización de autor de hecho de robo de Mendoza al 3300 de Rosario

Luego de la huida del ladrón, la vendedora de la mueblería recibió atención médica y la internaron durante algunas horas para atenderla. La paciente presentaba múltiples lesiones por golpes, principalmente en la cabeza, así como heridas en las piernas y el dedo meñique de una mano por la mordida del agresor.

Noticias relacionadas
La cuadra donde ocurrió el escruche.

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Una joven vendedora sufrió un violento asalto en barrio Echesortu.

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo

Los acusados tenían seis inhibidores de alarmas en la pick up.

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

El joven cayó herido sobre el pasaje 5 al 2200

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Lo último

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas

Sucedió en el carril que va hacia el sur de la ciudad. En el siniestro vial participaron cuatro vehículos. Uno de los conductores quedó atrapado y fue rescatado por bomberos
Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas
Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Policiales

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza
Policiales

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side
POLITICA

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
POLICIALES

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Ovación
Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Por Luis Castro
Ovación

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

Policiales
Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Policiales

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

La Ciudad
Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas
LA CIUDAD

Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas
Ovación

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank
Información General

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron
Policiales

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares
Economía

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre
Economía

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas
La Ciudad

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio
La Ciudad

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio

Gripe H3N2K: ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?
La Ciudad

Gripe H3N2K: ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Recategorización del monotributo 2026: fechas clave y cómo tramitarlo
Economía

Recategorización del monotributo 2026: fechas clave y cómo tramitarlo

Inteligencia: Pichetto se bajó del colectivo con bandera roja de Provincias Unidas

Por Facundo Borrego
Política

Inteligencia: Pichetto se bajó del "colectivo con bandera roja" de Provincias Unidas

Sequía: prorrogan la declaración de emergencia en el norte provincial
ECONOMIA

Sequía: prorrogan la declaración de emergencia en el norte provincial

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136