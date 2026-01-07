La Capital | La Ciudad | Circunvalación

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

La ruta nacional A008 es motivo de reclamos por parte del gobierno provincial. Ahora, piden habilitar la feria judicial para acondicionarla de inmediato

Por Lucas Ameriso

7 de enero 2026 · 06:10hs
Yuyos, malezas, presencia de roedores, pastizales altos se conjugan con actos de vandalismo a conductores y gran parte de la traza en penumbras. Así se presenta avenida Circunvalación para los miles de usuarios que a diario utilizan esta ruta nacional que sigue sin precisiones sobre su futuro. En efecto, este anillo vial de 30 kilómetros que rodea Rosario está dentro de la Red Federal de Concesiones pero no tiene plazos concretos de su pase a manos privadas. En esta transición, la seguridad vial sigue en jaque. A punto tal que se pidió nuevamente la habilitación de la feria judicial para que la Justicia ordene su inmediato acondicionamiento.

"Circunvalación le corresponde al gobierno nacional, está sucia, sin iluminación, los pastizales tienen un metro de alto. No cortan ni los yuyos, ni le pasan una barredora y puede haber accidentes", se quejó públicamente el gobernador Maximiliano Pullaro días atrás. Una advertencia que no pudo evitar un choque múltiple que en la mañana del martes interrumpió la circulación vehicular una de las manos.

>>Leer más: El estado de Circunvalación: "No funciona el 40% de las luces y tendremos hechos graves"

El mandatario provincial dejó en claro por enésima vez las competencias a la hora de encontrar una solución. "Es responsabilidad del gobierno nacional. Si me meto como gobernador, puedo tener una denuncia penal. No lo puedo hacer", criticó Pullaro, al recordar los reiterados pedidos a la Casa Rosada para que transfiera las rutas nacionales a la jurisdicción santafesina y así proceder a repararlas. "Es ambacentrismo (neologismo que expresa el centralismo porteño) desde la presidencia de Raúl Alfonsín en adelante, en todos los gobiernos", remarcó.

Con las lluvias de verano, las intervenciones que operan sobre la traza parecen no ser suficientes. Desde las banquinas y hasta en los canteros centrales florecen yuyos, plantas, pastizales y pululan roedores. El panorama nocturno es aún peor. Hay zonas que son una verdadera boca de lobo a la hora de circular, y representan un peligro para los automovilistas que no estén avezados.

>>Leer más: Avenida Circunvalación: nueva gestión del municipio rosarino para activar el mantenimiento

A ello se le agrega el reciente hecho de inseguridad en el que un automovilista sufrió la rotura del parabrisas tras recibir el impacto de un proyectil desde un puente peatonal en la zona sur de Circunvalación. Y esta martes, otro accidente múltiple dejó inutilizada una mano de circulación en la zona de la autopista urbana y Presidente Perón.

Circunvalación en la Red Federal de Concesiones

Si bien la Red Federal de Concesiones (sistema impulsado por el gobierno nacional para que privados hagan el mantenimiento de las rutas nacionales y perciban un peaje a cambio) ya adjudicó a una UTE conformada por empresarios rosarinos y regionales la operatividad del puente Rosario-Victoria (y otro tramo denominado Conexión), aún no hay precisiones, plazos y tiempos de adjudicación sobre la autopista urbana rosarina.

La doble traza está incluida en el denominado "Portuario Norte" que incluye la A008 (Circunvalación de Rosario) y partes de las rutas nacionales 33 (entre Rosario y Trenque Lauquen) y por la autopista a Buenos Aires desde el límite santafesino a la altura de Villa Constitución. Ambos segmentos totalizan 528 kilómetros. De modo que el esquema de privatizaciones está lanzado con etapas y tramos ya en marcha, pero aún restan detalles.

Otra vez a la Justicia por la ruta nacional

Una vez más, la transitabilidad de Circunvalación volvió a judicializarse. Nuevamente, el senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas, volvió a presentar un escrito a la Justicia federal solicitando la habilitación de la feria con el fin de ampliar una cautelar para que se proceda al inmediato desmalezamiento, reemplazo de la cartelería en mal estado, bacheo de sectores defectuosos, reposición de luminarias "con el fin de que cese el peligro existente para la seguridad del tránsito, que no admite dilación".

La primera medida interpuesta por Seisas tuvo aceptación en abril pasado cuando la Justicia hizo lugar y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad que tomara cartas en en asunto. La medida fue apelada pero en noviembre pasado la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la resolución en primera instancia.

La cautelar por el desmalezamiento está vigente, debiendo la demandada informar con la periodicidad de dos meses sobre el cumplimiento de la medida. Pero lo que justifica este escrito en feria es el surgimiento de un hecho nuevo.

"Mientras que cautelar ha demostrado su relativa eficacia por desmalezamiento, no ocurre lo mismo con la iluminación que presenta un inaceptable deterioro", se fundamenta.

Radiografía de la oscuridad

La consideración se apoya sobre un informe elaborado el 30 de diciembre pasado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad, donde se identifican sectores carentes de iluminación en forma completa o casi completa.

Tanto el acceso sur en la zona de Villa Gobernador Gálvez, como el acceso norte entre el puente Rosario Victoria y la conexión a Ybarlucea, son los dos sectores más a oscuras.

Pero existen otros tramos en penumbras. Por ejemplo en el Acceso Sur, entre Uriburu y 27 de Febrero; Circunvalación entre Oroño y Ovidio Lagos; en el entorno de Sorrento; entre Camino de los Granaderos y vías del ferrocarril, y hacia el puente Rosario Victoria.

>>Leer más: Circunvalación y Presidente Perón: violento siniestro vial entre un camión y una camioneta

El informe señala además que en el resto de la traza existen luminarias apagadas en forma alternada y que la mayor parte de los accesos (bajadas y subidas) se encuentran total o parcialmente a oscuras. "La altura de las malezas dificulta la visión de los conductores en horario nocturno", advierte el relevamiento, para alertar sobre posibles "peligros de daños irreparables".

"Las malezas eran solo un aspecto, el más notorio y urgente, del mismo modo que lo son ahora las luminarias que garantizan la visibilidad nocturna. Y como lo señala el informe de los funcionarios municipales, en algunos sectores, ambas deficiencias potencian recíprocamente el peligro, pues la altura de las malezas impide, incluso, la visualización de otros vehículos, aun con sus luces encendidas", amplía el escrito reciente. Y remata: "La arbitrariedad e ilegalidad de la omisión estatal del contralor de las obligaciones del concesionario es manifiesta, pese a los múltiples reclamos existentes. El peligro en la demora es evidente".

