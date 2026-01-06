La Capital | Economía | precios

Los precios recibieron el año nuevo con una tendencia alcista

Consultores miden una inflación de 2,5 % para diciembre. Enero arrancó con subas de tarifas e incrementos en carnes y productos de almacén. La semana próxima se conocen las cifras del Indec

6 de enero 2026 · 21:43hs
Los precios se entonaron en los últimos meses del año y arrancaron el 2026 con nuevas listas.

Los precios se entonaron en los últimos meses del año y arrancaron el 2026 con nuevas listas.

El próximo martes 13, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Las principales consultoras estiman que se ubicará entre 2,5 % y 2,6 %, lo cual sostendría la aceleración que desde hace seis meses viene mostrando el indicador inflacionario. La carne y los servicios le pusieron presión al cierre del año y también al arranque de 2026, en cuya primera semana ya se verificaron aumentos.

Con seis meses de aceleración y tres meses por encima del 2%, el ritmo de aumento de precios tensiona la narrativa antiinflacionaria del gobierno de Javier Milei. En noviembre, la inflación medida por el Indec fue del 2,5%. Se trató del salto más elevado desde el bimestre marzo y abril, cuando estalló la tablita cambiaria del ministro de Luis Caputo. La medición del organismo estadístico arrojó otro dato inquietante: en noviembre se interrumpió el proceso de desaceleración de la tasa de inflación interanual, que pasó al 31,4 % desde el 31,3 % de octubre.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente el Banco Central proyectaba una inflación de 2,1 % en diciembre pero las últimas mediciones privadas comenzaron a mostrar registros más elevados. Los analistas de Max Capital esperan que se ubique entre 2,5 % y 2,6 %. Desde Wise Capital, tienen una previsión algo menor: 2,4 %. “El nivel de IPC mostró una desaceleración en el último tramo, ayudado por el menor registro de subas para el componente de bebidas y alimentos no estacionales, sin embargo, la carne continúa con el efecto de aceleración al igual que componentes regulados”, destacó Ignacio Moraes.

LCG proyectó un promedio de aumento de alimentos en las cuatro semanas previas al 17 de diciembre de 2,8 %. Eco Go informó que en la tercera semana del mes los alimentos consumidos dentro del hogar subieron 0,6 %, lo que llevó a proyectar una inflación de alimentos del 2,5 % y una inflación general mensual en el mismo rango. Analytica proyectó una inflación general de 2,6 %, al igual que C&T. La Ciudad de Buenos Aires difundirá su medición el viernes próximo.

De confirmarse estas previsiones, diciembre marcaría un nuevo escalón ascendente en la dinámica inflacionaria, interrumpiendo la tendencia descendente hasta mediados de año.

Un arranque temible

Pero la sombra del aumento de precios se trasladó a 2026, que ya arrancó con aumentos de tarifas de servicios públicos, quitas de subsidios e incrementos en los combustibles.

La Mesa Sindical, un espacio que integran más de cincuenta organizaciones gremiales de todo el país, denunció que los aumentos de precios y tarifas anunciados en los últimos días presagian “un ascenso de la inflación real, versus el dibujo de la inflación oficial, cada vez más alejado de la realidad de millones de habitantes de la República Argentina”. Los gremios apuntaron contra los aumentos tarifarios en luz y gas, medicina privada, transporte, nafta y gasoil.

El Indice de Costos de Transporte (ICT) volvió a registrar en diciembre un aumento relevante, con una suba mensual del 2,3 %, y cerró 2025 con un incremento acumulado de 37 %. Tras un primer semestre con ajustes moderados, el indicador comenzó a acelerarse a partir de julio, cuando marcó un pico del 4 %. En el último mes de 2025 volvió a destacarse el gasoil, con un alza del 4,4 %. El informe es elaborado mensualmente por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y auditado por la UBA.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), también dio a conocer la evolución del Indice de Costos Logísticos Nacionales que elabora periódicmente para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol). En diciembre, registró un incremento de 2,27 %, impulsado fundamentalmente por el aumento del combustible.

Las listas en Rosario

En enero, los alimentos y bebidas no se quedan atrás. Juan Milito, presidente del Centro Unión Almaceneros de Rosario, señaló que llegaron listas con aumentos en la primera semana del mes. “Granix, que no había aumentado el mes pasado, subió 6 % ahora; Arcor hace unos días aumentó 9 %, La Serenísima el 2,5 % y Coca Cola un 3 % promedio”, explicó. Estos incrementos conviven con un escenario de fuerte caída de consumo.

La rebeldía inflacionaria pone en juicio la magnitud de los resultados obtenidos por “el mayor ajuste de la historia” que puso en marcha el gobierno nacional. Y que se expresa no solo el brutal recorte del gasto público y el aumento del endeudamiento externo sino en la fuerte caída de la actividad económica, el consumo, la producción industrial, el empleo y los salarios.

Desde este mes, el Indec comenzó a medir la evolución de los precios al consumidor con los ponderadores actualizados en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) 207/18. Hasta diciembre pasado, la canasta que se aplicaba era de 2004/05.

Con la nueva ponderación, vivienda, transporte y comunicaciones ganarán mayor incidencia en el índice, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, y equipamiento y mantenimiento del hogar perderán peso relativo. También se amplían las divisiones de consumo de 12 a 13 rubros se aumenta el relevamiento de 320.000 a 500.000 precios.

El “viejo” IPC subestimó la inflación real de los últimos años, alimentando la desconfianza en las cifras oficiales no solo de inflación sino de otros indicadores como el de pobreza. La introducción de un nuevo IPC en enero de 2026 supone una mejora, aunque parte de una base atrasada: la canasta de bienes y servicios se actualizará con una demora de diez años.

El Ministerio de Economía junta dólar por dólar para pagar el vencimiento de deuda del viernes, por u$s 4.300 millones.

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende

Las grandes empresas de minas y canteras son las que presentan mayor porcentaje de inversión sobre el valor agregado bruto

El 61 % de las grandes firmas del país tienen capital extranjero

reyes magos: el ticket promedio se desplomo 41,9 % en terminos reales

Reyes Magos: el ticket promedio se desplomó 41,9 % en términos reales

Los gobernadores serán clave en la negociación por la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció en Puerto General San Martín

La Prefectura comenzó la intensa búsqueda aprovechando las últimas horas de luz natural. El joven de 16 años estaba con un grupo de amigos
A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico
Policiales

Otra vez el Ludueña contaminado: vecinos denuncian una mancha cloacal en pleno Fisherton
La Ciudad

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad
La Ciudad

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Newells se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador

Dakar 2026: el argentino Benavides fue cuarto en la etapa 3 de motos
Un ex-Newells se fue mal de su último club y borró todos los posteos que lo vinculaban a esos colores

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció en Puerto General San Martín
A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: El plan principal era abuso

Otra vez el Ludueña contaminado: vecinos denuncian una mancha cloacal en pleno Fisherton
Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa

Javkin exoneró a los cuatro empleados que robaron medicamentos en el Heca

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan los cambios a Rosario

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado
Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación
Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias
Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos heridos
Ataque en Villa Gobernador Gálvez: un joven internado por un disparo en la cabeza
Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side
El polémico mensaje de Estados Unidos: Este hemisferio es nuestro
Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina
Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump
Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Retiran productos de Nestlé del mercado por la posible presencia de una toxina
Cayó una avioneta en Las Grutas con un empresario de Arroyo Seco y su esposa
En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
