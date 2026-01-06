Robo violento en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Fiscalía Regional de Rosario difundió el pedido de captura de Josué Urquía junto con la grabación de la agresión en el barrio Echesortu

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) compartió este martes una solicitud de colaboración a partir del video de un robo violento en una mueblería de Rosario . Fuentes oficiales confirmaron la identidad del hombre que mordió a la víctima en un negocio del barrio Echesortu y dieron a conocer detalles detrás del pedido de captura.

La Fiscalía Regional de Rosario ratificó la hipótesis sobre la agresión de un falso cliente en Mendoza al 3300 . De esta manera dieron a conocer el pedido de captura de Josué Alexis Urquia , cuya imagen se viralizó la semana pasada a partir de las grabaciones del sistema de seguridad del local.

El robo ocurrió el martes 30 de diciembre a la tarde, cuando un delincuente agarró del pelo a la empleada, la golpeó y la zamarreó . Después del forcejeo se llevó el teléfono celular y la billetera.

Urquia tiene 32 años y es oriundo de la ciudad de Córdoba . El fiscal Ramiro González Raggio confirmó que fue el agresor de la joven que estaba atendiendo la mueblería ubicada entre las calles Crespo e Iriondo hace una semana.

Violento asalto en Echesortu

El prófugo fue ya fue condenado por tres denuncias de hurto y una cuarta en grado de tentativa en la provincia de La Pampa. Hace tres años lo detuvieron en una terminal de ómnibus Catamarca por haberle robado a los pasajeros del micro en el que viajaba.

Dónde denunciar

En este caso, el MPA aseguró que todos los testigos contarán con la protección necesaria para colaborar con la investigación penal. Cualquier persona que cuente con datos de interés puede comunicarse a través telefónicamente del 911 o enviar un correo electrónico a [email protected]. Además es posible presentarse a declarar en cualquiera de las fiscalías regionales de la provincia:

Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario

Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe

Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto

Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista

Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

Luego de la huida del ladrón, la vendedora de la mueblería recibió atención médica y la internaron durante algunas horas para atenderla. La paciente presentaba múltiples lesiones por golpes, principalmente en la cabeza, así como heridas en las piernas y el dedo meñique de una mano por la mordida del agresor.